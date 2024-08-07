Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
На Покровском (Дзержинском) направлении работают части ВСУ, которые часто звучали в сводках потерь. 47-я и 25-я бригада – это бригады, которые участвовали в боях под Работино, где потеряли много техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Противник не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наступающий клин армии РФ на Красноармейск (Покровск). У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, рассказал эксперт.
"У противника там работают части, которые много раз звучали в сводках потерь. 47-я и 25-я бригада – это те бригады, которые участвовали в прорыве под Работино, где потеряли много западной техники", - добавил он.
Потом эти же соединения участвовали в обороне Авдеевки, где тоже потеряли много техники. В той же 47-й бригаде уже меняется третий комплект техники, а четвертого просто нет, отметил Анпилогов.
Потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", такая бригада превратится в простое пехотное подразделение, которое будет устойчиво в обороне, но явно будет неспособно к ответным действиям, указал специалист.
"Это очень неприятная для ВСУ ситуация, потому что мы прорвались за оборонительный рубеж реки Волчья. Еще раз. На водоразделе рек нет. Мы прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держат украинские пехотные подразделения. И теперь мы можем разворачивать наше наступление в любую сторону.", - заключил собеседник издания.
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