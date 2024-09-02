https://ukraina.ru/20240902/1057151263.html

"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"*

"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"* - 02.09.2024 Украина.ру

"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"*

Арестовав Дурова, Запад пытается взять под свой контроль важный инструмент влияния на Россию и на незападные страны. Telegram хотят превратить в классический "Голос Америки"* времен холодной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-09-02T03:45

2024-09-02T03:45

2024-09-02T03:45

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У мессенджера Telegram сейчас около миллиарда пользователей. Я думаю, что после ареста Дурова это число будет еще больше, рассказал обозреватель.При этом западные СМИ пишут: "Telegram пользуется популярностью только в тоталитарных странах, где жители хотят узнать, как свергнуть свое правительство. На Западе такого нет", отметил эксперт.При этом внутри самих Штатов "Голосу Америки"* было запрещено действовать, поскольку это была официальная государственная пропаганда. Он мог работать только на постсоветские страны, указал он."Этим арестом Дурову как бы говорят: "Не смей лезть на Запад. Ты не имеешь права тут работать, поскольку педофилы и наркоманы будут пользоваться твоим мессенджером. А вот на Востоке под идеологическим контролем ты можешь публиковать все что угодно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.руО боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента

https://ukraina.ru/20240830/1057133205.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, корнилов, павел дуров, telegram, сша, контроль, арест