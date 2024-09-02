"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"* - 02.09.2024 Украина.ру
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"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"*
"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"* - 02.09.2024 Украина.ру
"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"*
Арестовав Дурова, Запад пытается взять под свой контроль важный инструмент влияния на Россию и на незападные страны. Telegram хотят превратить в классический "Голос Америки"* времен холодной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-09-02T03:45
2024-09-02T03:45
новости
запад
россия
корнилов
павел дуров
telegram
сша
контроль
арест
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У мессенджера Telegram сейчас около миллиарда пользователей. Я думаю, что после ареста Дурова это число будет еще больше, рассказал обозреватель.При этом западные СМИ пишут: "Telegram пользуется популярностью только в тоталитарных странах, где жители хотят узнать, как свергнуть свое правительство. На Западе такого нет", отметил эксперт.При этом внутри самих Штатов "Голосу Америки"* было запрещено действовать, поскольку это была официальная государственная пропаганда. Он мог работать только на постсоветские страны, указал он."Этим арестом Дурову как бы говорят: "Не смей лезть на Запад. Ты не имеешь права тут работать, поскольку педофилы и наркоманы будут пользоваться твоим мессенджером. А вот на Востоке под идеологическим контролем ты можешь публиковать все что угодно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.руО боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
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новости, запад, россия, корнилов, павел дуров, telegram, сша, контроль, арест
Новости, Запад, Россия, Корнилов, Павел Дуров, Telegram, США, контроль, арест

"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"*

03:45 02.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Арестовав Дурова, Запад пытается взять под свой контроль важный инструмент влияния на Россию и на незападные страны. Telegram хотят превратить в классический "Голос Америки"* времен холодной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
У мессенджера Telegram сейчас около миллиарда пользователей. Я думаю, что после ареста Дурова это число будет еще больше, рассказал обозреватель.
При этом западные СМИ пишут: "Telegram пользуется популярностью только в тоталитарных странах, где жители хотят узнать, как свергнуть свое правительство. На Западе такого нет", отметил эксперт.

"Так вот мне кажется, что, арестовав Дурова, Запад пытается взять под свой контроль важный инструмент влияния на Россию и на незападные страны. Telegram хотят превратить в классический "Голос Америки"* времен холодной войны, который действительно эффективно влиял на определенные умы", — подчеркнул Корнилов.

При этом внутри самих Штатов "Голосу Америки"* было запрещено действовать, поскольку это была официальная государственная пропаганда. Он мог работать только на постсоветские страны, указал он.
"Этим арестом Дурову как бы говорят: "Не смей лезть на Запад. Ты не имеешь права тут работать, поскольку педофилы и наркоманы будут пользоваться твоим мессенджером. А вот на Востоке под идеологическим контролем ты можешь публиковать все что угодно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.ру
О боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
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