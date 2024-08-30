https://ukraina.ru/20240830/1057130440.html

Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты

Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты - 30.08.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты

Переписка в "Телеграм" во время боевых действий решающего значения не имеет. Есть гораздо более закрытые системы военной связи. Сомневаюсь, что через этот мессенджер проходят какие-то серьезные военные секреты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-08-30T05:45

2024-08-30T05:45

2024-08-30T05:45

новости

павел дуров

telegram

связь

секрет

секретность

тюрьма

арест

франция

спецслужба

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Программное обеспеченье вряд ли можно хранить в одной голове и в одном компьютере. Вряд ли французским спецслужбам удастся так легко вытрясти эту информацию от Дурова, сообщил эксперт.По его словам, даже если человек находится в комфортабельной тюрьме вроде замка Иф, в дело могут вступить другие средства убеждения. Все зависит от того, насколько Дуров психологически готов сопротивляться и каких адвокатов успел нанять, подчеркнул специалист."Вы правильно сказали, что наши военные используют "Телеграм". А я не знаю, почему они им пользуются. Есть гораздо более закрытые системы военной связи. Допустим, они не доходят до каждого солдата", - отметил он.Но в любом случае переписка в "Телеграм" во время боевых действий решающего значения не имеет. Тем более что украинские военные там тоже переписываются. Сомневаюсь, что через этот мессенджер проходят какие-то серьезные военные секреты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, на Западе началась паника после продвижения России в Донбассе - в интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057111505.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, павел дуров, telegram, связь, секрет, секретность, тюрьма, арест, франция, спецслужба