"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить части из Курской области, а сделать это будет сложно: потому что ВСУ все выжгли на местности, по которой шли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Противник несет потери в Курской области, но пытается их восполнять. Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Эта цифра завышенная, но их там тысячи, сообщил аналитик.
Кто-то из них атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с российской стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает. Пока чаша весов колеблется в разные стороны, отметил эксперт.
"Но в какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить эти части, а сделать это будет сложно: потому что они все выжгли на местности, по которой они шли. Они будут как на ладони. Это будет даже не отступление, а тотальный разгром. Даже если кто-то из них панически побежит, он будет уничтожен", — подчеркнул Леонков.
"Напомню, что после окончания Курской битвы во время Великой Отечественной войны наши войска развили наступление на Сумы и Киев, которые были освобождены даже раньше Крыма. Сейчас эта история может повториться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
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