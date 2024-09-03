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Вассерман о том, почему власти Франции арестовали Дурова и повлияет ли это на запрет "Телеграм"
Вассерман о том, почему власти Франции арестовали Дурова и повлияет ли это на запрет "Телеграм" - 03.09.2024 Украина.ру
Вассерман о том, почему власти Франции арестовали Дурова и повлияет ли это на запрет "Телеграм"
Европейский контент возлагает на интернет-платформы отслеживать преступный контент. По утверждениям руководства "Телеграм" там этой работой занимаются, но в разумных пределах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2024-09-03T04:00
2024-09-03T04:00
2024-09-03T04:00
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Взять под контроль мессенджеры — идея не столько французская, сколько общеевропейская, а в какой-то мере общемировая. По мере роста информационных потоков любые власти лишаются возможности эти потоки отслеживать и, выделяя преступные, пресекать, отметил эксперт.Европейский контент возлагает на интернет-платформы отслеживать преступный контент. По утверждениям руководства "Телеграм" там этой работой занимаются, но в разумных пределах, указал публицист.То есть пресекают то, что предусмотрено писанными законами. А власть хочет, чтобы пресекалось и то, что предусмотрено неписанными законами, добавил Вассерман.Но с тех пор, как его купил Илон Маск и отменил там политическую цензуру, туда повалили республиканцы, а демократы массово мигрируют во всякую старую дрянь вроде "Фейсбука". Дрянью он стал из-за того, что Марк Цукерберг ввел там политическую цензуру, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.руО том, где Украина может прятать истребители F-16 под видом гражданских самолетов — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, франция, павел дуров, эммануэль макрон, анатолий вассерман, telegram, фейсбук, илон маск
Новости, Россия, Украина, Франция, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Анатолий Вассерман, Telegram, Фейсбук, Илон Маск
Вассерман о том, почему власти Франции арестовали Дурова и повлияет ли это на запрет "Телеграм"
Европейский контент возлагает на интернет-платформы отслеживать преступный контент. По утверждениям руководства "Телеграм" там этой работой занимаются, но в разумных пределах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Взять под контроль мессенджеры — идея не столько французская, сколько общеевропейская, а в какой-то мере общемировая. По мере роста информационных потоков любые власти лишаются возможности эти потоки отслеживать и, выделяя преступные, пресекать, отметил эксперт.
Европейский контент возлагает на интернет-платформы отслеживать преступный контент. По утверждениям руководства "Телеграм" там этой работой занимаются, но в разумных пределах, указал публицист.
То есть пресекают то, что предусмотрено писанными законами. А власть хочет, чтобы пресекалось и то, что предусмотрено неписанными законами, добавил Вассерман.
"Среди французских пользователей "Телеграм" гораздо меньше сторонников [президента Франции Эммануэля] Макрона, чем его противников. Среди пользователей "Телеграм" в Соединенных государствах Америки (США. - Ред.) гораздо больше сторонников республиканской партии. Сторонники Демпартии тусовались до недавнего времени в "Твиттере" (соцсеть X. - Ред.)", - подчеркнул он.
Но с тех пор, как его купил Илон Маск и отменил там политическую цензуру, туда повалили республиканцы, а демократы массово мигрируют во всякую старую дрянь вроде "Фейсбука". Дрянью он стал из-за того, что Марк Цукерберг ввел там политическую цензуру, заключил собеседник издания.
О том, где Украина может прятать истребители F-16 под видом гражданских самолетов — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру