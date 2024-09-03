https://ukraina.ru/20240903/1057184147.html

"Это был не F-16, а Су-27": военный летчик рассказал об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском

"Это был не F-16, а Су-27": военный летчик рассказал об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском - 03.09.2024 Украина.ру

"Это был не F-16, а Су-27": военный летчик рассказал об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском

После распада СССР на территории Украины осталась целая воздушная армия истребителей МиГ-29. Это очень много. Украинцы до сих пор их потихоньку восстанавливают и выполняют на них полёты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов

2024-09-03T06:00

2024-09-03T06:00

2024-09-03T06:00

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украина

ссср

ивано-франковск

f-16

миг-29

су-25

авиация

летчики

самолет

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Телеграм-канал Mash ранее сообщал, что первый украинский пилот F-16, вернувшийся на Украину после двухмесячного обучения в США, погиб 26 августа в результате ракетной атаки ВС РФ. Об этом написал депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук. Место — военный аэродром в Ивано-Франковской области. Его пост исчез через несколько минут после публикации.Дело в том, что после распада СССР на территории Украины осталась целая воздушная армия истребителей МиГ-29. Это очень много. Украинцы до сих пор понемногу их восстанавливают и выполняют на них полёты, отметил генерал-майор.На Украине понимают, что сейчас выходить в открытый бой самолетам F-16 нельзя и просто невыгодно. Западные кураторы, которые помогают им с освоением и обслуживанием этой техники, пока не рекомендуют этого делать, подчеркнул летчик."Во-первых, потому что опыта мало у украинских лётчиков. Во-вторых, если говорить об иностранных наёмниках, у них тоже недостаточно знаний о работе в новых условиях, в том числе природно-климатических", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО том, какое будущее ждет Украину — в авторской статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240902/1057153646.html

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новости, украина, ссср, ивано-франковск, f-16, миг-29, су-25, авиация, летчики, самолет, аэродромы