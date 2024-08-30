https://ukraina.ru/20240830/1057129675.html

Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск

Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск - 30.08.2024 Украина.ру

Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск

Красноармейск – это основное звено на линии Красноармейск - Константиновка - Славянск. И Красноармейск – это последняя точка городской агломерации Донбасса. Российское наступление там для Украины очень болезненно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-08-30T05:00

2024-08-30T05:00

2024-08-30T05:00

украина

донбасс

славянск

наступление

покровск/красноармейск

вс рф

курская область

сво

всу

агломерации

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Курская авантюра привела к тому, что фронт ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении начал сыпаться. Российские войска почти каждый день освобождают новые населенные пункты.В СВО бывало такое не раз, что обе стороны переоценивали значимость того или иного направления. Например, в прошлом году было много разговоров, что именно Артемовск станет стратегическим транспортным узлом, рассказал экспертУже год как Артемовск освоен в военном смысле, но каких-то экстраординарных событий там сейчас не происходит. Не хотелось бы, чтобы то же самое случилось с Красноармейском (Покровском), указал он.Российское наступление там для Украины очень болезненно. Для Донбасса, который хорошо оборудован в фортификационном отношении, это просто невиданные темпы. Но Киеву приходится "держать марку" и довершать свою операцию в курском приграничье, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057127471.html

украина

донбасс

славянск

покровск/красноармейск

курская область

россия

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украина, донбасс, славянск, наступление, покровск/красноармейск, вс рф, курская область, сво, всу, агломерации, россия, днр