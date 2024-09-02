В Киеве горит предприятие, на Украине что-то взрывается
Ранним утром в понедельник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Сигнал начал распространяться по регионам примерно в пять утра, начиная с Волынской области.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в столице.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале написал о пожаре на предприятии после взрывов.
"В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий", - указал он, при этом не уточнив, где именно.
Взрывы также прозвучали в городе Борисполь, в Харькове.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался на повреждение ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона.
По его словам, там за сутки прозвучало более 170 взрывов.
Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины на сайте Украина.ру.