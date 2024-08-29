https://ukraina.ru/20240829/1057126545.html

Убийцы и коррупционеры. Кто окружает Владимира Зеленского

Убийцы и коррупционеры. Кто окружает Владимира Зеленского - 29.08.2024 Украина.ру

Убийцы и коррупционеры. Кто окружает Владимира Зеленского

Чего умный стыдится, тем дурак гордится. Правдивость этой сербской поговорки на собственном примере доказал Владимир Зеленский, когда фактически заявил о том, что замглавы его офиса Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки

2024-08-29T19:21

2024-08-29T19:21

2024-08-29T19:21

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украина

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Зеленский об этом заявил в ходе пресс-конференции 27 августа в Киеве, отвечая на вопрос журналиста о Татарове и его коррупционных аферах. Не скрывая раздражения глава киевского режима похвастался, что об этих убийствах знают даже в США."Это знают и Соединенные Штаты, и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев на Украине в Киеве, пока вы здесь не были. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили русские?", - сказал Зеленский.Он добавил, что это была "не публичная информация", которую он сообщил ранее "всем медиа на нашей не публичной встрече".При этом об убийствах чеченцев в Киеве или других городах Украины до этого не сообщали ни ведущие украинские или зарубежные СМИ, ни Василий Малюк, ни Олег Татаров. Также об этом ранее не говорил чеченский лидер Рамзан Кадыров.Почему тогда Зеленский решил "похвастаться" перед журналистами убийствами по этническому признаку, которые, по его словам, совершили его приближенные и которые в международной правовой практике классифицируются как военные преступления или преступления против человечности?По словам политолога Михаила Павлива, саму пресс-конференцию 27 августа Зеленский организовал по довольно своеобразным причинам."Небольшой эмоциональный всплеск в украинском обществе, вызванный нападением ВСУ на Курскую область, был и прошел, а проблемы на Донбассе как были, так и есть. Многие высокопоставленные офицеры ВСУ уже говорят об оперативном кризисе, т.е. о том, что ситуация близка к обвалу фронта", - отметил политолог.Поэтому задача полуторачасовой, абсолютно несодержательной пресс-конференции Зеленского состоялась в том, чтобы по результатам семидневного среза общественного мнения отработать конкретные раздражители здесь и сейчас, продолжил эксперт."Что касается странного заявления о убийствах чеченцев, присутствующие на пресс-конференции люди говорили, что Зеленский был в измененном состоянии – у него были неожиданные реакции на вопросы и странных формулировки. И тут вопрос про Татарова, из-за которого Зеленского очень сильно "хейтят" его противники. Но он не может сдать Татарова, как раньше сдал бывшего заместителя Ермака Андрея Смирнова, потому что на Татарове завязана вся работа с правоохранителями. Это и СБУ, и МВД", - рассказал Павилив.Политолог напомнил, что в день проведения нашумевшей пресс-конференции в Киеве состоялась встреча руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с главой сети фондов "Открытое общество"* Александром Соросом. Поэтому можно сказать, что вопрос о положении Татарова был одним из орудий в негласной войне, которая на Украине ведется между офисом Зеленского и "соросятами", добавил Павлив. На Зеленского они оказывают очень сильное давление, в том числе из-за Татарова, которого называют главным коррупционером в офисе президента Украины, напомнил эксперт."Поэтому мне кажется, что скандальное заявление Зеленского об убийствах чеченцев – это чистый экспромт. Зеленский защищал Татарова как мог, придумать что-то поумнее у него просто не получилось", - считает Михаил Павлив, намекая на сумрачное состояние президента, находящегося под воздействием определенных веществ.Не удивительно, ведь глава киевского режима Владимир Зеленский в прошлом был актером комиком и освоил мастерство импровизации. Только это его умение совершенно неуместно, когда сценой является вся страна, а участниками – все граждане не только Украины, но и других стран, вовлеченных в украинский конфликт.В словах Зеленского ужасает то, что он убийства чеченцев, при этом в его конструкции речь идет скорее всего о военнопленных, считает подвигом, которым можно похвастаться не только перед украинской общественностью, но и перед главными союзниками – американцами.Этим Зеленский выставил моральными извращенцами не только себя, но и своих важнейших партнеров – США. Хотя, если вспомнить самое недалекое прошлое, эти же США только за последние несколько десятилетий поощряли по всему миру самые разные формы военных преступлений и преступлений против человечности или сами в них участвовали. Жертвами их "гуманитарных интервенций" за последние 25 лет стали граждане Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и других стран.Примечательно что эту же тактику ведения боевых действий у них подхватили их украинские подопечные, которые свои снаряды, собранные со всего мира их натовскими кураторами, целенаправленно используют против мирного населения.В приграничных территориях Курской области украинские боевики совершают новые и новые преступления – расстреливают в упор мирных жителей при попытке эвакуации, похищают их и насильственно депортируют на территорию Украины, насилуют.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 29 августа заявил, что у российской стороны уже есть доказательства об ответственности киевского режима за "целый букет" преступлений в Курской области."Речь идет о массовом нарушении норм международного права. Туда вписывается целый перечень действий: противодействие эвакуации мирных жителей, использование мирных жителей как щита, похищение мирных жителей в качестве заложников, расстрелы эвакуационных колонн, сексуальное насилие, мародерство, уничтожение частного имущества", — уточнил Мирошник.Владимир Зеленский на днях может быть и сболтнул что-то лишнее для того, чтобы прикрыть своего коррумпированного приближенного. Однако то, на что офицеры ВСУ под командой Зеленского способны в действительности выглядит не менее ужасающее. Это уже не солдаты, защищающие свою родину, а бандиты и насильники.*Организация, признанная в РФ нежелательнойО том, как Зеленский надеялся на помощь НАТО, но остался ни с чем в статье Владимира Скачко Зеленский снова просит крови. