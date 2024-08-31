"Лучше бежать в Россию": СМИ сообщили о "самоубийственных вылетах" ВСУ
Подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель украинского пилота Алексея Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна") в F-16 - серьезная потеря для Киева. Такое мнение в своей статье для InfoBRICS обозначил военный эксперт Драго Боснич
"Сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьезным ударом. Требуются годы, чтобы должным образом подготовить летчиков-истребителей. Лучшее, что могут сделать украинские летчики, – это просто бежать и, возможно, даже бежать в Россию, где они смогут добиться того, чего никогда не смогли бы добиться на Западе", - сказал Боснич.
Он добавил, что в течение этого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов".
Ранее аналогичную мысль опубликовала британская газета The Telegraph. В одном из ее материалов отмечалось, что в истории с крушением F-16 для Киева самым болезненным стало не столько уничтожение самолета, сколько ликвидация подготовленного для управления им пилота.
11:26Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилотеУкраинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада
О передаче Киеву шести истребителей F-16 американского производства от Нидерландов стало известно в начале августа, а на днях газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого из них. По мнению журналистов этого издания, приоритетная версия уничтожения самолета - ошибка пилота.
При этом издание Reuters утверждает, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее с F-16 хорошим началом и иронично отметил, что украинские военные "не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премий" за сбитый иностранный истребитель.
Вчера, 07:14Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой PatriotПосол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале иронично назвал уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, достойным началом для американского "чудо-оружия" в руках "бедуинов"
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* - Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск в РФ.