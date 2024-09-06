https://ukraina.ru/20240906/1057271468.html

"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска

"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска - 06.09.2024 Украина.ру

"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска

В какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить части из Курской области, а сделать это будет сложно: потому что ВСУ все выжгли на местности, по которой шли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-06T05:45

2024-09-06T05:45

2024-09-06T05:45

новости

украина

курская область

курск

всу

наступление

отступление

сво

киев

сумы

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Противник несет потери в Курской области, но пытается их восполнять. Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Эта цифра завышенная, но их там тысячи, сообщил аналитик. Кто-то из них атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с российской стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает. Пока чаша весов колеблется в разные стороны, отметил эксперт.По мнению специалиста, своей этой авантюрой в Курской области противник позволил ВС РФ сформировать группировку войск, которая, разгромив ВСУ, может пойти на Сумы и на Киев."Напомню, что после окончания Курской битвы во время Великой Отечественной войны наши войска развили наступление на Сумы и Киев, которые были освобождены даже раньше Крыма. Сейчас эта история может повториться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руПодробнее об усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057267965.html

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курская область

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