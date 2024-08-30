https://ukraina.ru/20240830/1057117635.html

Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"

Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени" - 30.08.2024 Украина.ру

Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"

Операция ВСУ в Курской области забуксовала, и сегодня имеет тот вид, в котором находится. ВС РФ все равно выбьют ВСУ с российской территории и никаких значимых дивидендов от этой операции ни коллективный Запад, ни киевский режим не получат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-08-30T05:15

2024-08-30T05:15

2024-08-30T05:15

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курск

запад

всу

наступление

курская область

россия

киевский режим

вс рф

территория

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По мнению эксперта, в Курской области у ВСУ было несколько ключевых задач. Во-первых, захват территории, во-вторых, они планировали ввести дополнительные резервы, но это у них не получилось, рассказал эксперт. В итоге сама операция ВСУ в Курской области забуксовала, и сегодня имеет тот вид, в котором находится, отметил он.Но в любом случае, возможно, через месяц, ВС РФ все равно выбьют ВСУ с российской территории и никаких значимых дивидендов от этой операции ни коллективный Запад, ни киевский режим не получат, уточнил специалист."То есть они отсрочили себе немножко времени, при этом потеряв эффективные боеспособные подразделения. Но киевский режим давно живет в той парадигме, когда личный состав подразделений и свое контролируемое население, разменивают на время", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html

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новости, курск, запад, всу, наступление, курская область, россия, киевский режим, вс рф, территория, захват, резервы