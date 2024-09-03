https://ukraina.ru/20240903/1057193000.html

Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ

Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ - 03.09.2024 Украина.ру

Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ

"План победы" Зеленского прост. Он хочет иметь гарантию, что когда поселится в своем лондонском особняке, за ним не придет ни местная, ни американская полиция. И его активы не конфискуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

2024-09-03T04:45

2024-09-03T04:45

2024-09-03T04:45

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владимир зеленский

анатолий вассерман

план

переворот

ядерная угроза

грязная бомба

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Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что в сентябре представит США план достижения собственной победы.Подобные заявления рассчитаны на тех, кто не имеет возможности ознакомится с положением дел на фронте. На Украине еще до переворота 2014 года начали ограничивать доступ к независимым источникам, рассказал публицист.А после Майдана на Украине вообще заблокировали доступ к российским ресурсам. С началом боевых действий все телерадиовещание перевели в режим телемарофана, когда по всем каналам гонят сплошную дезу, отметил эксперт.Зеленский искренне надеется на то, что когда он организует теракт с применением грязной бомбы, распылителем радиоактивных веществ, американцы используют это как повод для удара по РФ, указал он."Но о том, что Российская Федерация построит пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, он даже не слыхал", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.руПодробнее о том, где Украина может прятать истребители F-16 под видом гражданских самолетов в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240902/1057182150.html

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, анатолий вассерман, план, переворот, ядерная угроза, грязная бомба