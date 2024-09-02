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Мы должны гордиться своей историей, это очень важно для будущего - Путин

Мы должны гордиться своей историей, это очень важно для будущего - Путин - 02.09.2024 Украина.ру

Мы должны гордиться своей историей, это очень важно для будущего - Путин

Необходимо знать историю своей страны и подкреплять в своём собственном сознании значимость сделанного народом за тысячу лет своего развития. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин

2024-09-02T12:00

2024-09-02T12:00

2024-09-02T12:00

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"Безусловно, мы и историю семьи должны знать, и историю страны. Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем, и всё время подкреплять в своём собственном сознании значимость того, что сделал наш народ за тысячу лет своего развития. Это очень важно для будущего", - заявил президент России.Владимир Путин выступил в ходе открытого урока "Разговор о важном", который прошел в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла, сообщает РИА Новости. Он также рассказал о важнейшем значении преподавания русского языка, который для России родной и объединяющий все народы страны "в единый, общий организм, в общий единый народ".Также на эту тему: Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - ПутинРанее на эту тему высказался эксперт в интервью Олег Неменский: Для победы над Западом нужно победить своих демонов, то есть многовековое западничество Также на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачков публикации Сохраняя цивилизацию. Путин предупреждает западную агрессивную русофобию

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новости, россия, владимир путин, русская культура, история, русская традиция, цивилизация, русский мир, школа, школьники, образование, развитие