Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском - 04.09.2024 Украина.ру
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Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском
Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском - 04.09.2024 Украина.ру
Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском
Покровск – это важнейший логистический узел, который открывает дорогу на Павлоград, этот город имеет важное стратегическое значение. Если им овладеть, то ВСУ окончательно придется распрощаться с планами наступления на Крым. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-09-04T04:45
2024-09-04T04:45
новости
россия
павлоград
крым
геннадий алехин
курская область
курск
покровск/красноармейск
сво
всу
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Военный эксперт сообщил, что самые важные события разворачиваются на двух направлениях: Покровском и Курско-Харьковском. Под Покровском (Красноармейск) фронт ВСУ трещит по швам. Там ВС РФ поддавливают противника и совершают маневренные действия наступательного характера.Покровск – это важнейший логистический узел, который открывает дорогу на Павлоград, этот город имеет важное стратегическое значение. Если им овладеть, то ВСУ окончательно придется распрощаться с планами наступления на Крым, отметил обозреватель.Одновременно ВСУ зарываются в землю на Суджевском плацдарме. Но российские войска пытаются сорвать эти планы, указал он.В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские войска держат очаговую мобильную оборону. ВС РФ остановили продвижение ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. Для этого нужны ресурсы и подготовка, заключил собеседник издания. Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как российские войска выбивают украинские войска из Курской области - в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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россия
павлоград
крым
курская область
курск
покровск/красноармейск
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новости, россия, павлоград, крым, геннадий алехин, курская область, курск, покровск/красноармейск, сво, всу
Новости, Россия, Павлоград, Крым, Геннадий Алехин, Курская область, Курск, Покровск/Красноармейск, СВО, ВСУ

Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском

04:45 04.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Покровск – это важнейший логистический узел, который открывает дорогу на Павлоград, этот город имеет важное стратегическое значение. Если им овладеть, то ВСУ окончательно придется распрощаться с планами наступления на Крым. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Военный эксперт сообщил, что самые важные события разворачиваются на двух направлениях: Покровском и Курско-Харьковском. Под Покровском (Красноармейск) фронт ВСУ трещит по швам. Там ВС РФ поддавливают противника и совершают маневренные действия наступательного характера.
Покровск – это важнейший логистический узел, который открывает дорогу на Павлоград, этот город имеет важное стратегическое значение. Если им овладеть, то ВСУ окончательно придется распрощаться с планами наступления на Крым, отметил обозреватель.
"На Курском направлении по-прежнему идут упорные бои. Противник уже не предпринимает широкомасштабные наступательные действия в составе бригады. ВСУ действуют мелкими тактическими группами ротного звена, пытаясь нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах", — подчеркнул Алёхин.
Одновременно ВСУ зарываются в землю на Суджевском плацдарме. Но российские войска пытаются сорвать эти планы, указал он.
В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские войска держат очаговую мобильную оборону. ВС РФ остановили продвижение ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. Для этого нужны ресурсы и подготовка, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как российские войска выбивают украинские войска из Курской области - в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 05:19
Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар ВСУ в Донбассе вынуждены играть в пятнашки, перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо. Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что мы начали продвижение в сторону Пречистовки
 
НовостиРоссияПавлоградКрымГеннадий АлехинКурская областьКурскПокровск/КрасноармейскСВОВСУ
 
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