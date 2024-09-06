"Прямой удар по американцам": Клинцевич описал возможный сценарий, если Запад пересечет красные линии
© AP / Osamah Abdulrahman
© AP / Osamah Abdulrahman
В случае пересечения красных линий адекватные меры воздействия на США уже продуманы. Конечно же это понижение уровня применения тактического ядерного оружия. То есть это внесение изменений в нормативно-правовые акты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Агентство "Рейтер" сообщило, что США близки к тому, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможные поставки дальнобойных ракет Киев, заявил, что не надо шутить с "нашими красными линиями, американцы знают, где они проходят".
В случае пересечения красных линий адекватные меры воздействия на США уже продуманы. Конечно же это понижение уровня применения тактического ядерного оружия. То есть это внесение изменений в российские нормативно-правовые акты, сообщил эксперт.
"Второе, я не исключаю передачи подобных вооружений группировкам или силам, которые могут нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. Это может сыграть очень серьезную роль", — подчеркнул Клинцевич.
Например, передача сверхзвуковых ракет "Оникс" колесного базирования для береговых комплексов "Бастион". Они могут нанести серьезный удар американским ВМС в Баб-эль-Мандебском проливе, отметил он.
Такие удары могут наносить те же хуситы. Сирийцы могут наносить удары по американским базам в Сирии. Это будет прямой удар по американцам. Они же тоже действуют через прокси, не напрямую, заключил собеседник издания
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