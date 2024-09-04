Фронт трещит по швам. Алехин рассказал, ВС РФ давят ВСУ под Покровском и не дают "зарыться" под Курском
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Покровск – это важнейший логистический узел, который открывает дорогу на Павлоград, этот город имеет важное стратегическое значение. Если им овладеть, то ВСУ окончательно придется распрощаться с планами наступления на Крым. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Военный эксперт сообщил, что самые важные события разворачиваются на двух направлениях: Покровском и Курско-Харьковском. Под Покровском (Красноармейск) фронт ВСУ трещит по швам. Там ВС РФ поддавливают противника и совершают маневренные действия наступательного характера.
Покровск – это важнейший логистический узел, который открывает дорогу на Павлоград, этот город имеет важное стратегическое значение. Если им овладеть, то ВСУ окончательно придется распрощаться с планами наступления на Крым, отметил обозреватель.
"На Курском направлении по-прежнему идут упорные бои. Противник уже не предпринимает широкомасштабные наступательные действия в составе бригады. ВСУ действуют мелкими тактическими группами ротного звена, пытаясь нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах", — подчеркнул Алёхин.
Одновременно ВСУ зарываются в землю на Суджевском плацдарме. Но российские войска пытаются сорвать эти планы, указал он.
В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские войска держат очаговую мобильную оборону. ВС РФ остановили продвижение ВСУ, но теперь надо их оттуда выдавить. Для этого нужны ресурсы и подготовка, заключил собеседник издания.
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Вчера, 05:19Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар ВСУ в Донбассе вынуждены играть в пятнашки, перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо. Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что мы начали продвижение в сторону Пречистовки