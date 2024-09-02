Мы должны гордиться своей историей, это очень важно для будущего - Путин - 02.09.2024 Украина.ру
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Мы должны гордиться своей историей, это очень важно для будущего - Путин
Мы должны гордиться своей историей, это очень важно для будущего - Путин - 02.09.2024 Украина.ру
Мы должны гордиться своей историей, это очень важно для будущего - Путин
Необходимо знать историю своей страны и подкреплять в своём собственном сознании значимость сделанного народом за тысячу лет своего развития. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин
2024-09-02T12:00
2024-09-02T12:00
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"Безусловно, мы и историю семьи должны знать, и историю страны. Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и всё время подкреплять в своём собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего", - заявил президент России.Владимир Путин выступил в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла, сообщает РИА Новости. Он также рассказал о важнейшем значении преподавания русского языка, который для России родной и объединяющий все народы страны "в единый, общий организм, в общий единый народ".Также на эту тему: Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - ПутинРанее на эту тему высказался эксперт в интервью Олег Неменский: Для победы над Западом нужно победить своих демонов, то есть многовековое западничество Также на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачков публикации Сохраняя цивилизацию. Путин предупреждает западную агрессивную русофобию
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новости, россия, владимир путин, русская культура, история, русская традиция, цивилизация, русский мир, школа, школьники, образование, развитие
Новости, Россия, Владимир Путин, русская культура, История, русская традиция, цивилизация, Русский мир, Школа, школьники, образование, развитие

Мы должны гордиться своей историей, это очень важно для будущего - Путин

12:00 02.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Севастополь
Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Необходимо знать историю своей страны и подкреплять в своём собственном сознании значимость сделанного народом за тысячу лет своего развития. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин
"Безусловно, мы и историю семьи должны знать, и историю страны. Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и всё время подкреплять в своём собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего", - заявил президент России.
Владимир Путин выступил в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла, сообщает РИА Новости. Он также рассказал о важнейшем значении преподавания русского языка, который для России родной и объединяющий все народы страны "в единый, общий организм, в общий единый народ".
Также на эту тему: Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - Путин
Ранее на эту тему высказался эксперт в интервью Олег Неменский: Для победы над Западом нужно победить своих демонов, то есть многовековое западничество
Также на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачков публикации Сохраняя цивилизацию. Путин предупреждает западную агрессивную русофобию
 
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