Тест на шпиона: украинцам предложили найти странного петуха - 08.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240208/1053159810.html
Тест на шпиона: украинцам предложили найти странного петуха
Тест на шпиона: украинцам предложили найти странного петуха - 08.02.2024 Украина.ру
Тест на шпиона: украинцам предложили найти странного петуха
Украинцам предложили пройти тест на прирожденного шпиона. Тест опубликовало украинское издание "УНИАН"
2024-02-08T11:33
2024-02-08T11:33
новости
украина
тест
шпионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053159964_0:50:2983:1728_1920x0_80_0_0_79d1416ef52af25cc65e8fe729aa662c.jpg
Издание опубликовало картинку, на которой изображено девять петухов. По словам журналистов, один из них отличается.Журналисты рекомендуют засечь время прохождения теста, но при этом не засматриваться на стрелку часов. Также не стоит слишком долго разглядывать каждого петуха. "Попробуйте создать свою собственную сбалансированную тактику выполнения задачи, и тогда у вас будут отличные шансы на победу", - предложили авторы. Для чего украинцам нужно проходить такой тест - не уточняется.В пятницу, 2 февраля, на Украине отпраздновали День сурка. В это день принято доставать это животное из норы и смотреть за его дальнейшим поведением.Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору , значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если наоборот, животное видит свою тень и прячется обратно в нору, то зима будет длиться еще шесть недель.Главный пушистый "синоптик" Харькова - Тимко III, он потомственный "метеоролог". До него эту функцию на биостанции Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина выполняли Тимко и Тимко II.В пресс-службе университета отметили, что празднуют День сурка не просто из развлечения, а чтобы привлечь внимание к проблеме биологического разнообразия на Украине. В том числе - к сокращению численности степных сурков, которые занесены в Красную книгу как исчезающий вид.
https://ukraina.ru/20240208/1053159172.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053159964_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_4419aceff85ec6f2e3d767d204252614.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, тест, шпионы
Новости, Украина, тест, шпионы

Тест на шпиона: украинцам предложили найти странного петуха

11:33 08.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинцам предложили пройти тест на прирожденного шпиона. Тест опубликовало украинское издание "УНИАН"
Издание опубликовало картинку, на которой изображено девять петухов. По словам журналистов, один из них отличается.
"Если вы прирожденный шпион, то легко за 13 секунд разыщете среди 9 петухов одного, который точно является странным", - говорится в статье.
Журналисты рекомендуют засечь время прохождения теста, но при этом не засматриваться на стрелку часов. Также не стоит слишком долго разглядывать каждого петуха. "Попробуйте создать свою собственную сбалансированную тактику выполнения задачи, и тогда у вас будут отличные шансы на победу", - предложили авторы. Для чего украинцам нужно проходить такой тест - не уточняется.
В пятницу, 2 февраля, на Украине отпраздновали День сурка. В это день принято доставать это животное из норы и смотреть за его дальнейшим поведением.
Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору , значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если наоборот, животное видит свою тень и прячется обратно в нору, то зима будет длиться еще шесть недель.
Главный пушистый "синоптик" Харькова - Тимко III, он потомственный "метеоролог". До него эту функцию на биостанции Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина выполняли Тимко и Тимко II.
В пресс-службе университета отметили, что празднуют День сурка не просто из развлечения, а чтобы привлечь внимание к проблеме биологического разнообразия на Украине. В том числе - к сокращению численности степных сурков, которые занесены в Красную книгу как исчезающий вид.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
10:50
Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойникамиПрезидент США Джо Байден в очередной раз перепутал имена европейских лидеров и заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Об этом Байден заявил на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке, пишет издание Bloomberg
 
НовостиУкраинатестшпионы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Олимпиада-1984 в Сараево: Как Тито уел СССР даже после своей смерти
15:55В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями - Гладков
15:48Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ
15:28Восемь процентов мобилизованных и изгнание великих русских из Сум. "Чому Менделєєв та Кожедуб – не ок?"
15:12Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии
14:41Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов
14:15Прорыв блокады: Трухачёв о визите Такера Карлсона в Москву и его интервью с Путиным
14:10Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране
14:10Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России
13:55Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление
13:53Александр Кофман: Россия погрузилась в кровавую купель войны с хомо нацистикусами и хомо либералусами
13:50Песков высказался о реакции на интервью журналиста Карлсона с Путиным
13:48Пришли за сыном - уже служит в ВСУ. Тогда военкомы избили и забрали отца
13:47Бунт Порошенко и новая программа оппозиции
13:41"Уже выполняет приказы Кремля". Почему Запад бьётся в истерике из-за приезда Такера Карлсона в Москву
13:19Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск
13:18У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель
13:01Колумбийцы в ВСУ, падение духа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
12:58В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра
12:53От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу
Лента новостейМолния