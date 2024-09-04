https://ukraina.ru/20240904/1057204345.html

Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском

Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском - 04.09.2024 Украина.ру

Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском

Покровск – это важнейший логистический узел, который открывает дорогу на Павлоград, этот город имеет важное стратегическое значение. Если им овладеть, то ВСУ окончательно придется распрощаться с планами наступления на Крым. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-09-04T04:45

2024-09-04T04:45

2024-09-04T04:45

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Военный эксперт сообщил, что самые важные события разворачиваются на двух направлениях: Покровском и Курско-Харьковском. Под Покровском (Красноармейск) фронт ВСУ трещит по швам. Там ВС РФ поддавливают противника и совершают маневренные действия наступательного характера.Покровск – это важнейший логистический узел, который открывает дорогу на Павлоград, этот город имеет важное стратегическое значение. Если им овладеть, то ВСУ окончательно придется распрощаться с планами наступления на Крым, отметил обозреватель.Одновременно ВСУ зарываются в землю на Суджевском плацдарме. Но российские войска пытаются сорвать эти планы, указал он.В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские войска держат очаговую мобильную оборону. ВС РФ остановили продвижение ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. Для этого нужны ресурсы и подготовка, заключил собеседник издания. Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как российские войска выбивают украинские войска из Курской области - в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057191152.html

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новости, россия, павлоград, крым, геннадий алехин, курская область, курск, покровск/красноармейск, сво, всу