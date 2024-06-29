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Закарпатье: сталинский подарок Украине

Закарпатье: сталинский подарок Украине - 29.06.2024 Украина.ру

Закарпатье: сталинский подарок Украине

Закарпатье примерно со II века н.э. заселялось славянскими племенами. В политическом отношении оно было ареной борьбы между венгерскими и славянскими государствами. Спор решился в пользу первых в XIV веке. Но по итогам I Мировой войне венгры Закарпатье потеряли в пользу Чехословакии, а возвращение в 1939 году оказалось кратковременным

2024-06-29T08:02

2024-06-29T08:02

2024-06-29T08:02

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29 июня 1945 года Чехословакия передала Советскому Союзу свою провинцию – Подкарпатскую Русь*, которая стала Закарпатской областью УССР. Сепарацию края, начатую украинскими националистами, завершили специалисты из Москвы.Подкарпатские русины веками грезили об автономии.Впервые они заговорили об этом ещё во время венгерской революции в 1848 году и формально даже успели её получить от Венгрии спустя 70 лет, 25 декабря 1918-го, под названием Русская Краина.На задекларированное 15 октября 1918-го Украинским национальным советом во Львове включение "украинской полосы северо-восточной Венгрии" в состав "украинского государства" (позже оно получило название Западно-Украинской Народной Республики), в крае практически не отреагировали. Готовность войти в состав ЗУНР высказывала только созданная в селе Ясиня "Гуцульская республика", а в остальном Подкарпатье войска ЗУНР воспринимались как оккупационные, особенно после мародёрского рейда нескольких батальонов Украинских сечевых стрельцов.В начале 1919-го всю территорию края заняла армия Чехословакии, и 10 сентября того же года Закарпатье вошло в состав этого государства. Хотя Конституция первой Чехословацкой республики от 29 февраля 1920 года ввела для края название Подкарпатская Русь и формально предоставила ему автономию, статус этот оставался только на бумаге. Ситуация изменилась лишь после того, как Гитлерпри содействии Франции и Великобритании начал перекраивать карту Европы.После Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года, когда Чехословакия сначала потеряла Судетскую область (в пользу Германии) и Тешинский край (в пользу Польши), Прага, наконец, решилась воплотить автономию Подкарпатской Руси в реальность.Закончилось это провозглашением украинскими националистами 15 марта 1939 года так называемой "Карпатской Украины" (впервые это название было официально использовано 30 декабря 1938-го правительством автономии под руководством Августина Волошина). Однако это управляемое ОУН** квазигосударственное образование просуществовало чуть более суток, 17 марта 1939 года венгерские войска заняли всю территорию края, выйдя на границы с Польшей и Румынией.Впервые о планах СССР по присоединению края к УССР сообщили западная пресса и дипломаты ещё 10 марта 1939-го. Сталин официально назвал это выдумками и "подозрительным шумом", цель которого — спровоцировать конфликт СССР с Германией без видимых на то оснований. Действительно, весной 1939-го край ещё не имел даже общей границы с УССР (она появилась только в сентябре того года после занятия Советским Союзом Галичины).При этом, в официальной ноте СССР III Рейху от 18 марта 1939 года по поводу ликвидации Чехословацкой республики констатировалось, что "действия немецкого правительства послужили сигналом к грубому вторжению венгерских войск в Карпатскую Русь и нарушения элементарных прав её населения", без указания каких-либо этнонимов.А вот в октябре 1944-го, когда в результате Карпато-Ужгородской операции 4-го Украинского фронта всё нынешнее Закарпатье и часть Словакии были заняты советскими войсками, ситуация изменилась.Согласно договору, который был заключён в конце 1943-го между СССР и Чехословакией сроком на 20 лет, обе стороны обязались восстановить границы, которые имела Чехословакия до Мюнхенского соглашения, то есть с Подкарпатской Русью как её неотъемлемой частью.Первым признаком того, что всё в корне меняется, был приказ Сталина от 28 октября 1944 года, в котором было торжественно объявлено, что советские войска накануне "получили на территории Чехословакии контроль над столицей Закарпатской Украины — Ужгородом".Москва вдруг начала оперировать новым понятием "Закарпатская Украина", хотя такой административно-территориальной единицы в Чехословакии никогда не существовало.Согласно договору, в освобождённые от гитлеровцев части Чехословакии должны были назначаться представители чехословацкого правительства, в административных единицах — создаваться национальные комитеты, которые мобилизовали бы мужчин в чехословацкие воинские части, а также организовывали жизнь на освобождённой территории.Однако на Закарпатье советские комендатуры парализовали работу национальных комитетов, а через несколько недель на конференции в Мукачево создали Коммунистическую партию Закарпатской Украины во главе с Иваном Туряницей, уроженцем села под Хустом. Туряница был до того поручиком в 1-м Чехословацком армейском корпусе генерала Людвига Свободы, с которым и прибыл в Закарпатье. Своей главной задачей новая партия провозгласила "воссоединение Закарпатской Украины с Советской Украиной".