Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту - 07.08.2024 Украина.ру
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Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту
Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту - 07.08.2024 Украина.ру
Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту
На Покровском (Дзержинском) направлении работают части ВСУ, которые часто звучали в сводках потерь. 47-я и 25-я бригада – это бригады, которые участвовали в боях под Работино, где потеряли много техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-08-07T04:20
2024-08-07T04:20
новости
россия
работино
наступление
вс рф
m1 abrams
военная техника
река
бригада
пехота
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Противник не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наступающий клин армии РФ на Красноармейск (Покровск). У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, рассказал эксперт.Потом эти же соединения участвовали в обороне Авдеевки, где тоже потеряли много техники. В той же 47-й бригаде уже меняется третий комплект техники, а четвертого просто нет, отметил Анпилогов.Потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", такая бригада превратится в простое пехотное подразделение, которое будет устойчиво в обороне, но явно будет неспособно к ответным действиям, указал специалист."Это очень неприятная для ВСУ ситуация, потому что мы прорвались за оборонительный рубеж реки Волчья. Еще раз. На водоразделе рек нет. Мы прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держат украинские пехотные подразделения. И теперь мы можем разворачивать наше наступление в любую сторону.", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ - в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
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Новости
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новости, россия, работино, наступление, вс рф, m1 abrams, военная техника, река, бригада, пехота, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Работино, наступление, ВС РФ, M1 Abrams, военная техника, река, бригада, пехота, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту

04:20 07.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
На Покровском (Дзержинском) направлении работают части ВСУ, которые часто звучали в сводках потерь. 47-я и 25-я бригада – это бригады, которые участвовали в боях под Работино, где потеряли много техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Противник не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наступающий клин армии РФ на Красноармейск (Покровск). У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, рассказал эксперт.
"У противника там работают части, которые много раз звучали в сводках потерь. 47-я и 25-я бригада – это те бригады, которые участвовали в прорыве под Работино, где потеряли много западной техники", - добавил он.
Потом эти же соединения участвовали в обороне Авдеевки, где тоже потеряли много техники. В той же 47-й бригаде уже меняется третий комплект техники, а четвертого просто нет, отметил Анпилогов.
Потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", такая бригада превратится в простое пехотное подразделение, которое будет устойчиво в обороне, но явно будет неспособно к ответным действиям, указал специалист.
"Это очень неприятная для ВСУ ситуация, потому что мы прорвались за оборонительный рубеж реки Волчья. Еще раз. На водоразделе рек нет. Мы прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держат украинские пехотные подразделения. И теперь мы можем разворачивать наше наступление в любую сторону.", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ - в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
Евгений Минченко интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 19:30
Евгений Минченко: Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять РоссияДиректор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко считает, если Британия не остановит миграционный кризис, продолжая самоубийственную политику, то ощутит его последствия через 10–20 лет в полной мере
 
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