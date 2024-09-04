https://ukraina.ru/20240904/1057212596.html

Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы

Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы - 04.09.2024 Украина.ру

Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы

Если посмотреть видео из Киева, Черкасс и Одессы, то можно отметить, что дома обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T03:15

2024-09-04T03:15

2024-09-04T03:15

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александр казаков

электроэнергия

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вода

свет

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Ударами по энергетике военные не ставят своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию — то есть нормальную жизнь для ее жителей, рассказал политолог.Дело в том, что с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, мы в какой-то мере "тренировали украинское население", которое вело себя так же, как вели бы себя жители российских регионов, отметил эксперт.Если обратить внимание на видео из Киева, Черкасс и Одессы, то можно отметить, что дома украинцев обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы, указал он.Миллионы таких приборов были завезены на Украину для частного использования и продолжают их везти. То есть гражданское общество в целом эту проблему для себя решило, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, чем ответит Россия на военную эскалацию Запада — в статье Павла Котова: Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240902/1057191735.html

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новости, донецк, киев, одесса, александр казаков, электроэнергия, электричество, вода, свет