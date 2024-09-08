https://ukraina.ru/20240908/1057240162.html

Эксперт: "Попытка реабилитировать бандеровщину в Польше оказалась неудачей западной агентуры"

Эксперт: "Попытка реабилитировать бандеровщину в Польше оказалась неудачей западной агентуры" - 08.09.2024 Украина.ру

Эксперт: "Попытка реабилитировать бандеровщину в Польше оказалась неудачей западной агентуры"

Слепой антикоммунизм с антироссийской направленностью всегда был инструментом западной пропаганды в Польше и должен был стать основой сотрудничества с украинским нацизмом. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

2024-09-08T08:10

2024-09-08T08:10

2024-09-08T08:10

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цру

восточное партнерство

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба фактически выдвинул территориальные претензии Польше, назвав Люблинское, Подкарпатское и Малопольское воеводства, — где в 1947 году проводилась антибандеровская Операция "Висла", — украинскими территориями. Рэнкас рассказал, почему реакция польских властей на это скандальное заявление была столь запоздалой и мягкой."Реакции, можно сказать, не было вообще,- констатировал Рэнкас. - Кроме того, из уст политиков парламентской оппозиции слова негодования звучали особенно неискренне, ведь именно они привели к столь далеко зашедшей наглости киевских посланников".Рэнкас напомнил, что апологетика операции "Висла", которая была единственным методом ликвидации геноцидных банд Украинской повстанческой армии* (УПА*), "ещё более сложна для властей Третьей Речи Посполитой, поскольку они сами ранее классифицировали действия Польши против украинского националистического подполья как "коммунистические преступления"."Именно слепой антикоммунизм, который всегда был инструментом пропаганды ЦРУ и МИ-6 в Польше, должен был стать основой сотрудничества с украинским нацизмом, — разумеется, с антироссийской направленностью", - констатировал польский политический аналитик."При этом попытка реабилитировать бандеровщину в Польше оказалась одной из немногих неудач западной агентуры, которой пришлось уступить перед исторической памятью о Волынской резне и других преступлениях украинских нацистов против польского народа", - добавил Рэнкас.Он уверен, что проблема не исчезла, поскольку политическая элита Третьей Речи Посполитой, помимо англосаксонской агентуры, полна и агентами влияния поклонников Степана Бандеры."В том числе и потомками членов УПА* и ОУН*, которые не были пойманы в ходе Операции "Висла". Для них Великая Украина всё ещё простирается до Сана и верхней Вислы, и полякам всё равно придется столкнуться с этой угрозой", - констатировал польский аналитик.Варшава не прилагает усилий к достойному захоронению польских жертв "Волынской резни", считает Рэнкас, "потому что у руля в Варшаве находятся предатели". По его мнению, если бы операция "Висла" была хотя бы отчасти возмездием за геноцид украинских националистов на Волыни, то "с киевской стороны уже некому было бы издеваться над поляками"."У нас всегда было слишком мягкое сердце по отношению к гайдамакам, даже когда они понимали только кнут и заостренный кол. К этим проверенным методам давно пора было бы вернуться, но на пути стоит вышеупомянутая варшавская агентура. Поэтому нам придется сначала навести порядок в собственном дворе, и только потом выгнать оттуда приблуд, желающих нас оскорбить", - заявил Рэнкас.Подробнее о скандальных заявлениях министра иностранных дел Украины Кулебы и реакции на них польского общества - в статье Олега Хавича "Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии".Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Олег Хавич провёл параллели с современностью в публикации Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии Тем временем "Что-то пошло не так". Рада отложила отставку КулебыТакже на эту тему высказался публицист Евгений Антонюк в статье Мельник, Бандера и раскол ОУН* *Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240903/1057210310.html

https://ukraina.ru/20240711/1056184643.html

https://ukraina.ru/20240711/1047895512.html

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