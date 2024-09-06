Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире - 06.09.2024 Украина.ру
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Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире
Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире - 06.09.2024 Украина.ру
Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире
На ВЭФ-2024 в рамках блока "Новые контуры международного сотрудничества" 4 сентября прошла дискуссия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире" под модерацией политолога Александра Дугина и при участии Марии Захаровой.
2024-09-06T05:40
2024-09-06T05:40
россия
япония
франция
мария захарова
александр дугин
брикс
европарламент
нато
rafale
спецоперация
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В президиуме и в зале присутствовало более 30 специалистов, чиновников и дипломатов из Индии, Китая, Вьетнама, Мьянмы, Малайзия, Филиппин, Непала, Кореи, Индонезии, Франции, Бразилии, Австралии, Африки и даже из Японии!Председатель японской патриотической организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура, посол Индии в РФ Винай Кумар, экс-депутат Европарламента Эмрик Шопрадо (Франция), председатель Международного движения русофилов Звеливилиле Мандела (Африка), директор Центра гегемонистских исследований Тим Андерсон (Австралия), геополитик Пепе Эскобар, профессора из Индонезии и Шанхая обсудили изменение баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, интересы НАТО и России и уникальные возможности Юго-Восточной Азии.В частности, Кимура напомнил, что в Японии расположены 100 военных баз США. Если поддержка Украины проамериканской администрацией премьер-министра Кисида будет продолжаться, а сотрудничество между Японией, США, Южной Кореей, Австралией и другими странами в Северо-Восточной Азии будет развиваться, чтобы противостоять России, Китаю и Северной Корее — это ведёт к подготовке военных провокаций."Существует явная опасность того, что повторяющие идеи глобалистов силы, заявляющие о "чрезвычайной ситуации на Тайване как чрезвычайной ситуации в Японии", замышляют превратить Японию во вторую Украину", — заявил он.Кимура обратил внимание, что спецоперация (СВО) России на Украине знаменует собой начало всемирно-исторического сдвига, поэтому Японии стоит пересмотреть свои отношения с Россией, а не идти вслед за Западом."Экономические санкции Японии против России должны быть сняты, а мы должны возродить "японскую душу", — уверен эксперт.То есть японцы должны покончить с колониальным правлением Договора о безопасности с Америкой, считает Кимура, и пойти на заключение мирного договора с Россией. В этом есть взаимная политическая, экономическая и геополитическая выгода.Страны АСЕАН также готовы на азиатском континенте продвигать Россию и сотрудничать с ней, например, в сфере НИОКР, хай-тек индустрии, завила профессор СПбГУ Конни.Глава Объединенной социалистической партии, бывший премьер-министр Непала Медхав Кумар Непал поддержал тренд на многополярный мир: "Архитекторы (власти) раньше смотрели в сторону Запада, сейчас все меняется".Однако, США стремятся усилить союзы и партнерства в регионе в противовес Китаю, и это может привести к кризису, предупредил представитель Мьянмы Наинг Све Оо. Кибератаки и развитие соцсетей позволяют изменить мнение людей в стране путем распространения ложной информации, что позволяет получить влияние в стране, пояснил он.Самое неожиданное заявление было сделано экс-депутатом Европарламента Эмриком Шопрадо. Он отметил, что Франция не должна принадлежать к НАТО, а могла за счет своих иностранных заморских территорий (де-факто глобальный Юг) стать членом БРИКС."Франция продает "Рафали" (Dassault Rafale, истребитель) Индии, Индонезии, ОАЭ, Сербии. Ее экспортный рынок находится в клубе БРИКС. Именно там Франция может стать великой страной и внести большой вклад в объединение за счет новых технологий", — сказал он.На сессии были еще высказывания в пользу многополярности и укрепления отношений с Россией и ухода от коллективного Запада. При этом, отметила Мария Захарова, "Запад сам создал "евразийство", которое сегодня идет уже не только от философии, а от земли, от жизни".О том, какие настроения в отношении России преобладают в Японии - в интервью Мицухиро Кимура: Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, япония, франция, мария захарова, александр дугин, брикс, европарламент, нато, rafale, спецоперация
Россия, Япония, Франция, Мария Захарова, Александр Дугин, БРИКС, Европарламент, НАТО, Rafale, Спецоперация

Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире

05:40 06.09.2024
 
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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На ВЭФ-2024 в рамках блока "Новые контуры международного сотрудничества" 4 сентября прошла дискуссия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире" под модерацией политолога Александра Дугина и при участии Марии Захаровой.
В президиуме и в зале присутствовало более 30 специалистов, чиновников и дипломатов из Индии, Китая, Вьетнама, Мьянмы, Малайзия, Филиппин, Непала, Кореи, Индонезии, Франции, Бразилии, Австралии, Африки и даже из Японии!
Председатель японской патриотической организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура, посол Индии в РФ Винай Кумар, экс-депутат Европарламента Эмрик Шопрадо (Франция), председатель Международного движения русофилов Звеливилиле Мандела (Африка), директор Центра гегемонистских исследований Тим Андерсон (Австралия), геополитик Пепе Эскобар, профессора из Индонезии и Шанхая обсудили изменение баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, интересы НАТО и России и уникальные возможности Юго-Восточной Азии.
В частности, Кимура напомнил, что в Японии расположены 100 военных баз США. Если поддержка Украины проамериканской администрацией премьер-министра Кисида будет продолжаться, а сотрудничество между Японией, США, Южной Кореей, Австралией и другими странами в Северо-Восточной Азии будет развиваться, чтобы противостоять России, Китаю и Северной Корее — это ведёт к подготовке военных провокаций.
"Существует явная опасность того, что повторяющие идеи глобалистов силы, заявляющие о "чрезвычайной ситуации на Тайване как чрезвычайной ситуации в Японии", замышляют превратить Японию во вторую Украину", — заявил он.
ДВЭФ. Владимир Путин
ДВЭФ. Владимир Путин
ДВЭФ. Владимир Путин
Кимура обратил внимание, что спецоперация (СВО) России на Украине знаменует собой начало всемирно-исторического сдвига, поэтому Японии стоит пересмотреть свои отношения с Россией, а не идти вслед за Западом.
"Экономические санкции Японии против России должны быть сняты, а мы должны возродить "японскую душу", — уверен эксперт.
То есть японцы должны покончить с колониальным правлением Договора о безопасности с Америкой, считает Кимура, и пойти на заключение мирного договора с Россией. В этом есть взаимная политическая, экономическая и геополитическая выгода.
Страны АСЕАН также готовы на азиатском континенте продвигать Россию и сотрудничать с ней, например, в сфере НИОКР, хай-тек индустрии, завила профессор СПбГУ Конни.
Глава Объединенной социалистической партии, бывший премьер-министр Непала Медхав Кумар Непал поддержал тренд на многополярный мир: "Архитекторы (власти) раньше смотрели в сторону Запада, сейчас все меняется".
Однако, США стремятся усилить союзы и партнерства в регионе в противовес Китаю, и это может привести к кризису, предупредил представитель Мьянмы Наинг Све Оо. Кибератаки и развитие соцсетей позволяют изменить мнение людей в стране путем распространения ложной информации, что позволяет получить влияние в стране, пояснил он.
Самое неожиданное заявление было сделано экс-депутатом Европарламента Эмриком Шопрадо. Он отметил, что Франция не должна принадлежать к НАТО, а могла за счет своих иностранных заморских территорий (де-факто глобальный Юг) стать членом БРИКС.
"Франция продает "Рафали" (Dassault Rafale, истребитель) Индии, Индонезии, ОАЭ, Сербии. Ее экспортный рынок находится в клубе БРИКС. Именно там Франция может стать великой страной и внести большой вклад в объединение за счет новых технологий", — сказал он.
На сессии были еще высказывания в пользу многополярности и укрепления отношений с Россией и ухода от коллективного Запада. При этом, отметила Мария Захарова, "Запад сам создал "евразийство", которое сегодня идет уже не только от философии, а от земли, от жизни".
О том, какие настроения в отношении России преобладают в Японии - в интервью Мицухиро Кимура: Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду
 
РоссияЯпонияФранцияМария ЗахароваАлександр ДугинБРИКСЕвропарламентНАТОRafaleСпецоперация
 
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