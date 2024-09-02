Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - Путин - 02.09.2024 Украина.ру
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Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - Путин
Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - Путин - 02.09.2024 Украина.ру
Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - Путин
Россия и её армия сделают всё для нормализации жизни в приграничных с Украиной регионах. Об этом 2 сентября заявил российский президент Владимир Путин
2024-09-02T10:45
2024-09-02T10:45
новости
россия
курская область
украина
ск рф
вооруженные силы украины
всу
кто
белгородская область
брянская область
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"Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают всё для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений", - заявил глава государства.Как сообщает РИА "Новости", президент России выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла". Он поздравил всех школьников, студентов, преподавателей, родителей России с началом нового учебного года.Путин также рассказал о важности педагогики и подчеркнул важность русского языка, объединяющего все народы России.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа и по состоянию на начало сентября оккупируют часть её территории. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Подробнее о событиях начала дня в обзоре Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября
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новости, россия, курская область, украина, ск рф, вооруженные силы украины, всу, кто, белгородская область, брянская область, 1 сентября, учебный год, владимир путин, президент, школа, школьники
Новости, Россия, Курская область, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, Белгородская область, Брянская область, 1 сентября, учебный год, Владимир Путин, президент, Школа, школьники

Мы сейчас думаем о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей - Путин

10:45 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия и её армия сделают всё для нормализации жизни в приграничных с Украиной регионах. Об этом 2 сентября заявил российский президент Владимир Путин
"Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают всё для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, не может быть никаких сомнений", - заявил глава государства.
Как сообщает РИА "Новости", президент России выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в МБОУ "СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла". Он поздравил всех школьников, студентов, преподавателей, родителей России с началом нового учебного года.
Путин также рассказал о важности педагогики и подчеркнул важность русского языка, объединяющего все народы России.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа и по состоянию на начало сентября оккупируют часть её территории. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.
Подробнее о событиях начала дня в обзоре Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаСК РФВооруженные силы УкраиныВСУКТОБелгородская областьБрянская область1 сентябряучебный годВладимир ПутинпрезидентШколашкольники
 
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