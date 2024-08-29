https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html

Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении

Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении - 29.08.2024 Украина.ру

Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окружении

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как идет продвижение на покровском фронте

2024-08-29T14:23

2024-08-29T14:23

2024-08-29T14:25

донецк

донецкая народная республика

курск

эксклюзив

покровск/красноармейск

селидово

александр чаленко

вооруженные силы украины

украина.ру

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В четверг, 29 августа, на середину дня, половина Селидово, города на северо-запад от Донецка и на юго-восток от Покровска/Красноармейска, контролируется российской армией.Это стало возможным после взятия на днях села Мемрик, к востоку от этого населенного пункта. Позавчера вечером российские штурмовые группы, зачистив окрестные укрепы, уже утром в среду вошли с севера в город. В настоящий момент они продвигаются к зданию администрации Селидово."В населенном пункте нет воды, света, связи, газа. Украинская городская власть, коммунальные службы накануне были эвакуированы. Вообще эвакуация населения началась еще 26 августа. Украинское командование уже тогда понимало, что город не удержать. Также известно что российские подразделения взяли большую часть Михайловки, восточного "пригорода" Селидово. Как только оно будет полностью освобождено, штурм будет идти не только с севера, но и с востока", - рассказала Елена Бобкова.Селидово достаточно большой городок. До начала СВО в нем насчитывалось примерно 25 тысяч человек, а во всей селидовской агломерации – 40 тысяч. Населенный пункт разделен рекой Соленой, притоком реки Волчьей. Бои идут сейчас на правом берегу Соленой. В городе имеются много шахт.Напомним, что, войдя в Селидово и Михайловку, российская армия перекрыла трассу Е-50, что означает, что оставшийся в Карловке гарнизон остался без подвоза резервов и б/к по этой дороге, которая была основной. Теперь туда можно попасть только по полям и проселочным дорогам. Сделать пока это возможно – погода сухая.Взятие Мемрика позволяет российским штурмовым группам ударить по Карловке с запада, то есть в тыл ее обороны, а оттуда же двинуть на юго-запад в сторону Украинска.На купянском направлении освобождено село Синьковка, которое ни раз переходило из рук в руки. Контроль над ним ВСУ доставляло российской армии, наступающей на Купянск, достаточно неприятностей. "Наше наступление в ДНР продвигается настолько стремительно, чего давно уже не было, что наши бойцы и командиры начали шутить, что Сырскому, видимо, занесли, чтобы он увел все свободные резервы под Курск, чтобы им никто не мешал освободить Красноармейск и взять Угледар.Украинская оборона на покровском направлении перестала быть стойкой. Малейший серьезный нажим, и она рушится. Укропы быстро начинают отступать. Воля к сопротивлению в Донбассе почти потеряна", - считает Бобкова.Читайте также материал Александр Чаленко На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области

https://ukraina.ru/20240827/1057079123.html

https://ukraina.ru/20240824/1057025527.html

донецк

донецкая народная республика

курск

покровск/красноармейск

селидово

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

донецк, донецкая народная республика, курск, эксклюзив, покровск/красноармейск, селидово, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру