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Смерть "шпиона": кто убил Хвалдимира

Смерть "шпиона": кто убил Хвалдимира - 05.09.2024 Украина.ру

Смерть "шпиона": кто убил Хвалдимира

У берегов Норвегии несколько дней назад был найден мертвым кит по кличке Хвалдимир. В течение последних пяти лет это был, пожалуй, самый известный кит в мире, прошедший путь от обвинений в шпионаже к статусу любимчика норвежцев

2024-09-05T12:02

2024-09-05T12:02

2024-09-05T13:28

эксклюзив

киты

шпионаж

хвалдимир

норвегия

россия

сочи

оззи осборн

владимир путин

цру

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ХвалдимирЭта история началась 26 апреля 2019 года. В тот день норвежские рыбаки в районе самого северного города Европы Хаммерфеста наткнулись на кита-белуху. Млекопитающее охотно шло на контакт с людьми, не прочь было поиграть с ними и не возражало против того, чтобы его покормили.Рыбаки обратили внимание, что кит был снабжен специальной ременной сбруей, на которой можно устанавливать экшн-камеру. На место были вызваны специалисты. Выяснилось, что на ремешке был размещен логотип российской компании "Снаряжение", а также надпись на английском языке Equipment St. Petersburg ("Снаряжение Санкт-Петербург").После обнаружение "российского следа" в дело вступили местные спецслужбы, тут же родилась версия, что кит заплыл в акваторию Норвегии не просто так, его целью якобы был сбор информации.Кита от сбруи освободили, однако покидать норвежские воды он не спешил, какое-то время он еще подплывал к рыбацким лодкам, шел на контакт с людьми и явно был голодным.Для неизбалованных вниманием мировой прессы жителей прибрежных деревень и городов появление кита-"шпиона" стало событием. Он быстро стал своего рода местной достопримечательностью.Было даже запущено специальное голосование по выбору клички для кита. Наибольшее число голосов получил вариант Хвалдимир (или Валдимир согласно норвежским фонетическим нормам). Это слово было образовано от норвежского hval (кит) и имени президента РФ Владимира Путина.Все это время за судьбой кита наблюдали полиция, Норвежское управление рыболовства и муниципалитет Хаммерфеста. В какой-то момент специалисты хотели поселить его в приют для морских животных в Исландии, так как боялись, что млекопитающее не сможет само добыть себе пищу, однако от этой идеи вскоре отказались.Зоозащитники основали специальное движение OneWhale ("Один кит"), которая взяла шефство над Хвалдимиром. Разрабатывались планы по созданию в этом месте искусственного морского заповедника, в котором обитал бы кит, однако власти все же решили сохранить для необычного гостя свободу.Так продолжалось до июля, когда Хвалдимир окончательно убыл в неизвестном направлении. Позднее его несколько раз видели в разных местах, сообщалось, что кит потерял все зубы и имел следы травм от гребных винтов.Следы от пульВ последний раз Хвалдимир упоминался в СМИ в 2020 году, после чего о нем ничего не было слышно. Продолжалось это до 31 августа текущего года, когда мир облетела новость о гибели кита в норвежских территориальных водах.Информацию о том, что Хвалдимира больше нет распространила организация по защите животных Marine Mind. В публикации отмечалось, что один из местных жителей заметил всплывшую тушу кита и вызвал экологов.Спустя несколько дней история приняла новый неожиданный поворот.Глава OneWhale Регина Кросби Хауг рассказала в комментарии AFP, что у кита "было множество пулевых ранений по всему телу"."Травмы, полученные китом, вызывают тревогу и носят характер, который не исключает преступного деяния, — это шокирует", - прокомментировала глава NOAH Сири Мартинсен.Согласно NBC News, изучение туши погибшего животного продолжается и может длиться еще три недели.Тем временем, защитники животных требуют возбудить уголовное дело по факту убийства Хвалдимира.Кит из ГосНИИПТаинственная гибель Хвалдимира снова напомнила о его "шпионском" прошлом и породила множество версий того, кто и зачем стрелял в кита. Разброс, при этом, довольно широкий: от рядового браконьерства до конспирологических теорий о том, что Хвалдимир будто бы снова взялся за старое, то есть за шпионаж, за что и был наказан теми, кто обязан блюсти национальную безопасность состоящей в НАТО Норвегии.Сама история кита-"шпиона" изначально была предметом спекуляций, которая удобна легла в русло западной шпиономании и в контекст вездесущей "руки Кремля". Судьбе Хвальдимира было посвящено не одно расследование.Согласно главенствующей на Западе версии, Хвалдимир приплыл из Мурманска, где он якобы содержался на базе российского Научно-исследовательского института прикладных проблем (ГосНИИП) в поселке Горячие Ручьи.В пользу этой версии западные конспирологи приводят историческую справку, размещенную на сайте научного института. Там есть такие слова:"В состав 172 НИЦ ВМФ (научно-исследовательский центр, на базе которого был создании НИИ – ред.) был включен Океанариум ВМФ, на базе которого проводились научные исследования и разработки в интересах боевого использования морских животных".