https://ukraina.ru/20240831/1057159864.html

"Лучше бежать в Россию": СМИ сообщили о "самоубийственных вылетах" ВСУ

"Лучше бежать в Россию": СМИ сообщили о "самоубийственных вылетах" ВСУ - 31.08.2024 Украина.ру

"Лучше бежать в Россию": СМИ сообщили о "самоубийственных вылетах" ВСУ

Подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель украинского пилота Алексея Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна") в F-16 - серьезная потеря для Киева. Такое мнение в своей статье для InfoBRICS обозначил военный эксперт Драго Боснич

2024-08-31T12:32

2024-08-31T12:32

2024-08-31T12:32

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Он добавил, что в течение этого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов".Ранее аналогичную мысль опубликовала британская газета The Telegraph. В одном из ее материалов отмечалось, что в истории с крушением F-16 для Киева самым болезненным стало не столько уничтожение самолета, сколько ликвидация подготовленного для управления им пилота.О передаче Киеву шести истребителей F-16 американского производства от Нидерландов стало известно в начале августа, а на днях газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого из них. По мнению журналистов этого издания, приоритетная версия уничтожения самолета - ошибка пилота.При этом издание Reuters утверждает, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее с F-16 хорошим началом и иронично отметил, что украинские военные "не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премий" за сбитый иностранный истребитель.Интересно, что вечером 30 августа Владимир Зеленский опубликовал указ об отставке командующего ВС ВСУ Николая Олещука*. Произошло это как раз после того, как последний пригрозил судебными разбирательствами депутату Верховной Рады Безуглой, которая заявила, что первый потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.* - Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск в РФ.

https://ukraina.ru/20240831/1057158835.html

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новости, киев, россия, нидерланды, родион мирошник, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, брикс, f-16, самолет, истребитель, пилоты