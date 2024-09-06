https://ukraina.ru/20240906/1057273250.html

"Прямой удар по американцам": Клинцевич описал возможный сценарий, если Запад пересечет красные линии

"Прямой удар по американцам": Клинцевич описал возможный сценарий, если Запад пересечет красные линии - 06.09.2024 Украина.ру

"Прямой удар по американцам": Клинцевич описал возможный сценарий, если Запад пересечет красные линии

В случае пересечения красных линий адекватные меры воздействия на США уже продуманы. Конечно же это понижение уровня применения тактического ядерного оружия. То есть это внесение изменений в нормативно-правовые акты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-06T03:30

2024-09-06T03:30

2024-09-06T03:30

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сша

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россия

клинцевич

f-16

красные линии

хуситы

сирия

оружие

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Агентство "Рейтер" сообщило, что США близки к тому, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможные поставки дальнобойных ракет Киев, заявил, что не надо шутить с "нашими красными линиями, американцы знают, где они проходят".В случае пересечения красных линий адекватные меры воздействия на США уже продуманы. Конечно же это понижение уровня применения тактического ядерного оружия. То есть это внесение изменений в российские нормативно-правовые акты, сообщил эксперт.Например, передача сверхзвуковых ракет "Оникс" колесного базирования для береговых комплексов "Бастион". Они могут нанести серьезный удар американским ВМС в Баб-эль-Мандебском проливе, отметил он.Такие удары могут наносить те же хуситы. Сирийцы могут наносить удары по американским базам в Сирии. Это будет прямой удар по американцам. Они же тоже действуют через прокси, не напрямую, заключил собеседник изданияПолный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руО том, как Украина в дальнейшем будет использовать самолеты F-16 — в интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057270346.html

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