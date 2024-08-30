Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты - 30.08.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты
Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты - 30.08.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты
Переписка в "Телеграм" во время боевых действий решающего значения не имеет. Есть гораздо более закрытые системы военной связи. Сомневаюсь, что через этот мессенджер проходят какие-то серьезные военные секреты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-08-30T05:45
2024-08-30T05:45
новости
павел дуров
telegram
связь
секрет
секретность
тюрьма
арест
франция
спецслужба
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Программное обеспеченье вряд ли можно хранить в одной голове и в одном компьютере. Вряд ли французским спецслужбам удастся так легко вытрясти эту информацию от Дурова, сообщил эксперт.По его словам, даже если человек находится в комфортабельной тюрьме вроде замка Иф, в дело могут вступить другие средства убеждения. Все зависит от того, насколько Дуров психологически готов сопротивляться и каких адвокатов успел нанять, подчеркнул специалист."Вы правильно сказали, что наши военные используют "Телеграм". А я не знаю, почему они им пользуются. Есть гораздо более закрытые системы военной связи. Допустим, они не доходят до каждого солдата", - отметил он.Но в любом случае переписка в "Телеграм" во время боевых действий решающего значения не имеет. Тем более что украинские военные там тоже переписываются. Сомневаюсь, что через этот мессенджер проходят какие-то серьезные военные секреты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, на Западе началась паника после продвижения России в Донбассе - в интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, павел дуров, telegram, связь, секрет, секретность, тюрьма, арест, франция, спецслужба
Новости, Павел Дуров, Telegram, связь, секрет, секретность, тюрьма, арест, Франция, спецслужба

Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты

05:45 30.08.2024
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Переписка в "Телеграм" во время боевых действий решающего значения не имеет. Есть гораздо более закрытые системы военной связи. Сомневаюсь, что через этот мессенджер проходят какие-то серьезные военные секреты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Программное обеспеченье вряд ли можно хранить в одной голове и в одном компьютере. Вряд ли французским спецслужбам удастся так легко вытрясти эту информацию от Дурова, сообщил эксперт.
"Павел Дуров – фронтмен "Телеграма", на самом деле ключи находятся у его брата, который пока вне досягаемости французских спецслужб", - отметил Зимовский.
По его словам, даже если человек находится в комфортабельной тюрьме вроде замка Иф, в дело могут вступить другие средства убеждения. Все зависит от того, насколько Дуров психологически готов сопротивляться и каких адвокатов успел нанять, подчеркнул специалист.
"Вы правильно сказали, что наши военные используют "Телеграм". А я не знаю, почему они им пользуются. Есть гораздо более закрытые системы военной связи. Допустим, они не доходят до каждого солдата", - отметил он.
Но в любом случае переписка в "Телеграм" во время боевых действий решающего значения не имеет. Тем более что украинские военные там тоже переписываются. Сомневаюсь, что через этот мессенджер проходят какие-то серьезные военные секреты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
О том, на Западе началась паника после продвижения России в Донбассе - в интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
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06:00Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
05:45Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты
05:35Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии
05:30Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
05:15Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"
05:00Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
04:45Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
04:39Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского
04:30"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
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