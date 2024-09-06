https://ukraina.ru/20240906/1057292005.html

Иностранные командиры Вооружённых сил Украины. Итоги 6 августа на Украине

Иностранные командиры Вооружённых сил Украины. Итоги 6 августа на Украине - 06.09.2024 Украина.ру

Иностранные командиры Вооружённых сил Украины. Итоги 6 августа на Украине

Правительство Украины одобрило законопроект, разрешающий иностранцам становиться офицерами Вооружённых сил Украины

2024-09-06T18:30

2024-09-06T18:30

2024-09-06T18:35

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Об одобрении Кабинетом министров проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооружённых силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины" сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук."Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", которыми определить возможность комплектования должностей офицерского состава в вооруженных силах Украины, государственной специальной службе транспорта и национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства. Предлагается внести изменения в закон "О разведке", которыми предусматривается, что на военную службу в разведывательный орган министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода", - пояснил Мельничук в своём телеграм-канале.Ранее, утром 6 сентября в комментарии одному из российских новостных агентств источник в силовых структурах сообщил о том, что наёмники в Курской области пытаются покинуть регион."Сейчас уже наёмники растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили сюда. Они всё чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо", — отметил источник агентства.До этого мирные жители рассказывали о том, как зверствовали наёмники в Курской области. 6 сентября в сети появилось новое видео пыток украинскими военными пленных, на котором военнослужащие ВСУ поджигали пленному пальцы.При этом то, что во вторжении принимали участие иностранцы, ни Украина, ни западные СМИ, ни сами наёмники не скрывали.Так, 4 сентября, новозеландский портал Spinoff опубликовал статью о наёмниках из этой страны в Курской области. Как отмечается в материале Spinoff, одним из наёмников, проникшим на территорию Курской области, был новозеландец Ордан О'Брайен."О'Брайен — новозеландский солдат в украинской армии. Сейчас он на грани опасности: Курск находится на территории России", — сообщил портал.По оценке портала, сейчас точное число новозеландцев-наёмников на Украине неизвестно, но в 2023 году предполагалось, что в число наемников вступили "от 15 до 25 человек".До этого, во второй половине августа, о своём нахождении в Курской области сообщала американская ЧВК Forward Observations Group"The boys in Kursk (Пацаны в Курске. — Ред.)", — отмечалось в подписи к публикации в аккаунте ЧВК в соцсетях.Как рассказывала в опубликованном 5 сентября РИА Новости интервью беженка из приграничного посёлка Коренево в Курской области Галина Малеева."Большинство, кто плохие [cреди военных ВСУ], — это иностранные наёмники, которые действительно плохо обращаются со всеми. У нас даже в Краснооктябрьском селе висит флаг Франции — это доподлинно все знают", - отмечала она.По её словам, наёмники и члены нацбригад запомнились зверствами."Они расстреливали мирных жителей, которые пытались выехать из посёлков. Есть видео в интернете с обстрелянными машинами, и рядом с ними — мирные жители. Это подтвержденные видео, где именно знакомые. Некоторых людей уже похоронили. Посёлок — большая деревня, все равно так или иначе кого-то знаешь", - рассказывала Малеева.Кроме участия во вторжении в Курскую область иностранцы также отметились в инструкторской работе с украинскими военными. Как сообщил ряд источников, в результате удара 3 сентября по училищу связи в Полтаве были ликвидированы в т.ч. и шведские военные."Есть предположения, что там находились в основном операторы дронов. Возможно, там были и те, кого шведские инструкторы обучали для управления АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения - Ред.) и другими радарами. <...> Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. <...> Это нанесло сильнейший урон Украине", — заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Некоторые эксперты связали удар по Полтаве с отставкой главы МИД Швеции Тобиаса Биллстрёма."Отличная новость! Из СМИ: министр иностранных дел Швеции Биллстрём подал в отставку после визита российских "Искандеров" в Полтаву. Ходят слухи, что Швеция потеряла всё высшее руководство систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) компании SAAB. 15 грузовиков эвакуировали погибших", - написал у себя в телеграм-канале декан факультета “Школа телевидения” МГУ Виталий Третьяков.Ранее, 31 августа, в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о преступлениях наёмников в Курской области."Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы. Туда собрали весь сброд, который представляют националистические радикальные формирования. Зеленский был не против избавиться от них в Киеве, отправить их куда-то подальше от столицы на "утилизацию". Потому там светились подразделения типа "Нахтигаль", там есть целый ряд радикально настроенных батальонов. Вся эта банда является непосредственным участником террористической вылазки на территорию Курской области. Поток преступлений и нарушений норм международного гуманитарного права настолько велик именно из-за контингента, который используется для участия в этой вылазке", — отмечал Мирошник в интервью журналистке Валерии Балыкиной.Он указал, что в регионе присутствовали наёмники из разных государств."Фиксация присутствия иностранных наёмников и ЧВК — это одна из приоритетных задач нашего военного следственного органа. Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах или возле своего дома", — рассказал Мирошник.Также Мирошник предупредил, что наёмники понесут ответственность за содеянное."Любой из боевиков, будь он вэсэушник, националист, радикал или иностранный наёмник, если он попадает в наши руки, он обязательно в том или ином виде будет нести ответственность. Насколько я знаю, на сегодняшний день нашими специальными подразделениями ведется очень скрупулезный поиск информации о наемниках. Сегодня более четырёх тысяч наёмников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования", — отмечал посол по особым поручениям МИД.По его словам, наёмникам "в какое-то время придётся постоянно оглядываться", т. к. "они будут все время находиться под пристальным вниманием".Как отмечает ряд экспертов, свежая инициатива украинского правительства о разрешении присваивать офицерские звания ВСУ иностранцам может как узаконить командование украинскими военными офицерами стран-членов НАТО, так и свидетельствовать о кадровом голоде, который испытывают Вооружённые силы Украины. Сам же этот голод может быть вызван большими потерями ВСУ.О потерях Украины — в статье Сергея Зуева "Кровавый молох войны продолжит пожирать ваших детей". Украинские эксперты о том как страна теряет нацию".

https://ukraina.ru/20240906/1057283024.html

https://ukraina.ru/20240906/1057276549.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, курская область, родион мирошник, виталий третьяков, вооруженные силы украины, чвк, мид, полтава