При этом Сталин объяснял руководителю правительства Чехословакии в изгнании Эдварду Бенешу: СССР здесь ни при чем, это "массовые и спонтанные движения местного населения", русинов, которые борются за своё право на самоопределение.26 ноября 1944 года был проведён первый съезд национальных комитетов Закарпатской Украины. Более 600 делегатов единогласно одобрили Манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. На съезде был создан Национальный совет во главе с Tуряницей. При этом энтузиазм последнего иногда превосходил ожидания "работодателей".Так, Туряница декретом Национального совета создал народные дружины, своего рода вооружённые силы Закарпатской Украины. Они должны были помочь в "объединении всех украинских земель", то есть тех, где жили русины. Речь шла о Прешовском крае в Словакии (вплоть до Попрада), галицкой Лемковщине (юго-восточной Польше), Mарамороше в Румынии и части территории Венгрии (до Дебрецена).Затем от имени Национального совета Туряница в ультимативной форме обязал чехословацкую администрацию в течение трёх дней покинуть Подкарпатскую Русь и направил Бенешу в Лондон письмо с заявлением о том, что "Закарпатская Украина" выходит из состава Чехословакии.Бенеш сначала отказался примириться с этим, но в конце декабря 1944 года он понял, что Подкарпатская Русь безвозвратно аннексирована Советским Союзом. Под угрозой отделения от своего государства ещё и Словакии Бенеш согласился передать Подкарпатскую Русь в состав СССР при двух условиях: во-первых, это должно произойти после войны и быть утверждено чехословацким парламентом, а во-вторых, советское правительство должно дать гарантии, что не повторит такую же операцию со Словакией.Сталин сослался на право народов на самоопределение, а с Бенешем согласился лишь в одном: окончательное решение вопроса о Закарпатье подождёт, пока не наступит подходящее время.Сейчас сложно сказать, планировал ли СССР присоединения части Словакии, Венгрии и Румынии, или это был "эксцесс исполнителя" Туряницы.Ведь сначала всё было очень серьёзно: 1 марта 1945-го в освобождённом словацком Прешове делегаты из окружающих уездов (территорию которых стали называть "Прешовская Украина") создали Украинскую Народную Прешовскую Раду. Она заявила о желании присоединить часть территории Словакии к УССР и даже послала делегацию в Киев.Никита Хрущёв, который в 1945 году был высшим партийным и правительственным руководителем Украины, в своих мемуарах утверждает, что делегация от северо-восточной Словакии "попросила, чтобы их территория была присоединена к Советскому Союзу". Он ответил словацким русинам, что вряд ли это возможно, ведь "будет больно чехам и, особенно, словакам".После отъезда делегации Хрущёв связался со Сталиным. Тот был раздражён действиями Туряницы: из Мараморошского округа Румынии в Москву только что поступило обращение тайного Украинского национального Комитета о присоединении к Закарпатской Украине, а из Венгрии пришло известие, что "народные дружины" из Закарпатья заняли несколько приграничных сёл с венгерским населением. "Останови этого наглеца, его инициативы уже не нужны" — приводит слова Сталина Хрущёв.Действительно, дальше давить на Чехословакию не было смысла: в конце марта 1945 года в Москве состоялись переговоры на высшем уровне, на которых Бенеш подтвердил, что присоединение "Закарпатской Украины" в СССР он считает нормальным и вновь повторил, что после освобождения Чехословакии вопрос об этом будет решён законно избранным парламентом.29 июня 1945-го чехословацкая делегация подписала с СССР соглашение о включении "Закарпатской Украины" в состав Украинской ССР.1 сентября 1945-го Бенеш на основании этого документа издал соответствующий указ, а 22 ноября того же года Временное Национальное Собрание (парламент) Чехословакии ратифицировало соглашение о передаче СССР Подкарпатской Руси.Кроме этого, Советский Союз получил территории в окрестностях железнодорожного узла Чоп, которые никогда в состав Подкарпатской Руси не входили, а принадлежали к словацкому краю Земплин. Президиум ВС СССР ратифицировал документ 27 ноября 1945 года, а Указом Президиума ВС СССР от 22 января 1946-го в составе УССР была создана Закарпатская область.Эта область даже во времена СССР постоянно пыталась демонстрировать свой особый статус, а после провозглашения независимости Украины — ещё и формализовать его.1 декабря 1991-го, одновременно со Всеукраинским референдумом о независимости, в Закарпатской области состоялся свой, с вопросом: "Желаете ли Вы, чтобы Закарпатье получило статус автономной территории как субъекта в составе независимой Украины, и не входило никакие другие административно-территориальные образования?" Явка на областном референдуме составила 82,7%, при этом 78,6% избирателей утвердительно ответили на вопрос в бюллетене.Киев референдума "не заметил", и тогда Закарпатье начало "автономизацию де-факто", причём прежде всего экономическую.Регион, граничащий с четырьмя европейскими государствами (Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей), стал территорией "свободных экономических зон". Часть из них даже оформляли официально, а двустороннее движение через границу контрабанды и нелегально произведённых товаров обогатило не одного чиновника как на месте, так и в Киеве.128 горно-пехотная бригада ВСУ воюет на Юго-востоке с 2014 года. Сейчас она на пике украинского наступления в Запорожской области. Потери в ней столь высоки, что в Венгрии начали говорить о сознательном геноциде населения Закарпатья украинскими властями.* Эта территория является "закарпатьем" по отношению к Украине, поскольку находится за Большим Карпатским хребтом. По отношению к Венгрии это Прикарпатье (или Подкарпатье).** Организация запрещена в России.

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