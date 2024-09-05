Историк о том, может ли Украина открыть второй фронт и обменять пару бригад на "пяток деревень" в Брянске - 05.09.2024 Украина.ру
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Историк о том, может ли Украина открыть второй фронт и обменять пару бригад на "пяток деревень" в Брянске
Историк о том, может ли Украина открыть второй фронт и обменять пару бригад на "пяток деревень" в Брянске - 05.09.2024 Украина.ру
Историк о том, может ли Украина открыть второй фронт и обменять пару бригад на "пяток деревень" в Брянске
Для захвата 20 деревень в Курской области ВСУ понадобились пять-шесть бригад. И сейчас им надо все время искать пять-шесть новых бригад для того, чтобы ротировать части, которые постоянно несут потери в этом кармане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-05T05:45
2024-09-05T05:45
новости
россия
украина
брянск
всу
курская область
вторжение
наступление
сво
территория
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Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие второго фронта. Дело в том, что для захвата 20 деревень в Курской области ВСУ понадобились пять-шесть бригад, сообщил историк.Безусловно, для Украины это будет очередная пиар-перемога. Но потом противнику придется отступать до Оскола, оставлять Волчанск или бросить что-то на юге, отметил эксперт.Украинские резервы не бесконечные. Да, киевский режим может за счет западных поставок и мобилизации собрать группировку, чтобы нанести где-то удар. Но потом окажется, что этих сил нет на другом участке, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении - в интервью Алексея Подберезкина о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру
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украина
брянск
курская область
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новости, россия, украина, брянск, всу, курская область, вторжение, наступление, сво, территория, брянская область
Новости, Россия, Украина, Брянск, ВСУ, Курская область, вторжение, наступление, СВО, территория, Брянская область

Историк о том, может ли Украина открыть второй фронт и обменять пару бригад на "пяток деревень" в Брянске

05:45 05.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Для захвата 20 деревень в Курской области ВСУ понадобились пять-шесть бригад. И сейчас им надо все время искать пять-шесть новых бригад для того, чтобы ротировать части, которые постоянно несут потери в этом кармане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие второго фронта. Дело в том, что для захвата 20 деревень в Курской области ВСУ понадобились пять-шесть бригад, сообщил историк.

"Им уже надо все время искать пять-шесть новых бригад просто для того, чтобы ротировать части, которые постоянно несут потери в этом кармане. Ну обменяют ВСУ еще пару бригад на пяток деревень в Брянской области, а что дальше?" - подчеркнул Копылов.

Безусловно, для Украины это будет очередная пиар-перемога. Но потом противнику придется отступать до Оскола, оставлять Волчанск или бросить что-то на юге, отметил эксперт.
Украинские резервы не бесконечные. Да, киевский режим может за счет западных поставок и мобилизации собрать группировку, чтобы нанести где-то удар. Но потом окажется, что этих сил нет на другом участке, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении - в интервью Алексея Подберезкина о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру
Тарик Незалежко интервью
Вчера, 04:59
Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"Киевский режим сейчас похож на крысу, загнанную в угол. Ему терять нечего. Да, в натовских кабинетах могут быть чем-то недовольны, но они Украине ничего не сделают. Зеленский понимает, что Запад ничего не может навязать ему, потому что сам по уши влез в эту историю. Это тот самый случай, когда хвост виляет собакой
 
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