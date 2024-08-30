Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск - 30.08.2024 Украина.ру
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Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск - 30.08.2024 Украина.ру
Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
Красноармейск – это основное звено на линии Красноармейск - Константиновка - Славянск. И Красноармейск – это последняя точка городской агломерации Донбасса. Российское наступление там для Украины очень болезненно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-08-30T05:00
2024-08-30T05:00
украина
донбасс
славянск
наступление
покровск/красноармейск
вс рф
курская область
сво
всу
агломерации
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Курская авантюра привела к тому, что фронт ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении начал сыпаться. Российские войска почти каждый день освобождают новые населенные пункты.В СВО бывало такое не раз, что обе стороны переоценивали значимость того или иного направления. Например, в прошлом году было много разговоров, что именно Артемовск станет стратегическим транспортным узлом, рассказал экспертУже год как Артемовск освоен в военном смысле, но каких-то экстраординарных событий там сейчас не происходит. Не хотелось бы, чтобы то же самое случилось с Красноармейском (Покровском), указал он.Российское наступление там для Украины очень болезненно. Для Донбасса, который хорошо оборудован в фортификационном отношении, это просто невиданные темпы. Но Киеву приходится "держать марку" и довершать свою операцию в курском приграничье, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240829/1057127471.html
украина
донбасс
славянск
покровск/красноармейск
курская область
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украина, донбасс, славянск, наступление, покровск/красноармейск, вс рф, курская область, сво, всу, агломерации, россия, днр
Украина, Донбасс, Славянск, наступление, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, Курская область, СВО, ВСУ, агломерации, Россия, ДНР

Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск

05:00 30.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Красноармейск – это основное звено на линии Красноармейск - Константиновка - Славянск. И Красноармейск – это последняя точка городской агломерации Донбасса. Российское наступление там для Украины очень болезненно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Курская авантюра привела к тому, что фронт ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении начал сыпаться. Российские войска почти каждый день освобождают новые населенные пункты.
В СВО бывало такое не раз, что обе стороны переоценивали значимость того или иного направления. Например, в прошлом году было много разговоров, что именно Артемовск станет стратегическим транспортным узлом, рассказал эксперт
Уже год как Артемовск освоен в военном смысле, но каких-то экстраординарных событий там сейчас не происходит. Не хотелось бы, чтобы то же самое случилось с Красноармейском (Покровском), указал он.
"Другое дело, что Красноармейск – это основное звено на линии Красноармейск - Константиновка - Славянск. И Красноармейск – это последняя точка городской агломерации Донбасса. Дальше там – "вышел в степь донецкую парень молодой", - отметил Зимовский.
Российское наступление там для Украины очень болезненно. Для Донбасса, который хорошо оборудован в фортификационном отношении, это просто невиданные темпы. Но Киеву приходится "держать марку" и довершать свою операцию в курском приграничье, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
О том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
Михаил Шкода - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вчера, 19:12
Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства Корреспонденту издания Украина.ру удалось пообщаться с военнослужащим 82-й бригады ВСУ Михаилом Шкодой, который добровольно сдался российским войскам в Курской области
 
УкраинаДонбассСлавянскнаступлениеПокровск/КрасноармейскВС РФКурская областьСВОВСУагломерацииРоссияДНР
 
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Заголовок открываемого материала
06:09Об отчаянной борьбе против собственного государства. О тайне сбитого на Украине F16
06:00Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
05:45Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты
05:35Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии
05:30Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
05:15Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"
05:00Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
04:45Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
04:39Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского
04:30"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
04:28Кино-мост Москва – Пекин и причины отмены концертов на Франковщине. События культуры за неделю
04:15У Минска "ушки на макушке": военный эксперт о том, сколько пехотных бригад держит Украина на границе
04:00Огромное подспорье пехоте: эксперт Зимовский рассказал про новый FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"
03:45Чтобы страдали и терпели ущерб: Орлов о том, почему удары по энергетике должны бить по властям в Киеве
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