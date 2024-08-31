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ГУР атакует европейских политиков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 августа

ГУР атакует европейских политиков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 августа - 31.08.2024 Украина.ру

ГУР атакует европейских политиков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 августа

Стало известно о созданной Главным управлением разведки Минобороны Украины террористической сети для атак на неугодных европейских политиков и дестабилизации в ЕС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-31T13:09

2024-08-31T13:09

2024-08-31T13:09

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Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал о сети, созданной Главным управлением разведки Минобороны Украины для проведения атак и диверсий в Европе и других регионах мира. Шарий обратил внимание на видео атаки на Сару Вагенкнехт — члена бундестага и немецкого политика, произошедшей в четверг. Тогда Вагенкнехт облили краской. При этом атаковавший её мужчина кричал: "Слава Украине!".Примечательно, что атака на Вагенкнехт была одобрительно воспринята украинскими нацистами."Коммунистическую левацкую мразь Вагенкнехт, сатанинского идола "украинских" леваков и правозащитников в Германии облили красной краской под выкрик "Слава Украине". Вагенкнехт люто топит против Украины. Влиятельная левацкая политическая падаль. Хорошее, отважное дело. Не ныть, а давить", - отметил лидер запрещённой в РФ группировки С14*, замкомандира 14-го полка БПЛА, в составе которого есть батальон "Нахтигаль", названный в честь украинской дивизии СС, Евгений Карась.По информации Шария, атака на члена бундестага связана с развёрнутой ГУР МОУ сетью на Западе."Это интересно, хотя немцы, скушавшие подрывы "Северных потоков", не спешат называть личность напавшего. Нападение на политиков. Теракты. Убийства. Я уверен, что скоро Европа столкнется с этим в полной мере. Объясню. В контексте совещания Зеленского по преследованию оппонентов за границей есть интересная информация о работе спецорганов Украины с украинскими релокантами в странах пребывания. К примеру, кто организовывал "украинские шествия" за границей 24 августа. За этим стоит ГУР Украины, которая синхронизировала деятельность украинских диаспор через ряд общественных и волонтерских структур, в частности STRICHKA. Курирует данную структуру лейтенант ГУР Игорь Щедрин. А для прикрытия поставлена фунт Юлия Паевская (та самая "Тайра")", - написал Шарий в своём телеграм-канале.Он отметил, что STRICHKA – это широкий проект, который полностью финансируется украинской военной разведкой, а для удобства вовлечения украинцев "в работу" и обмена информацией создано также приложение."Сам организатор "вербовочных центров", лейтенант Щедрин регулярно хвастается в тусовке своими достижениями, неоднократно показывал удостоверение ГУР, фото с Будановым и другим руководством, а также демонстрировал прочие подтверждающие факты. Кроме того, многие из его тусовки привлечены им к работе в ГУР и тоже в открытую этим хвастаются. Щедрин работает в паре с Александром Нойнецом. Из их тусовки и некий украинский блогер Юрий Гудыменко – известный в Украине как "внештатный помощник СБУ". Группа этих товарищей, не имеющих никаких заслуг или идей, взлетела после прихода к власти Петра Порошенко в 2014-ом году и в разное время все участники группы были завербованы", - отметил Шарий.Он напомнил о проектах Щедрина, Нойнеца и Гудыменко, в частности ОО "Медицинский контроль", сайте "Пётр и Мазепа" и партии "Демократическая Секира"."В 2021 году начали активно сотрудничать с ГУР, потому что тамошние спецы смогли этих полупокерсов переманить. С начала войны были привлечены на направление информационных операций внутри Украины и за рубежом. Щедрин получил звание лейтенанта ГУР, Нойнец также получил офицерское звание, но тщательно скрывает свое прохождение по службе", - отметил Шарий.По его информации, вышеуказанные лица в нынешнем году "получили задачу организовать на базе украинских диаспор (переселенцев) за границей общественные структуры, подконтрольные ГУР, для проведения информационно-политических акций на территории стран проживания, давления на правительства нелояльных стран, проведения специальных операций, а также влияния на политические процессы, выборы"."Сейчас особое внимание на Венгрию, Грузию, Молдову – в последних двух парламентские выборы в этом году. <...> Посути, страны ЕС, отправляющие деньги Киеву, работают против себя. Позиционируется как проект "об’єднання українців за кордоном" и проект "народноїдипломатії". По сути же это – вербовочная структура. Синхронность акций 24 августа по странам мира от украинских диаспор показывает организующую работу STRICHKA", - указал медиаэксперт.