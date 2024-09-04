https://ukraina.ru/20240904/1057239823.html
Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на Украине
Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на Украине - 04.09.2024 Украина.ру
Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на Украине
Конфликт на Украине дал Варшаве новую энергию: на ВПК сыплются военные заказы, доходы растут, техника модернизируется. Об этом рассказали польские журналисты редакции RMF FM после посещения Международной выставки оборонной промышленности MSPO-2024 в Кельце
2024-09-04T16:22
2024-09-04T16:22
2024-09-04T16:22
новости
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анджей дуда
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минобороны
вооруженные силы украины
всу
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Репортеры отметили, что эта выставка проводится уже 32 раз, однако в этом году мероприятие привлекло рекордное количество экспонатов - 769. Посетителям показали образцы техники из США, Австралии и Южной Кореи, однако больше всего разработок представили сами поляки.Выставку открыли вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и президент Польши Анджей Дуда. Во вступительном слове они подчеркнули необходимость увеличения расходов на оборону, а также сообщили, что Минобороны страны объявило о подписании контрактов на сумму два миллиарда злотых на разработку оборонных систем.Руководитель отдела коммуникаций Polish Armaments Group Яцек Матушак отметил, что это было вполне ожидаемо, так как конфликт на Украине фактически вдохнул новое дыхание в польскую военную промышленность.Отдельное внимание радио RMF FM уделило модернизированному бронеавтомобилю Bоbr-3, изготовленному для польской армии. Журналисты похвастались, что эта машина не только может ездить и плавать, но и устойчива к подрыву на минах, так как спроектирована с использованием баллистических панелей. И чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем больше "Бобров" появится в Польше.Официально Польша только помогает Киеву вооружением, однако фактически Варшава включена в конфликт, так как группа наемников из этой страны является одной из самых многочисленных на стороне ВСУ. Сообщения о том, что кого-то из них ликвидировали или ранили приходят с фронта регулярно.
https://ukraina.ru/20240903/1057212758.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, варшава, анджей дуда, впк, минобороны, вооруженные силы украины, всу, конфликт
Новости, Польша, Украина, Варшава, Анджей Дуда, ВПК, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВСУ, конфликт
Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на Украине
Конфликт на Украине дал Варшаве новую энергию: на ВПК сыплются военные заказы, доходы растут, техника модернизируется. Об этом рассказали польские журналисты редакции RMF FM после посещения Международной выставки оборонной промышленности MSPO-2024 в Кельце
Репортеры отметили, что эта выставка проводится уже 32 раз, однако в этом году мероприятие привлекло рекордное количество экспонатов - 769. Посетителям показали образцы техники из США, Австралии и Южной Кореи, однако больше всего разработок представили сами поляки.
Выставку открыли вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш
и президент Польши Анджей Дуда
. Во вступительном слове они подчеркнули необходимость увеличения расходов на оборону, а также сообщили, что Минобороны
страны объявило о подписании контрактов на сумму два миллиарда злотых на разработку оборонных систем.
Руководитель отдела коммуникаций Polish Armaments Group Яцек Матушак отметил, что это было вполне ожидаемо, так как конфликт на Украине фактически вдохнул новое дыхание в польскую военную промышленность.
"Безусловно, это один из элементов, который дал польской военной промышленности – и не только польской, потому что эту тенденцию мы видим по всей Европе – новую энергию. Но для нас такая новая энергетика связана еще и с тем, что мы расширяем вооруженные силы. Как мы знаем, мы строим армию численностью почти 300 тысяч человек, создаются новые воинские части, для которых нужна современная техника", - заявил Матушак.
Отдельное внимание радио RMF FM уделило модернизированному бронеавтомобилю Bоbr-3, изготовленному для польской армии. Журналисты похвастались, что эта машина не только может ездить и плавать, но и устойчива к подрыву на минах, так как спроектирована с использованием баллистических панелей. И чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем больше "Бобров" появится в Польше.
Официально Польша только помогает Киеву
вооружением, однако фактически Варшава включена в конфликт, так как группа наемников из этой страны является одной из самых многочисленных на стороне ВСУ
. Сообщения о том, что кого-то из них ликвидировали или ранили приходят с фронта регулярно.