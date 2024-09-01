Элитная бригада ВСУ потеряла половину танков Abrams - 01.09.2024 Украина.ру
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Элитная бригада ВСУ потеряла половину танков Abrams
Элитная бригада ВСУ потеряла половину танков Abrams - 01.09.2024 Украина.ру
Элитная бригада ВСУ потеряла половину танков Abrams
В феврале у ВСУ был 31 танк "Абрамс", а сегодня в строю едва ли половина. Об этом сообщило издание Forbes
2024-09-01T15:07
2024-09-01T15:08
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военная помощь
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Поставленные для ВСУ из США танки M-1 Abrams приняла на вооружение элитная 47-я мехбригада украинской армии. Теперь она истощена предыдущими боями и, констатировало издание, ведёт тяжёлое арьергардное сопротивление под Покровском (Красноармейском)."Теперь между наступающими русскими и Покровском, ключевым украинским логистическим узлом в Донецкой области на востоке Украины, осталась только одна главная траншея. И неясно, разместили ли украинцы достаточно живой силы в секторе Покровска, чтобы заполнить траншею войсками", - сказано в публикации.Оценивая риск потери города, автор американского издания указал на последствия тяжёлых боёв на Красноармейском направлении. Они обескровили 47-ю мехбригаду ВСУ, и в целом украинская армия проиграла все сражения за каждый участок укреплений, отступая из-за риска окружения."У украинских военных были бригады в запасе, когда российское наступление на Покровск ускорилось в августе. Но вместо того, чтобы усилить позиции на востоке, генеральный штаб в Киеве отправил некоторые или все восемь бригад через границу в Курскую область России, инициировав внезапное контрнаступление, в результате которого было захвачено 400 квадратных миль области", - отметил автор Forbes.В итоге теперь у ВСУ проблема со сдерживанием российской армии под Покровском. Резервов не наблюдается, и "украинская оборона между Авдеевкой и Покровском продолжает зависеть от той же истощенной бригады, которая ведёт арьергардные бои вдоль оси с февраля - элитной 47-й механизированной бригады".Автор обратил внимание на потери поставленных США "Абрамсов" несмотря на защиту 69-тонных машин слоями дополнительной реактивной брони. Тем не менее, заметил он, у украинских наблюдателей за процессом есть надежда отстоять Покровск – важнейший центр снабжения ВСУ.Ранее на эту тему эксперт высказался в публикации Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту на сайте Украина.руТакже на эту тему высказывался кандидат в президенты США. подробности в публикации Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп
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Новости, США, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Forbes, Покровск/Красноармейск, M1 Abrams, военная помощь, Украина-НАТО, ВСУ, потери ВСУ, Курская область, СВО, КТО

Элитная бригада ВСУ потеряла половину танков Abrams

15:07 01.09.2024 (обновлено: 15:08 01.09.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В феврале у ВСУ был 31 танк "Абрамс", а сегодня в строю едва ли половина. Об этом сообщило издание Forbes
Поставленные для ВСУ из США танки M-1 Abrams приняла на вооружение элитная 47-я мехбригада украинской армии. Теперь она истощена предыдущими боями и, констатировало издание, ведёт тяжёлое арьергардное сопротивление под Покровском (Красноармейском).
"Теперь между наступающими русскими и Покровском, ключевым украинским логистическим узлом в Донецкой области на востоке Украины, осталась только одна главная траншея. И неясно, разместили ли украинцы достаточно живой силы в секторе Покровска, чтобы заполнить траншею войсками", - сказано в публикации.
Оценивая риск потери города, автор американского издания указал на последствия тяжёлых боёв на Красноармейском направлении. Они обескровили 47-ю мехбригаду ВСУ, и в целом украинская армия проиграла все сражения за каждый участок укреплений, отступая из-за риска окружения.
"У украинских военных были бригады в запасе, когда российское наступление на Покровск ускорилось в августе. Но вместо того, чтобы усилить позиции на востоке, генеральный штаб в Киеве отправил некоторые или все восемь бригад через границу в Курскую область России, инициировав внезапное контрнаступление, в результате которого было захвачено 400 квадратных миль области", - отметил автор Forbes.
В итоге теперь у ВСУ проблема со сдерживанием российской армии под Покровском. Резервов не наблюдается, и "украинская оборона между Авдеевкой и Покровском продолжает зависеть от той же истощенной бригады, которая ведёт арьергардные бои вдоль оси с февраля - элитной 47-й механизированной бригады".
"Шесть месяцев жестоких боев с более многочисленными российскими силами нанесли урон элитной 47-й механизированной бригаде. Подразделение численностью 2000 человек вступило в бой на востоке в феврале со всеми 31 танком M-1 Abrams, которые Соединенные Штаты поставили Украине в прошлом году. Сегодня бригада потеряла, возможно, половину своих Abrams, если предположить, что не все из явно повреждённых танков подлежат ремонту", - сказано в статье.
Автор обратил внимание на потери поставленных США "Абрамсов" несмотря на защиту 69-тонных машин слоями дополнительной реактивной брони. Тем не менее, заметил он, у украинских наблюдателей за процессом есть надежда отстоять Покровск – важнейший центр снабжения ВСУ.
Ранее на эту тему эксперт высказался в публикации Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказывался кандидат в президенты США. подробности в публикации Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп
 
НовостиСШАУкраинаДонецкая областьВооруженные силы УкраиныForbesПокровск/КрасноармейскM1 Abramsвоенная помощьУкраина-НАТОВСУпотери ВСУКурская областьСВОКТО
 
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