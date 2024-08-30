Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Операция ВСУ в Курской области забуксовала, и сегодня имеет тот вид, в котором находится. ВС РФ все равно выбьют ВСУ с российской территории и никаких значимых дивидендов от этой операции ни коллективный Запад, ни киевский режим не получат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
По мнению эксперта, в Курской области у ВСУ было несколько ключевых задач. Во-первых, захват территории, во-вторых, они планировали ввести дополнительные резервы, но это у них не получилось, рассказал эксперт.
В итоге сама операция ВСУ в Курской области забуксовала, и сегодня имеет тот вид, в котором находится, отметил он.
"То есть они зашли на нашу территорию, продвинулись на небольшое расстояние и, по сути, удерживают население, которое осталось на тех территориях, в заложниках, не позволяя нам каким-то сильным образом воздействовать на них, что, с нашей точки зрения, не очень выгодно", - подчеркнул Орлов.
Но в любом случае, возможно, через месяц, ВС РФ все равно выбьют ВСУ с российской территории и никаких значимых дивидендов от этой операции ни коллективный Запад, ни киевский режим не получат, уточнил специалист.
"То есть они отсрочили себе немножко времени, при этом потеряв эффективные боеспособные подразделения. Но киевский режим давно живет в той парадигме, когда личный состав подразделений и свое контролируемое население, разменивают на время", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
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