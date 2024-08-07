https://ukraina.ru/20240807/1056718225.html

Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту

Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту - 07.08.2024 Украина.ру

Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту

На Покровском (Дзержинском) направлении работают части ВСУ, которые часто звучали в сводках потерь. 47-я и 25-я бригада – это бригады, которые участвовали в боях под Работино, где потеряли много техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-08-07T04:20

2024-08-07T04:20

2024-08-07T04:20

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Противник не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наступающий клин армии РФ на Красноармейск (Покровск). У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, рассказал эксперт.Потом эти же соединения участвовали в обороне Авдеевки, где тоже потеряли много техники. В той же 47-й бригаде уже меняется третий комплект техники, а четвертого просто нет, отметил Анпилогов.Потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", такая бригада превратится в простое пехотное подразделение, которое будет устойчиво в обороне, но явно будет неспособно к ответным действиям, указал специалист."Это очень неприятная для ВСУ ситуация, потому что мы прорвались за оборонительный рубеж реки Волчья. Еще раз. На водоразделе рек нет. Мы прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держат украинские пехотные подразделения. И теперь мы можем разворачивать наше наступление в любую сторону.", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ - в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру

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новости, россия, работино, наступление, вс рф, m1 abrams, военная техника, река, бригада, пехота, сво, всу, потери всу