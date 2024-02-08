https://ukraina.ru/20240208/1053159810.html

Тест на шпиона: украинцам предложили найти странного петуха

Тест на шпиона: украинцам предложили найти странного петуха - 08.02.2024 Украина.ру

Тест на шпиона: украинцам предложили найти странного петуха

Украинцам предложили пройти тест на прирожденного шпиона. Тест опубликовало украинское издание "УНИАН"

2024-02-08T11:33

2024-02-08T11:33

2024-02-08T11:33

новости

украина

тест

шпионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053159964_0:50:2983:1728_1920x0_80_0_0_79d1416ef52af25cc65e8fe729aa662c.jpg

Издание опубликовало картинку, на которой изображено девять петухов. По словам журналистов, один из них отличается.Журналисты рекомендуют засечь время прохождения теста, но при этом не засматриваться на стрелку часов. Также не стоит слишком долго разглядывать каждого петуха. "Попробуйте создать свою собственную сбалансированную тактику выполнения задачи, и тогда у вас будут отличные шансы на победу", - предложили авторы. Для чего украинцам нужно проходить такой тест - не уточняется.В пятницу, 2 февраля, на Украине отпраздновали День сурка. В это день принято доставать это животное из норы и смотреть за его дальнейшим поведением.Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору , значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если наоборот, животное видит свою тень и прячется обратно в нору, то зима будет длиться еще шесть недель.Главный пушистый "синоптик" Харькова - Тимко III, он потомственный "метеоролог". До него эту функцию на биостанции Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина выполняли Тимко и Тимко II.В пресс-службе университета отметили, что празднуют День сурка не просто из развлечения, а чтобы привлечь внимание к проблеме биологического разнообразия на Украине. В том числе - к сокращению численности степных сурков, которые занесены в Красную книгу как исчезающий вид.

https://ukraina.ru/20240208/1053159172.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, тест, шпионы