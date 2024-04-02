https://ukraina.ru/20240402/1054244325.html

Немцы, которые выбрали Россию и свободу

Немцы, которые выбрали Россию и свободу - 02.04.2024 Украина.ру

Немцы, которые выбрали Россию и свободу

Ремо и Биргит Кирш — иностранцы, получившие российское гражданство по личному ходатайству губернатора региона перед президентом РФ. Семья предпринимателей из Германии проживает в Нижегородской области и строит уникальное экопоселение для людей из самых разных стран, которые хотели бы жить в России

2024-04-02T06:45

2024-04-02T06:45

2024-04-02T12:45

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Родной город семьи Кирш — Потсдам, но теперь Ремо и Биргит называют своей родиной Россию. Сравнивая ее со странами Западной Европы, они подчеркивают: наша страна — самая свободная, нигде в действительности нет такой свободы мысли, слова и демократии.В Германии Ремо владел несколькими строительными компаниями, весь бизнес он продал после того, как решение о переезде было принято. В Нижегородской области семья оказалась не случайно: на протяжении нескольких лет Ремо и Биргит участвовали в ежегодном автопробеге Берлин — Москва некоммерческой организации «Дружба Глобал».Объехали практически всю Россию: были на Байкале, в Москве, на Урале, но каждый раз возвращались в Нижегородскую область, где гостей принимали особенно радушно. Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева рассказала в интервью изданию Украина.ру:«Мы подружились с Ремо Киршем. Несколько лет назад он сказал: "У меня есть мечта. Я бы хотел переехать в Россию, но куда именно — не знаю пока, присматриваюсь". Больше всего его интересовали земельные участки, по его просьбе я организовала ему встречу с коллегами из Министерства сельского хозяйства, ему все показали, рассказали.Он рассказал мне о своем проекте экодеревни, но я, если честно, отнеслась к этому со скепсисом: у меня 20-летний опыт работы в международных связях, сколько уже приезжало людей, рассказывали, что они хотят, вот-вот что-то построят, но до дела не доходило, ничего реализовано не было.Ремо Кирш большой молодец. У него все получилось. Как только он получил землю, начал строить».Сейчас стройка в деревне Инютино идет полным ходом: три дома уже готовы, заложены фундаменты еще восьми домов. Местные семью Ремо и Биргит все знают, говорят о них исключительно дружелюбно, заверяют: очень рады, что немцы приехали именно к ним, много строят, со всеми дружат — отличные соседи.Сами Биргит и Ремо признаются: с немецкими журналистами общаться бы не стали, но с российскими согласны, хотя и приходится рассказывать одну и ту же историю.«Правила, действующие в Германии во всех сферах, мешают экономике и забирают у народа свободу, люди просто являются заложниками бюрократии, подавляющей настолько, что у них не остается желания, что-либо делать. Мой проект с поселением не мог бы быть реализован там, потому что один только проект утверждения строительства занял бы от пяти до десяти лет, а на этапе планирования понадобилось бы около трех миллионов евро. Здесь же мы все можем делать своими силами», — объясняет Ремо.К Германии, впрочем, у Ремо много вопросов, и далеко не все они связаны с экономикой и бюрократией.«Вся немецкая политика сегодня — выполнение заказов США, потому что после Второй мировой войны Германия лишь частично была суверенным государством: этот суверенитет дал ей Советский Союз. Но свою независимость Германия сдала США полностью, поэтому теперь она не может развиваться на благо будущего своего народа.Мне каждый день приходится иметь дело с людьми, которым надоела Германия, и они хотят уехать, они не видят там будущего для своих детей. Все эти ЛГБТК+*, гендерная политика — это психологическая террористическая атака на детей и молодежь, и это трудно вынести родителям. В детских садах, даже в церковных детских садах появляются комнаты, где дети могут [интимно] интересоваться друг другом, и это не имеет ничего общего с нормальностью. Я считаю, что это извращение», — рассказывает он.Адам Голембиевски — еще один гражданин Германии, друг Ремо и Биргит, который переехал в Нижегородскую область со своей семьей совсем недавно. Слушая наш разговор, он во всем соглашается с Ремо, кивает. Адам отмечает: его младший сын Максимилиан не должен учиться в такой школе, в России отдавать ребенка в школу спокойнее.Адам рассказывает историю своей семьи: с женой Нурией, сыновьями Кевином и Максимилианом, и невесткой Патрицией они приехали в Нижегородскую область всего две недели назад. Семья занимается строительством, в России имеет свою фирму, сейчас собираются строить дом, но пока живут неподалеку от Инютино, в другой деревне.«В Германии давно уже не чувствуешь себя свободно. Ремо правильно говорит: моему сыну еще нужно учиться в школе, и я не хочу, чтобы он учился там, в такой атмосфере», — говорит он».Чтобы переехать и собрать все необходимые документы, семье Адама пришлось пробираться сквозь немецкие бюрократические дебри восемь месяцев. По его словам, чиновники намеренно вставляют палки в колеса именно тем, кто едет в Россию.На мой вопрос о том, влияет ли место рождения немцев, переезжающих в Россию (из ГДР они или из ФРГ), Ремо отвечает однозначно отрицательно:«Это не только граждане бывшей ГДР, но и жители Западной Германии, которые уже поняли, что это за система, и не хотят, чтобы с их детьми так поступали. Я подозреваю, что около 30% людей на Западе понимают это, ну а в бывшей ГДР — более 70%».