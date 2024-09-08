Эксперт: "Британские декларации безопасности" настраивали Гитлера начать войну с агрессии против Польши - 08.09.2024 Украина.ру
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Эксперт: "Британские декларации безопасности" настраивали Гитлера начать войну с агрессии против Польши
Эксперт: "Британские декларации безопасности" настраивали Гитлера начать войну с агрессии против Польши - 08.09.2024 Украина.ру
Эксперт: "Британские декларации безопасности" настраивали Гитлера начать войну с агрессии против Польши
Межвоенная Польша совершила ряд роковых шагов, обусловивших выгодные Британии условия накануне начала Второй мировой войны. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
2024-09-08T07:40
2024-09-08T07:40
новости
польша
ссср
италия
конрад рэнкас
адольф гитлер
история_старая
история ссср
история украины
польские националисты
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По мнению эксперта, варианты выгодного для Второй Речи Посполитой выхода из геополитического кризиса конца 1930-х годов могли бы выглядеть как три сценария. Первый предполагал сотрудничество или даже союз с СССР - чтобы избежать войны с Германией, "или выиграть её во время кризиса типа чешского"."Это, несомненно, было лучшим решением, и вполне возможным для польской дипломатии того времени. Не хватило только политической воли, и не только под влиянием Запада", - уверен Рэнкас.Второй вариант предполагал создание нейтрального блока под руководством Италии (скорее для отсрочки войны, предполагая геополитические действия, предшествующие аншлюсу Австрии). Против этого варианта также "решительно выступили англосаксы, которые были заинтересованы во втягивании в войну Италии как своего колониального соперника", констатировал аналитик.Третий вариант - оборонительное польско-германское соглашение с целью направить немецкую агрессию на Запад, а не для какого-то "совместного похода на Восток" (против СССР)."Неудивительно, что российские историки до сих пор ищут секретное соглашение Бека — Гитлера, поскольку просто не могут понять, что можно было проводить такую ​​политику, как поздняя Вторая Речь Посполитая, без хотя бы попытки дипломатической перестраховки, - заметил Рэнкас. - Объяснение, что это была исключительно глупость польского политического класса, просто невероятно для серьёзных аналитиков международных отношений".Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик"И лишь на 9 999 999 999 999-м месте среди вариантов, доступных Польше в 1939 году, находится историческая политика министра Юзефа Бека. В том числе его попадание в ловушку так называемых "британских деклараций безопасности", истинной целью которых было убедить Гитлера начать войну с агрессии против Польши. Как мы знаем, Лондон полностью достиг этой цели.", - констатировал эксперт.Он также обратил внимание на то, что министр иностранных дел Юзеф Бек не понимал, что Войско Польское не является достаточной силой для его псевдовеликодержавных дипломатических игр, а генеральный инспектор польской армии маршал Эдвард Рыдз-Смиглы не знал, что дипломатическая ситуация настолько плоха, что нет времени на поэтапную модернизацию Войска Польского.При этом, заметил польский политический аналитик, в нынешней Польше "господствует некритическое восхваление политики Бека, хотя именно она привела нас как к историческим поражениям, так и к нынешнему катастрофическому положению Польши".Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался публицист Евгений Норин в материале Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел непростую тему в публикации 17 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"
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новости, польша, ссср, италия, конрад рэнкас, адольф гитлер, история_старая, история ссср, история украины, польские националисты, речь посполитая, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, международное право, международная политика, история, исторические реконструкции, украина.ру, евгений норин
Новости, Польша, СССР, Италия, Конрад Рэнкас, Адольф Гитлер, История_старая, история СССР, история Украины, польские националисты, Речь Посполитая, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, международное право, Международная политика, История, исторические реконструкции, Украина.ру, Евгений Норин

Эксперт: "Британские декларации безопасности" настраивали Гитлера начать войну с агрессии против Польши

07:40 08.09.2024
 
Адольф Гитлер и Юзеф Бек
Адольф Гитлер и Юзеф Бек
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Межвоенная Польша совершила ряд роковых шагов, обусловивших выгодные Британии условия накануне начала Второй мировой войны. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
По мнению эксперта, варианты выгодного для Второй Речи Посполитой выхода из геополитического кризиса конца 1930-х годов могли бы выглядеть как три сценария. Первый предполагал сотрудничество или даже союз с СССР - чтобы избежать войны с Германией, "или выиграть её во время кризиса типа чешского".
"Это, несомненно, было лучшим решением, и вполне возможным для польской дипломатии того времени. Не хватило только политической воли, и не только под влиянием Запада", - уверен Рэнкас.
Второй вариант предполагал создание нейтрального блока под руководством Италии (скорее для отсрочки войны, предполагая геополитические действия, предшествующие аншлюсу Австрии). Против этого варианта также "решительно выступили англосаксы, которые были заинтересованы во втягивании в войну Италии как своего колониального соперника", констатировал аналитик.
Третий вариант - оборонительное польско-германское соглашение с целью направить немецкую агрессию на Запад, а не для какого-то "совместного похода на Восток" (против СССР).
"Неудивительно, что российские историки до сих пор ищут секретное соглашение Бека — Гитлера, поскольку просто не могут понять, что можно было проводить такую ​​политику, как поздняя Вторая Речь Посполитая, без хотя бы попытки дипломатической перестраховки, - заметил Рэнкас. - Объяснение, что это была исключительно глупость польского политического класса, просто невероятно для серьёзных аналитиков международных отношений".
Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик
"И лишь на 9 999 999 999 999-м месте среди вариантов, доступных Польше в 1939 году, находится историческая политика министра Юзефа Бека. В том числе его попадание в ловушку так называемых "британских деклараций безопасности", истинной целью которых было убедить Гитлера начать войну с агрессии против Польши. Как мы знаем, Лондон полностью достиг этой цели.", - констатировал эксперт.
Он также обратил внимание на то, что министр иностранных дел Юзеф Бек не понимал, что Войско Польское не является достаточной силой для его псевдовеликодержавных дипломатических игр, а генеральный инспектор польской армии маршал Эдвард Рыдз-Смиглы не знал, что дипломатическая ситуация настолько плоха, что нет времени на поэтапную модернизацию Войска Польского.
При этом, заметил польский политический аналитик, в нынешней Польше "господствует некритическое восхваление политики Бека, хотя именно она привела нас как к историческим поражениям, так и к нынешнему катастрофическому положению Польши".
Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказался публицист Евгений Норин в материале Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?
Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел непростую тему в публикации 17 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"
 
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