По его словам, "это прямое вмешательство в жизнь стран, которые приняли украинцев - создание структур, подконтрольных спецорганам Украины, их финансирование; постановка задач, сбор информации и т.д.". Вспомнил Шарий и об аноснированном Зеленским "министерстве единства украинцев"."По сути, мы имеем дело с грандиозной по масштабу и дерзости спецоперации украинских спецслужб по созданию на базе 12 миллионов выехавших украинцев ячеек разведки Украины для целого спектра задач и в настоящем, и в будущем. Наглость, не имеющая пределов. На деньги ЕС Киевом сегодня также активно создаются информационные ресурсы за границей в странах пребывания украинцев. Полагаю, в ближайшее время ЕС столкнется с самой организованной террористической организацией, напрямую влияющей на жизнь стран ЕС", - подчеркнул Шарий.По его словам, нападение в Германии на члена немецкого парламента "это только начало".Обстрелы и налётыУтром 31 августа Минобороны Украины в своём телеграм-канале рассказало об отражённых атаках беспилотников ВСУ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей", - указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 20 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 7 обстрелов, на горловском направлении — 13 обстрелов, выпустив в общей сложности 61 различный боеприпас.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 11 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 31 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - по ул. Жукова пострадал мужчина 1951 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 20 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Каховка — 3; Любимовка — 3; Малокаховка — 2; Князе-Григоровка — 2; Алёшки — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алёшки и Великая Лепетиха.Утром 31 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале суточную — с 7 утра до 7 утра — сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В городе Белгороде в результате вечерней воздушной атаки погибли 3 человека, ещё 31 мирный житель, в том числе 3 детей — ранены. Восьми оказана амбулаторная помощь — дальнейшее лечение они будут проходить дома, 23 раненых госпитализированы в больницы города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены 53 квартиры в 15 многоквартирных домах, 47 автомобилей, 2 социальных объекта, 2 торговых объекта, инфраструктурный объект и 3 гаража. Полностью сгорел один легковой автомобиль", - отмечалось в сводке..В Белгородском районе подверглись атакам посёлки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Разумное, сёла Головино, Крутой Лог, Никольское, Петровка и Пушкарное. Нанесены удары с помощью 5 беспилотников, из которых 4 — сбиты системой ПВО."Также осуществлён один вражеский обстрел. Погибли 2 мирных жителя. Ранены 19 человек, из них 15 пострадали вечером в результате воздушной атаки в посёлке Дубовое. Из 19 пострадавших двое продолжат лечение амбулаторно. 17 раненых госпитализированы в больницы Белгорода, в том числе 4 детей. Вся необходимая помощь оказывается. За день повреждены 3 многоквартирных дома, 20 частных домов, одна надворная постройка, 53 автомобиля, 3 торговых объекта и гараж", - писал Гладков.В Борисовском районе сёла Байцуры и Грузское атакованы с помощью 10 БПЛА. Повреждены один многоквартирный дом, 6 частных домовладений, два социальных и один торговый объект.В Валуйском городском округе по селу Казинка выпущено три боеприпаса в ходе 3 обстрелов. Обошлось без повреждений."В Волоконовском районе сёла Новое, Тишанка и хутора Плотвянка, Старый подверглись двум обстрелам с помощью 12 боеприпасов и атакам 5 БПЛА. Ранены два мирных жителя. Одного пострадавшего после оказания помощи отпустили домой — дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, а второй — госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Оказывается вся необходимая помощь. Повреждены частный дом и легковой автомобиль", - указывалось в сводке.В Грайворонском городском округе посёлок Доброполье, сёла Дунайка, Козинка и Новостроевка-Первая атакованы 4 дронами и 2 боеприпасами в ходе 1 обстрела. Повреждены 2 частных дома и автомобиль.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Колотиловка и Староселье выпущены 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и один беспилотник. Повреждён социальный объект."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка и Новая Таволжанка выпущено 4 снаряда в ходе 1 обстрела и совершены атаки с помощью 3 БПЛА. Повреждено производственное помещение на территории сельхозпредприятия", - отмечалось в сводке.До этого Гладков дважды сообщал об утренних атаках ВСУ на Шебекино. Ранения в общей сложности получили два человека.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи дважды предупреждал о ракетной атаке. В самом регионе идут ожесточённые бои.В приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённая обстановка.О происходящем в ВСУ - в статье Дмитрия Ковалевича ""В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, анатолий шарий, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, сс, россия, украина