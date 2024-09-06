"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска - 06.09.2024 Украина.ру
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"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска
"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска - 06.09.2024 Украина.ру
"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска
В какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить части из Курской области, а сделать это будет сложно: потому что ВСУ все выжгли на местности, по которой шли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-06T05:45
2024-09-06T05:45
новости
украина
курская область
курск
всу
наступление
отступление
сво
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Противник несет потери в Курской области, но пытается их восполнять. Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Эта цифра завышенная, но их там тысячи, сообщил аналитик. Кто-то из них атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с российской стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает. Пока чаша весов колеблется в разные стороны, отметил эксперт.По мнению специалиста, своей этой авантюрой в Курской области противник позволил ВС РФ сформировать группировку войск, которая, разгромив ВСУ, может пойти на Сумы и на Киев."Напомню, что после окончания Курской битвы во время Великой Отечественной войны наши войска развили наступление на Сумы и Киев, которые были освобождены даже раньше Крыма. Сейчас эта история может повториться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руПодробнее об усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США на сайте Украина.ру
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новости, украина, курская область, курск, всу, наступление, отступление, сво, киев, сумы, вов, курская битва, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация
Новости, Украина, Курская область, Курск, ВСУ, наступление, отступление, СВО, Киев, Сумы, ВОВ, Курская битва, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация

"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска

05:45 06.09.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить части из Курской области, а сделать это будет сложно: потому что ВСУ все выжгли на местности, по которой шли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Противник несет потери в Курской области, но пытается их восполнять. Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Эта цифра завышенная, но их там тысячи, сообщил аналитик.
Кто-то из них атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с российской стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает. Пока чаша весов колеблется в разные стороны, отметил эксперт.
"Но в какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить эти части, а сделать это будет сложно: потому что они все выжгли на местности, по которой они шли. Они будут как на ладони. Это будет даже не отступление, а тотальный разгром. Даже если кто-то из них панически побежит, он будет уничтожен", — подчеркнул Леонков.
По мнению специалиста, своей этой авантюрой в Курской области противник позволил ВС РФ сформировать группировку войск, которая, разгромив ВСУ, может пойти на Сумы и на Киев.
"Напомню, что после окончания Курской битвы во время Великой Отечественной войны наши войска развили наступление на Сумы и Киев, которые были освобождены даже раньше Крыма. Сейчас эта история может повториться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США на сайте Украина.ру
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Вчера, 17:47
Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умеретьДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая сложилась на Донецком фронте.
 
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