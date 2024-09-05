https://ukraina.ru/20240905/1057236610.html

Историк о том, может ли Украина открыть второй фронт и обменять пару бригад на "пяток деревень" в Брянске

Историк о том, может ли Украина открыть второй фронт и обменять пару бригад на "пяток деревень" в Брянске - 05.09.2024 Украина.ру

Историк о том, может ли Украина открыть второй фронт и обменять пару бригад на "пяток деревень" в Брянске

Для захвата 20 деревень в Курской области ВСУ понадобились пять-шесть бригад. И сейчас им надо все время искать пять-шесть новых бригад для того, чтобы ротировать части, которые постоянно несут потери в этом кармане. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T05:45

2024-09-05T05:45

2024-09-05T05:45

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Вряд ли у Киева есть еще столько же средств, которых хватило бы на открытие второго фронта. Дело в том, что для захвата 20 деревень в Курской области ВСУ понадобились пять-шесть бригад, сообщил историк.Безусловно, для Украины это будет очередная пиар-перемога. Но потом противнику придется отступать до Оскола, оставлять Волчанск или бросить что-то на юге, отметил эксперт.Украинские резервы не бесконечные. Да, киевский режим может за счет западных поставок и мобилизации собрать группировку, чтобы нанести где-то удар. Но потом окажется, что этих сил нет на другом участке, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, какие положения в ядерной доктрине России нуждаются в изменении - в интервью Алексея Подберезкина о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057220041.html

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новости, россия, украина, брянск, всу, курская область, вторжение, наступление, сво, территория, брянская область