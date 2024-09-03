Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ - 03.09.2024 Украина.ру
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Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ
Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ - 03.09.2024 Украина.ру
Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ
"План победы" Зеленского прост. Он хочет иметь гарантию, что когда поселится в своем лондонском особняке, за ним не придет ни местная, ни американская полиция. И его активы не конфискуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2024-09-03T04:45
2024-09-03T04:45
новости
россия
украина
сша
владимир зеленский
анатолий вассерман
план
переворот
ядерная угроза
грязная бомба
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Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что в сентябре представит США план достижения собственной победы.Подобные заявления рассчитаны на тех, кто не имеет возможности ознакомится с положением дел на фронте. На Украине еще до переворота 2014 года начали ограничивать доступ к независимым источникам, рассказал публицист.А после Майдана на Украине вообще заблокировали доступ к российским ресурсам. С началом боевых действий все телерадиовещание перевели в режим телемарофана, когда по всем каналам гонят сплошную дезу, отметил эксперт.Зеленский искренне надеется на то, что когда он организует теракт с применением грязной бомбы, распылителем радиоактивных веществ, американцы используют это как повод для удара по РФ, указал он."Но о том, что Российская Федерация построит пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, он даже не слыхал", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.руПодробнее о том, где Украина может прятать истребители F-16 под видом гражданских самолетов в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, анатолий вассерман, план, переворот, ядерная угроза, грязная бомба
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Анатолий Вассерман, план, переворот, ядерная угроза, грязная бомба

Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ

04:45 03.09.2024
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
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"План победы" Зеленского прост. Он хочет иметь гарантию, что когда поселится в своем лондонском особняке, за ним не придет ни местная, ни американская полиция. И его активы не конфискуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что в сентябре представит США план достижения собственной победы.
Подобные заявления рассчитаны на тех, кто не имеет возможности ознакомится с положением дел на фронте. На Украине еще до переворота 2014 года начали ограничивать доступ к независимым источникам, рассказал публицист.
А после Майдана на Украине вообще заблокировали доступ к российским ресурсам. С началом боевых действий все телерадиовещание перевели в режим телемарофана, когда по всем каналам гонят сплошную дезу, отметил эксперт.

"План его победы прост. Он [Владимир Зеленский] хочет иметь гарантию, что когда поселится в своем лондонском особняке, за ним не придет ни местная, ни американская полиция. И его активы не конфискуют. Для него это будет несомненной победой, хотя и не очень вероятной", - подчеркнул Вассерман.

Зеленский искренне надеется на то, что когда он организует теракт с применением грязной бомбы, распылителем радиоактивных веществ, американцы используют это как повод для удара по РФ, указал он.
"Но о том, что Российская Федерация построит пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, он даже не слыхал", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
Подробнее о том, где Украина может прятать истребители F-16 под видом гражданских самолетов в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
Виктория Екатерина Рыбина
Вчера, 12:14
Хочу жить в России! Это страна возможностей, - переселенка из Латвии Виктория Екатерина РыбинаВиктория Екатерина Рыбина переехала в Псков из Латвии в 15 лет вместе с родителями и сразу почувствовала себя как дома. Девушка связывает будущее исключительно с Россией и стремится работать на процветание своей Родины.
 
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