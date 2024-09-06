Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире
На ВЭФ-2024 в рамках блока "Новые контуры международного сотрудничества" 4 сентября прошла дискуссия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире" под модерацией политолога Александра Дугина и при участии Марии Захаровой.
Председатель японской патриотической организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура, посол Индии в РФ Винай Кумар, экс-депутат Европарламента Эмрик Шопрадо (Франция), председатель Международного движения русофилов Звеливилиле Мандела (Африка), директор Центра гегемонистских исследований Тим Андерсон (Австралия), геополитик Пепе Эскобар, профессора из Индонезии и Шанхая обсудили изменение баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, интересы НАТО и России и уникальные возможности Юго-Восточной Азии.
В частности, Кимура напомнил, что в Японии расположены 100 военных баз США. Если поддержка Украины проамериканской администрацией премьер-министра Кисида будет продолжаться, а сотрудничество между Японией, США, Южной Кореей, Австралией и другими странами в Северо-Восточной Азии будет развиваться, чтобы противостоять России, Китаю и Северной Корее — это ведёт к подготовке военных провокаций.
"Существует явная опасность того, что повторяющие идеи глобалистов силы, заявляющие о "чрезвычайной ситуации на Тайване как чрезвычайной ситуации в Японии", замышляют превратить Японию во вторую Украину", — заявил он.
ДВЭФ. Владимир Путин
ДВЭФ. Владимир Путин
Кимура обратил внимание, что спецоперация (СВО) России на Украине знаменует собой начало всемирно-исторического сдвига, поэтому Японии стоит пересмотреть свои отношения с Россией, а не идти вслед за Западом.
"Экономические санкции Японии против России должны быть сняты, а мы должны возродить "японскую душу", — уверен эксперт.
То есть японцы должны покончить с колониальным правлением Договора о безопасности с Америкой, считает Кимура, и пойти на заключение мирного договора с Россией. В этом есть взаимная политическая, экономическая и геополитическая выгода.
Страны АСЕАН также готовы на азиатском континенте продвигать Россию и сотрудничать с ней, например, в сфере НИОКР, хай-тек индустрии, завила профессор СПбГУ Конни.
Глава Объединенной социалистической партии, бывший премьер-министр Непала Медхав Кумар Непал поддержал тренд на многополярный мир: "Архитекторы (власти) раньше смотрели в сторону Запада, сейчас все меняется".
Однако, США стремятся усилить союзы и партнерства в регионе в противовес Китаю, и это может привести к кризису, предупредил представитель Мьянмы Наинг Све Оо. Кибератаки и развитие соцсетей позволяют изменить мнение людей в стране путем распространения ложной информации, что позволяет получить влияние в стране, пояснил он.
Самое неожиданное заявление было сделано экс-депутатом Европарламента Эмриком Шопрадо. Он отметил, что Франция не должна принадлежать к НАТО, а могла за счет своих иностранных заморских территорий (де-факто глобальный Юг) стать членом БРИКС.
На сессии были еще высказывания в пользу многополярности и укрепления отношений с Россией и ухода от коллективного Запада. При этом, отметила Мария Захарова, "Запад сам создал "евразийство", которое сегодня идет уже не только от философии, а от земли, от жизни".
О том, какие настроения в отношении России преобладают в Японии - в интервью Мицухиро Кимура: Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду