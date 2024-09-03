"Это был не F-16, а Су-27": военный летчик рассказал об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском - 03.09.2024 Украина.ру
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"Это был не F-16, а Су-27": военный летчик рассказал об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском
"Это был не F-16, а Су-27": военный летчик рассказал об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском - 03.09.2024 Украина.ру
"Это был не F-16, а Су-27": военный летчик рассказал об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском
После распада СССР на территории Украины осталась целая воздушная армия истребителей МиГ-29. Это очень много. Украинцы до сих пор их потихоньку восстанавливают и выполняют на них полёты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
2024-09-03T06:00
2024-09-03T06:00
новости
украина
ссср
ивано-франковск
f-16
миг-29
су-25
авиация
летчики
самолет
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Телеграм-канал Mash ранее сообщал, что первый украинский пилот F-16, вернувшийся на Украину после двухмесячного обучения в США, погиб 26 августа в результате ракетной атаки ВС РФ. Об этом написал депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук. Место — военный аэродром в Ивано-Франковской области. Его пост исчез через несколько минут после публикации.Дело в том, что после распада СССР на территории Украины осталась целая воздушная армия истребителей МиГ-29. Это очень много. Украинцы до сих пор понемногу их восстанавливают и выполняют на них полёты, отметил генерал-майор.На Украине понимают, что сейчас выходить в открытый бой самолетам F-16 нельзя и просто невыгодно. Западные кураторы, которые помогают им с освоением и обслуживанием этой техники, пока не рекомендуют этого делать, подчеркнул летчик."Во-первых, потому что опыта мало у украинских лётчиков. Во-вторых, если говорить об иностранных наёмниках, у них тоже недостаточно знаний о работе в новых условиях, в том числе природно-климатических", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО том, какое будущее ждет Украину — в авторской статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру
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новости, украина, ссср, ивано-франковск, f-16, миг-29, су-25, авиация, летчики, самолет, аэродромы
Новости, Украина, СССР, Ивано-Франковск, F-16, МиГ-29, Су-25, авиация, летчики, самолет, аэродромы

"Это был не F-16, а Су-27": военный летчик рассказал об ударе по аэродрому под Ивано-Франковском

06:00 03.09.2024
 
© AP / Oleksi Shinkarenko
- РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP / Oleksi Shinkarenko
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После распада СССР на территории Украины осталась целая воздушная армия истребителей МиГ-29. Это очень много. Украинцы до сих пор их потихоньку восстанавливают и выполняют на них полёты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Телеграм-канал Mash ранее сообщал, что первый украинский пилот F-16, вернувшийся на Украину после двухмесячного обучения в США, погиб 26 августа в результате ракетной атаки ВС РФ. Об этом написал депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук. Место — военный аэродром в Ивано-Франковской области. Его пост исчез через несколько минут после публикации.
Дело в том, что после распада СССР на территории Украины осталась целая воздушная армия истребителей МиГ-29. Это очень много. Украинцы до сих пор понемногу их восстанавливают и выполняют на них полёты, отметил генерал-майор.

"Это был не F-16, а Су-27. Потом нами штурмовик Су-25 был сбит, а далее — МиГ-29. И это все самолёты ещё нашего поколения, они у них остались", — сообщил Попов.

На Украине понимают, что сейчас выходить в открытый бой самолетам F-16 нельзя и просто невыгодно. Западные кураторы, которые помогают им с освоением и обслуживанием этой техники, пока не рекомендуют этого делать, подчеркнул летчик.
"Во-первых, потому что опыта мало у украинских лётчиков. Во-вторых, если говорить об иностранных наёмниках, у них тоже недостаточно знаний о работе в новых условиях, в том числе природно-климатических", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
О том, какое будущее ждет Украину — в авторской статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру
Александр Казаков интервью
Вчера, 06:45
Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"Покровско-Кураховская операция станет переломным моментом в СВО. После нее мы выходим на оперативный простор. Покровск — серьезный город. И укреплен он неплохо. Но дело не в крепостных стен, а в том, готовы ли защитники крепости умирать на этих стенах
 
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