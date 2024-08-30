Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Красноармейск – это основное звено на линии Красноармейск - Константиновка - Славянск. И Красноармейск – это последняя точка городской агломерации Донбасса. Российское наступление там для Украины очень болезненно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Курская авантюра привела к тому, что фронт ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении начал сыпаться. Российские войска почти каждый день освобождают новые населенные пункты.
В СВО бывало такое не раз, что обе стороны переоценивали значимость того или иного направления. Например, в прошлом году было много разговоров, что именно Артемовск станет стратегическим транспортным узлом, рассказал эксперт
Уже год как Артемовск освоен в военном смысле, но каких-то экстраординарных событий там сейчас не происходит. Не хотелось бы, чтобы то же самое случилось с Красноармейском (Покровском), указал он.
"Другое дело, что Красноармейск – это основное звено на линии Красноармейск - Константиновка - Славянск. И Красноармейск – это последняя точка городской агломерации Донбасса. Дальше там – "вышел в степь донецкую парень молодой", - отметил Зимовский.
Российское наступление там для Украины очень болезненно. Для Донбасса, который хорошо оборудован в фортификационном отношении, это просто невиданные темпы. Но Киеву приходится "держать марку" и довершать свою операцию в курском приграничье, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
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