https://ukraina.ru/20240829/1057128191.html

Покровск как Бахмут-2. Итоги 29 августа на Украине

Покровск как Бахмут-2. Итоги 29 августа на Украине - 29.08.2024 Украина.ру

Покровск как Бахмут-2. Итоги 29 августа на Украине

На Украине заявили о скорой потере Покровска (Красноармейска), но власти намерены удержать город

2024-08-29T18:30

2024-08-29T18:30

2024-08-29T18:30

эксклюзив

хроники

украина

россия

донбасс

марьяна безуглая

александр сырский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057128069_0:138:451:392_1920x0_80_0_0_3f1d9034b4d27c8c8cc01e3134492047.jpg

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список террористов и экстремистов — Ред.) призвал украинцев эвакуироваться из Покровска (Красноармейска — Ред.)."На Покровском направлении (Красноармейском — Ред.) ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте", - призвал депутат.За день до этого его коллега-парламентарий, бывший член "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала о своих впечатлениях от посещения Красноармейска (укр. Покровска)."Город Новогродовку к югу от Покровска россияне захватили за несколько дней. Перед городом были такие фортификации, которые представляют единый выстроенный комплекс, который продолжается и в Селидово. Окопы перед Новогродовкой были пусты. В когда-то двадцатитысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригад перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели в отношении него уголовное дело (напоминаю, в отношении Содоля до сих пор нет ни одного). Вместо этого сюда направили неопытное подразделение. Это не единственная недавняя "ротация". Планируются ещё такие же. Торецк (Дзержинск), Покровск (Красноармейск) — будут ещё", — написал она в своей соцсети 28 августа во время визита в места боёв.По её словам, если такую же ротацию проведут в Угледаре, украинская армия потеряет и его."Все такие "ротации" приводят к прорывам и смертям. Подразделения забирают, командиров снимают, люди гибнуть, мы теряем сотни километров украинской земли", - подчеркнула Безуглая.По её словам, "фрагментация фронта увеличивается".Также Безуглая рассказала о том, что неделю тому она вышла на окраины Селидово в направлении Новогродовки и увидела, что окопы не охраняются. В самих окопах, по её словам, никого не было."Я прошла под землёй и вышла в поле. За полем уже были россияне. Больше никого не было. Я не подорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны — только одинокие насекомые были единственной жизнью в подготовленных фортификациях около Селидово, к которому россияне стремились 10 лет. Любой гражданский мог сделать то же самое, что и я", - заявила Безуглая.Она также рассказала о происходящем в Красноармейске (укр. Покровске)."Через Покровск выезжают. Идёт эвакуация. Люди с пожитками, военные. Военные выезжают через Покровск. Последние несколько недель военные непрерывно выезжают через Покровск", - писала Безуглая.На следующий день, 29 августа, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о намерении украинской власти превратить Красноармейск (укр. Покровск — Ред.) в подобие Артёмовска (укр. Бахмут)."Наш источник сообщает, что из Покровска в Донецкой области Банковая будет делать второй Бахмут. Зеленскому нужно удержать город до конца года, как символ, что никто не отступает (хотя само продвижение ВС РФ к Покровску уже является поражением и угрозой для логистики ВСУ в других направлениях). Но Банковой важны символы и пиар. Вот и выбрали Покровск как следующую "фортецю". Город будут использовать как одну большую фортификацию", - отмечалось в публикации канала.Однако другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - указал, что для того, чтобы Украина удержала Красноармейск, ей необходимо срочно перебросить резервы в Донбасс."Наш источник в Генштабе рассказал, что у ВСУ на Восточном фронте не хватает тяжёлой техники и резервов, для флангового удара по наступающим российским подразделениям. Сырский не только отправил резервы, но и снял часть бригад с техникой с Константиновки и Покровска для Курской операции, теперь необходимо быстрое решение с переброской обратно сил на Донбасс, чтобы не дать развалиться фронту", - сообщили авторы "Резидента".Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - детально разобрал ситуацию на красноармейском (укр. покровском) направлении."Коллеги рассуждают про возможный контрудар ВСУ на Покровском направлении. Сказать по правде, мы сами ломали голову последние два дня, пытаясь ответить на вопрос, что же все-таки происходит на этом участке фронта. Вариант со сдачей этих территорий как неприоритетных, не рассматривается, потому что как мы уже писали, важность этого участка фронта сложно переоценить. Также не верится в то, что распределенное давление, которое оказывает ВС РФ по всей линии фронта сработало на одном конкретном направлении, т.к. в "среднем по палате" температура на всем остальном фронте примерно одинаковая: продвижение русских очень медленное. А здесь прям катастрофа", - отмечалось в публикации этого канала.Украинские авторы указали, что "ВС РФ идут достаточно аккуратно и грамотно"."Мы писали, что для разворота на юг им очень нужна Новогродовка, желательно ещё Гродовка и Селидово. Эти три пункта послужат ребром жесткости для разворота на юг. Но Новогродовку они уже взяли, в Гродовку практически, в Селидово сегодня идут бои. Поэтому говорить о каком-то контрударе в лоб не приходится. Говорить о контрударе снизу тоже, потому что ударную группировку необходимо засунуть в тиски. Ну, в общем, это не серьёзно. Удар с севера - единственный допустимый вариант. Самая большая проблема, там нет больших населенных пунктов, в которых можно незаметно сосредоточить войска", - указывали авторы канала "ЗаРада".Они также отмечали проблему с потерей Украиной Новгородского (укр. Нью-Йорка)"Также есть проблема с потерей Нью-Йорка. Если ВСУ всё-таки начнут концентрировать войска на севере Покровского направления западнее Торецка для удара на юг, то им всегда во фланг могут ударить из Нью-Йорка. Но самое главное это концентрация российских войск на этом направлении. 150 тысячная группировка всегда может найти резервы и развернуть их для противодействия контрудару. Поэтому нельзя сравнивать километры, которые необходимо пройти в ВСУ для перерезания основной артерии снабжения, которая идёт через Очеретино (там 5 км) с теми километрами, которые были пройдены в Курской области, где было несколько отрядов срочников и внезапность. Здесь ВСУ имеют дело с самой мощной группировкой РФ на фронте. Также существует проблема мотивированных резервов: часть боеспособных бригад находится на ротации после боев за Очеретино; часть уже выведены из Курска со значительными потерями; часть находится в Курске. Поэтому резерв у Сырского весьма ограниченный, и русские это знают. Это и была одна из больших проблем Курской операции, потому что количество мобильных резервов у ВСУ сильно сократилось, что развязывает руки ВС РФ. Поэтому в контрудар на этом участке особо не верим", - подытожили авторы канала.Происходящее в Донбассе уже встревожило Запад. Так, издание Forbes сообщило, что украинскому командованию во главе с генералом Александром Сырским не удалось совершить отвлекающий маневр в Курской области, чтобы остановить наступление ВС России на Красноармейск."Одно из наиболее правдивых толкований украинской стратегии в Курской области заключается в том, что вторжение было призвано оттянуть российские войска с востока, ослабив давление на Покровск (Красноармейск — Ред.). В этом смысле оно могло быть отвлекающим маневром. Если так, то оно провалилось", - говорилось в публикации издания.При этом Forbes указал, что у ВСУ не так много дополнительных резервов для переброски на это направление. Многие из запасных бригад, которыми они располагали месяц назад, сейчас участвуют в атаке на Курскую область. А битва за город может стать продолжением битвы за Авдеевку. При этом освободив Красноармейск ВС РФ могут ослабить украинскую оборону по всей линии фронта в Донбассе, подчёркивалось в публикации.О происходящем на покровском направлении — в интервью Александра Чаленко с волонтёром Еленой Бобковой "Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении".

https://ukraina.ru/20240829/1057115452.html

https://ukraina.ru/20240829/1057109491.html

https://ukraina.ru/20240828/1057100547.html

украина

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, донбасс, марьяна безуглая, александр сырский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, forbes