Занимается ли сейчас ГосНИИП чем-то подобным, неизвестно. На официальном сайте сказано, что основной профиль этого института - обеспечение безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействие техническим разведкам, техническая защита информации, обеспечение безопасности персональных данных.Еще одным косвенным свидетельством того, что Хвальдимир мог проходить спецподготовку в России, называют появление нескольких аналогичных белух в Сочи во время Олимпиады 2014 года.Об этом, например, помимо свидетельств пользователей соцсетей, писала тогда газета "Труд"."За месяц до Олимпиады в старой акватории порта Сочи у одного причала появился малоприметный объект – небольшой загон, в котором, если внимательно приглядеться, можно было заметить трех белух или, как их еще называют, полярных дельфинов. В порту Сочи дельфины – ни полярные, ни местные черноморские афалины – никогда не жили. Для чего они здесь? Первое предположение – будут участвовать в церемонии открытия Игр. Но работники порта рассказали корреспонденту "Труда", что ухаживают за белухами и кормят их рыбой люди в военно-морской форме, поэтому в порту уже тогда, за месяц до Олимпиады, не было секретом то, что охранять обе акватории, старую и новую, от возможного проникновения в них аквалангистов, имеющих, скажем так, дурные намерения, будут боевые полярные киты, прошедшие курс специальной дрессировки", - говорилось в материале.Там же отмечалось, что белухи вскоре из Сочи исчезли, а каких-то вразумительных комментариев на эту тему от официальных лиц получить не удалось.Мировой опытИспользование самых разных животных в целях шпионажа и для осуществления диверсий не является российским ноу-хау. За многие годы вокруг этой темы нагородили столько, что разобраться, что здесь правда, а что вымысел, весьма проблематично. Ниже перечислены наиболее известные и экзотические эксперименты различных спецслужб над животными.Одна из идей такого рода – использование голубей или других птиц для сбора информации с воздуха. Этой темой, в частности, озаботились немцы еще под конец Первой мировой войны. Позднее, в 1970-х, аналогичный замысел пытались претворить в жизнь американцы, в ЦРУ был даже разработан проект под названием "Такана".В том же ЦРУ пошли еще дальше и вживили в тело обычной кошки аккумулятор для микрофона, а само устройство расположили в ушном канале.Передатчик был вживлен в основание черепа. В качестве антенны использовался провод, вплетенный в шерсть на хвосте животного. Любящие звучные названия американцы окрестили все это проектом "Акустическая Китти". Самой Китти, однако, не повезло. При полевых испытаниях ее случайно сбил автомобиль, после чего программу свернули.Об этом эксперименте внезапно вспомнили много лет спустя в связи с кошкой Фрейей, хозяином которой был канцлер (министр) Казначейства Великобритании Джордж Осборн. В 2009 году, когда политик еще не занимал должность в правительстве, животное куда-то пропало и было найдено лишь два года спустя, когда Осборн уже стал министром.Тогда в СМИ пошла гулять полуанекдотическая версия, что эти несколько лет кошку удерживали почему-то китайцы, которые вживили в нее шпионское оборудование и подкинули обратно британскому политику.Лидером по подобным разработкам уверенно можно назвать Соединенные Штаты. Чего стоит только проект "Рентген", в рамках которого специалисты провели дрессировку тысяч летучих мышей, к которым затем прикрепили взрывные устройства. В качестве камикадзе они должны были атаковать построенный на полигоне макет деревни. Испытания прошли в 1940-х гг., однако были признаны неудачными. Хотя деревня была разрушена пикирующими летучими мышами, многие взорвались еще в воздухе или же улетели в другом направлении.В России наиболее раскрученной историей считаются так называемые боевые дельфины. Известно, что этих морских животных тренировали еще в Советском Союзе. Их задачами якобы были обнаружение подводных мин, охрана объектов от водолазов противника, а также поиск потерянного оборудование, а кроме того спасательные функции.Считается, что в мире на сегодняшний день функционируют две базы по работе с боевыми дельфинами – в американском Сан-Диего и в Севастополе. Одно из немногих достоверных свидетельств этому - тендер Минобороны РФ на закупку 5 дельфинов, который был опубликован в 2016 году.Был ли Хвалдимир действительно шпионом или нет, достоверно узнать вряд ли когда получится. Подобные военные программы, если они существуют, скрыты столь густой завесой тайны, что любителям подобных теорий остается довольствоваться лишь догадками и предположениями.О том, как на Украине определяют шпионов с помощью петуха - в материале издания Украина.ру Тест на шпиона: украинцам предложили найти странного петуха.

https://ukraina.ru/20240813/1056845682.html

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Павел Котов

эксклюзив, киты, шпионаж, хвалдимир, норвегия, россия, сочи, оззи осборн, владимир путин, цру, нато, украина.ру