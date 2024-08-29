Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении - 29.08.2024 Украина.ру
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Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении
Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении - 29.08.2024 Украина.ру
Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как идет продвижение на покровском фронте
2024-08-29T14:23
2024-08-29T14:25
донецк
донецкая народная республика
курск
эксклюзив
покровск/красноармейск
селидово
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
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В четверг, 29 августа, на середину дня, половина Селидово, города на северо-запад от Донецка и на юго-восток от Покровска/Красноармейска, контролируется российской армией.Это стало возможным после взятия на днях села Мемрик, к востоку от этого населенного пункта. Позавчера вечером российские штурмовые группы, зачистив окрестные укрепы, уже утром в среду вошли с севера в город. В настоящий момент они продвигаются к зданию администрации Селидово."В населенном пункте нет воды, света, связи, газа. Украинская городская власть, коммунальные службы накануне были эвакуированы. Вообще эвакуация населения началась еще 26 августа. Украинское командование уже тогда понимало, что город не удержать. Также известно что российские подразделения взяли большую часть Михайловки, восточного "пригорода" Селидово. Как только оно будет полностью освобождено, штурм будет идти не только с севера, но и с востока", - рассказала Елена Бобкова.Селидово достаточно большой городок. До начала СВО в нем насчитывалось примерно 25 тысяч человек, а во всей селидовской агломерации – 40 тысяч. Населенный пункт разделен рекой Соленой, притоком реки Волчьей. Бои идут сейчас на правом берегу Соленой. В городе имеются много шахт.Напомним, что, войдя в Селидово и Михайловку, российская армия перекрыла трассу Е-50, что означает, что оставшийся в Карловке гарнизон остался без подвоза резервов и б/к по этой дороге, которая была основной. Теперь туда можно попасть только по полям и проселочным дорогам. Сделать пока это возможно – погода сухая.Взятие Мемрика позволяет российским штурмовым группам ударить по Карловке с запада, то есть в тыл ее обороны, а оттуда же двинуть на юго-запад в сторону Украинска.На купянском направлении освобождено село Синьковка, которое ни раз переходило из рук в руки. Контроль над ним ВСУ доставляло российской армии, наступающей на Купянск, достаточно неприятностей. "Наше наступление в ДНР продвигается настолько стремительно, чего давно уже не было, что наши бойцы и командиры начали шутить, что Сырскому, видимо, занесли, чтобы он увел все свободные резервы под Курск, чтобы им никто не мешал освободить Красноармейск и взять Угледар.Украинская оборона на покровском направлении перестала быть стойкой. Малейший серьезный нажим, и она рушится. Укропы быстро начинают отступать. Воля к сопротивлению в Донбассе почти потеряна", - считает Бобкова.Читайте также материал Александр Чаленко На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области
https://ukraina.ru/20240827/1057079123.html
https://ukraina.ru/20240824/1057025527.html
донецк
донецкая народная республика
курск
покровск/красноармейск
селидово
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецк, донецкая народная республика, курск, эксклюзив, покровск/красноармейск, селидово, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру
Донецк, Донецкая Народная Республика, Курск, Эксклюзив, Покровск/Красноармейск, Селидово, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении

14:23 29.08.2024 (обновлено: 14:25 29.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как идет продвижение на покровском фронте
В четверг, 29 августа, на середину дня, половина Селидово, города на северо-запад от Донецка и на юго-восток от Покровска/Красноармейска, контролируется российской армией.
Это стало возможным после взятия на днях села Мемрик, к востоку от этого населенного пункта. Позавчера вечером российские штурмовые группы, зачистив окрестные укрепы, уже утром в среду вошли с севера в город. В настоящий момент они продвигаются к зданию администрации Селидово.
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
27 августа, 19:59
Покровский фронт. У ВСУ всё трещит: Новогродовка наша! Киев объявил эвакуацию из КонстантиновкиДонецкий ополченец первой волны и бывший штабист с позывным "Оцелот" рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе
"В населенном пункте нет воды, света, связи, газа. Украинская городская власть, коммунальные службы накануне были эвакуированы. Вообще эвакуация населения началась еще 26 августа. Украинское командование уже тогда понимало, что город не удержать. Также известно что российские подразделения взяли большую часть Михайловки, восточного "пригорода" Селидово. Как только оно будет полностью освобождено, штурм будет идти не только с севера, но и с востока", - рассказала Елена Бобкова.
Селидово достаточно большой городок. До начала СВО в нем насчитывалось примерно 25 тысяч человек, а во всей селидовской агломерации – 40 тысяч. Населенный пункт разделен рекой Соленой, притоком реки Волчьей. Бои идут сейчас на правом берегу Соленой. В городе имеются много шахт.
Напомним, что, войдя в Селидово и Михайловку, российская армия перекрыла трассу Е-50, что означает, что оставшийся в Карловке гарнизон остался без подвоза резервов и б/к по этой дороге, которая была основной. Теперь туда можно попасть только по полям и проселочным дорогам. Сделать пока это возможно – погода сухая.
Взятие Мемрика позволяет российским штурмовым группам ударить по Карловке с запада, то есть в тыл ее обороны, а оттуда же двинуть на юго-запад в сторону Украинска.
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
24 августа, 15:30
Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской областиО том, как российское наступление в ДНР продолжает уверенно развиваться, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова
На купянском направлении освобождено село Синьковка, которое ни раз переходило из рук в руки. Контроль над ним ВСУ доставляло российской армии, наступающей на Купянск, достаточно неприятностей.
"Наше наступление в ДНР продвигается настолько стремительно, чего давно уже не было, что наши бойцы и командиры начали шутить, что Сырскому, видимо, занесли, чтобы он увел все свободные резервы под Курск, чтобы им никто не мешал освободить Красноармейск и взять Угледар.
Украинская оборона на покровском направлении перестала быть стойкой. Малейший серьезный нажим, и она рушится. Укропы быстро начинают отступать. Воля к сопротивлению в Донбассе почти потеряна", - считает Бобкова.
Читайте также материал Александр Чаленко На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаКурскЭксклюзивПокровск/КрасноармейскСелидовоАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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