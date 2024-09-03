Вассерман: Если Зеленский устроит теракт с грязной бомбой, США используют это как повод для удара по РФ
"План победы" Зеленского прост. Он хочет иметь гарантию, что когда поселится в своем лондонском особняке, за ним не придет ни местная, ни американская полиция. И его активы не конфискуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Подобные заявления рассчитаны на тех, кто не имеет возможности ознакомится с положением дел на фронте. На Украине еще до переворота 2014 года начали ограничивать доступ к независимым источникам, рассказал публицист.
А после Майдана на Украине вообще заблокировали доступ к российским ресурсам. С началом боевых действий все телерадиовещание перевели в режим телемарофана, когда по всем каналам гонят сплошную дезу, отметил эксперт.
"План его победы прост. Он [Владимир Зеленский] хочет иметь гарантию, что когда поселится в своем лондонском особняке, за ним не придет ни местная, ни американская полиция. И его активы не конфискуют. Для него это будет несомненной победой, хотя и не очень вероятной", - подчеркнул Вассерман.
Зеленский искренне надеется на то, что когда он организует теракт с применением грязной бомбы, распылителем радиоактивных веществ, американцы используют это как повод для удара по РФ, указал он.
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