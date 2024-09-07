"Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм" - польский эксперт - 07.09.2024 Украина.ру
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"Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм" - польский эксперт
"Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм" - польский эксперт - 07.09.2024 Украина.ру
"Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм" - польский эксперт
Стремление официальной Варшавы всячески угодить Киеву и игнорировать проблему адаптации украинцев в Польше приведёт к войне. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
2024-09-07T06:32
2024-09-07T08:16
новости
киев
польша
варшава
конрад рэнкас
история ссср
история украины
геноцид
волынь
волынская резня
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Руководство Польши не предпринимает шагов к адаптации украинцев, и даже готово в угоду Киеву изменить учебники истории. При этом, отмечают аналитики, одной из главных внутренних угроз для Польши наличие многомиллионной украинской общины, настроенной враждебно ко всему польскому. Рэнкас знает, к чему это может привести."К войне, - констатировал он. - Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм".Рэнкас уверен, что нет парадокса в том, что Киев из-за отсутствия успехов в СВО "может позволить себе конфронтацию с таким послушным союзником (фактически слугой), как Польша". Аналитик также отметил, что "демонстрируемое на каждом шагу политическое подчинение Варшавы Киеву только способствует умножению украинских претензий и требований"."Трогательное признание польского министра обороны Владислава Косиняка-Камыша о том, что мы уже отдали всё наше оружие украинцам, является сильным стимулом для нападения. Ведь раз нам нечем защититься, – то лишь дурак не воспользуется этим", - сказал Рэнкас.Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик"Тем более что, в отличие от Варшавы, которая упорно хранит молчание по вопросу польского меньшинства на Украине или обоснованных претензий на польскую собственность, оставшуюся на Кресах (Приграничье, территория Западной Украины, до 1939 года находившаяся в составе Польши. — Прим.), Киев беззастенчиво стоит на позициях "Великой Украины": от Нового Тарга, Перемышля, Хелма и Жешува — по Дон и Кавказ", - заметил Рэнкас.Он также напомнил, что правительства Польской Народной Республики ("Третьей Речи Посполитой" в современной польской терминологии) не хотели поддерживать возвращение польской собственности во Львове, Луцке, Станиславове (нынешний Ивано-Франковск), Ровно и Тернополе. Рэнкас уверен, что нынешние польские власти не учли уроков истории и "поэтому теперь украинцы заставляют их платить за Закерзонье и Операцию "Висла".Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Закарпатье: сталинский подарок Украине Таже на эту тему высказался публицист Евгений Антонюк в материале Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов
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новости, киев, польша, варшава, конрад рэнкас, история ссср, история украины, геноцид, волынь, волынская резня, волынская область, западная украина, украинский неонацизм, националисты, украинские националисты, польские националисты, восточная европа, восточное партнерство, украина-ес, олег хавич, украина.ру
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"Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм" - польский эксперт

06:32 07.09.2024 (обновлено: 08:16 07.09.2024)
 
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Стремление официальной Варшавы всячески угодить Киеву и игнорировать проблему адаптации украинцев в Польше приведёт к войне. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
Руководство Польши не предпринимает шагов к адаптации украинцев, и даже готово в угоду Киеву изменить учебники истории. При этом, отмечают аналитики, одной из главных внутренних угроз для Польши наличие многомиллионной украинской общины, настроенной враждебно ко всему польскому. Рэнкас знает, к чему это может привести.
"К войне, - констатировал он. - Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм".
Рэнкас уверен, что нет парадокса в том, что Киев из-за отсутствия успехов в СВО "может позволить себе конфронтацию с таким послушным союзником (фактически слугой), как Польша". Аналитик также отметил, что "демонстрируемое на каждом шагу политическое подчинение Варшавы Киеву только способствует умножению украинских претензий и требований".
"Трогательное признание польского министра обороны Владислава Косиняка-Камыша о том, что мы уже отдали всё наше оружие украинцам, является сильным стимулом для нападения. Ведь раз нам нечем защититься, – то лишь дурак не воспользуется этим", - сказал Рэнкас.
Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик
"Тем более что, в отличие от Варшавы, которая упорно хранит молчание по вопросу польского меньшинства на Украине или обоснованных претензий на польскую собственность, оставшуюся на Кресах (Приграничье, территория Западной Украины, до 1939 года находившаяся в составе Польши. — Прим.), Киев беззастенчиво стоит на позициях "Великой Украины": от Нового Тарга, Перемышля, Хелма и Жешува — по Дон и Кавказ", - заметил Рэнкас.
Он также напомнил, что правительства Польской Народной Республики ("Третьей Речи Посполитой" в современной польской терминологии) не хотели поддерживать возвращение польской собственности во Львове, Луцке, Станиславове (нынешний Ивано-Франковск), Ровно и Тернополе.
Рэнкас уверен, что нынешние польские власти не учли уроков истории и "поэтому теперь украинцы заставляют их платить за Закерзонье и Операцию "Висла".
Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Закарпатье: сталинский подарок Украине
Таже на эту тему высказался публицист Евгений Антонюк в материале Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов
 
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