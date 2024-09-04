Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы - 04.09.2024 Украина.ру
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Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы
Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы - 04.09.2024 Украина.ру
Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы
Если посмотреть видео из Киева, Черкасс и Одессы, то можно отметить, что дома обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-04T03:15
2024-09-04T03:15
новости
донецк
киев
одесса
александр казаков
электроэнергия
электричество
вода
свет
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Ударами по энергетике военные не ставят своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию — то есть нормальную жизнь для ее жителей, рассказал политолог.Дело в том, что с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, мы в какой-то мере "тренировали украинское население", которое вело себя так же, как вели бы себя жители российских регионов, отметил эксперт.Если обратить внимание на видео из Киева, Черкасс и Одессы, то можно отметить, что дома украинцев обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы, указал он.Миллионы таких приборов были завезены на Украину для частного использования и продолжают их везти. То есть гражданское общество в целом эту проблему для себя решило, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, чем ответит Россия на военную эскалацию Запада — в статье Павла Котова: Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России на сайте Украина.ру
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новости, донецк, киев, одесса, александр казаков, электроэнергия, электричество, вода, свет
Новости, Донецк, Киев, Одесса, Александр Казаков, электроэнергия, электричество, вода, свет

Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы

03:15 04.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Если посмотреть видео из Киева, Черкасс и Одессы, то можно отметить, что дома обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Ударами по энергетике военные не ставят своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию — то есть нормальную жизнь для ее жителей, рассказал политолог.
Дело в том, что с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, мы в какой-то мере "тренировали украинское население", которое вело себя так же, как вели бы себя жители российских регионов, отметил эксперт.
"Люди восприняли это как вызов и делали так, как это делали в Донецке. Донецк на какой-то момент оставили без воды, без электричества и в продуктовой блокаде, но люди не сбежали и выжили", — подчеркнул Казаков.
Если обратить внимание на видео из Киева, Черкасс и Одессы, то можно отметить, что дома украинцев обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы, указал он.
Миллионы таких приборов были завезены на Украину для частного использования и продолжают их везти. То есть гражданское общество в целом эту проблему для себя решило, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, чем ответит Россия на военную эскалацию Запада — в статье Павла Котова: Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России на сайте Украина.ру
Александр Камкин интервью
2 сентября, 18:51
Александр Камкин о том, почему правых в ФРГ называют фашистами и как их победа ударит по Украине В немецком политическом дискурсе в официальных СМИ все, что правее Карла Маркса это уже фашизм. В свое время в фашизме обвиняли партии ХДС, ХСС. Это не выдерживает никакой критики. "Альтернатива для Германии" старается устранять лиц, которые так или иначе симпатизируют историческому фашизму.
 
НовостиДонецкКиевОдессаАлександр Казаковэлектроэнергияэлектричествоводасвет
 
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Заголовок открываемого материала
03:30"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении
03:15Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы
03:00Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК
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