Ремо подчеркивает: он строит деревню не только для немцев, но и для людей из других стран, которые четко понимают, что хотят жить в России, жить свободно. Ему пишут люди из Франции, Швейцарии, Канады, Австрии, и всем им Ремо помогает консультацией и советами, говорит: необязательно приезжать именно в его поселение, но было бы хорошо, если бы в результате в деревне сложилось надежное сообщество разумных людей с добрососедскими отношениями.В разговоре с Ремо и Адамом я вспоминаю, как много исторической памяти еще десять лет назад сохранялось в Восточной Германии, в частности в Дрездене: практически на каждом шагу, на многих зданиях до сих пор висели памятные таблички о том, что дом был сохранен или отстроен советскими солдатами и инженерами после войны.«Мнение людей остается таким, остается память и благодарность, — говорит Ремо, — но теперь им небезопасно высказывать в Германии свою точку зрения. Как только ты сказал о России что-нибудь хорошее, тебя сразу же называют правым радикалом, фашистом, нацистом, "путинистом", и все прочие термины ЦРУ для запугивания людей.Плохо то, что люди не учатся на истории, а потому она повторяется. Тот же, кто обладает исторической осведомленностью, понимает, в какой фазе мы сейчас находимся. Но систему уже невозможно изменить без жертв», — говорят они.И Ремо, и Адам согласны с тем, что между русскими и немцами большая разница в менталитетах, но народы отлично существуют и работают вместе, когда пропаганда не вмешивается в человеческие взаимоотношения:«Немцы работают, как машина: вся жизнь их организована от рождения и до самого конца, включая страховки, налоги и все прочее. Вы, в России, живете больше сегодняшним днем, больше наслаждаетесь жизнью. Я заметил, что, когда немец летит куда-то, он всегда бронирует билеты туда и обратно, а русский говорит: "Забронирую обратный билет там, посмотрим, как все будет". Это норма в России, но совершенно немыслимо в Германии», — делится Ремо своими наблюдениями.В конце нашего разговора я попросила своих собеседников сказать что-то важное, особенно для тех иностранцев, которым, возможно, еще страшно приезжать в Россию из-за стереотипных и нереалистичных рассказов иностранных СМИ, которые они принимают за чистую монету.«Люди, которые, наконец, понимают, что происходит, и принимают решение растить детей в свободном мире, встают перед выбором, куда уехать, но, кроме России, сейчас остается не так много вариантов. Я знаю, что Россия не рай, но станет ли она раем, может решить только сам российский народ, работая вместе и стараясь вывести страну на передний план. Тогда она действительно может стать раем.Я говорю снова и снова о том, что русские люди любят смотреть на Запад, видя там рай и свое сказочное будущее, но это ложь, это ловушка. Люди оказываются там несчастными, в долгах, бесчеловечная система только рассказывает им о демократии, которой на самом деле нет», — резюмирует Ремо, с чем соглашаются и все остальные.История принятия семьи Кирш в российское гражданство уникальная.«Очень важно понимать, что это исключительный случай, нужно сделать большой вклад, как Ремо, что-то построить, инвестировать в регион, чтобы губернатор ходатайствовал об исключительном порядке принятия в гражданство. Гражданство надо заслужить. Ремо и его жена точно заслужили это, они не только строят поселок Ru-De, но и пропагандируют любовь к России, создают положительный образ России для европейцев», — объясняет Ольга Гусева.В середине марта глава региона Глеб Никитин торжественно вручил им паспорта в усадьбе Рукавишниковых — одной из главных исторических достопримечательностей города, игравшей не последнюю роль в истории гостеприимства Нижнего Новгорода.Сын купца Михаила Рукавишникова, Иван, в 1877 году превратил добротный купеческий в дом в настоящий дворец, в котором с охотой и радушием принимал гостей со всей России и из-за ее границ.Гостей в Нижнем Новгороде всегда было много, в том числе и немцев. История немецких и других поселений в регионе куда более древняя. Немецкие улицы и слободки, как пишет в книге «О лютеранах в России, Нижнем Новгороде и не только…» пастор-настоятель местного лютеранского прихода Ярослав Бойченко (с которым мы тоже пообщались), появились здесь примерно в начале XVI века, во времена царствования Иоанна III.«Многие иностранцы были привлечены в Нижний после прочтения книги Сигизмунда Герберштейна "Записки о Московии", которая вышла в Германии в 1557 году и стала в Европе бестселлером. Книга дала возможность жителям немецких земель узнать не только о Москве, но и о Нижнем Новгороде. Сам Герберштейн побывал в России дважды – в 1517 и 1526 годах», — пишет в своей книге Бойченко, отмечая, что автор «Записок о Московии» изобразил Нижний Новгород как место необыкновенного, сказочного изобилия.В 1580 году в Нижнем Новгороде была построена вторая в стране, после Москвы, немецкая лютеранская церковь и основан приход. При императоре Николае I была возведена каменная церковь, в самом центре города, но, увы, не пережила XX век.Сейчас лютеранский приход Нижнего Новгорода — место не только веры и религии, но и культуры. В церкви регулярно проходят концерты органной музыки, исполняют произведения Иоганна Себастьяна Баха, Макса Регера.По словам пастора Ярослава Бойченко, переезжающие сейчас в Россию немцы и другие европейцы — не обязательно религиозные люди, но почти наверняка разделяют те традиционные, консервативные ценности, которые сохраняет Россия. Разлом между миром традиционным и миром неолиберальным становится все очевиднее и резче, а потому иностранных гостей, не желающих смиряться с реальностью на Западе, в России может стать гораздо больше.* Запрещенная в РФ организация.

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Мария Нестерова

эксклюзив, россия, германия, глеб никитин, москва, немцы, цру