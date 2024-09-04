Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы
Если посмотреть видео из Киева, Черкасс и Одессы, то можно отметить, что дома обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Ударами по энергетике военные не ставят своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию — то есть нормальную жизнь для ее жителей, рассказал политолог.
Дело в том, что с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, мы в какой-то мере "тренировали украинское население", которое вело себя так же, как вели бы себя жители российских регионов, отметил эксперт.
"Люди восприняли это как вызов и делали так, как это делали в Донецке. Донецк на какой-то момент оставили без воды, без электричества и в продуктовой блокаде, но люди не сбежали и выжили", — подчеркнул Казаков.
Если обратить внимание на видео из Киева, Черкасс и Одессы, то можно отметить, что дома украинцев обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы, указал он.
Миллионы таких приборов были завезены на Украину для частного использования и продолжают их везти. То есть гражданское общество в целом эту проблему для себя решило, резюмировал собеседник издания.
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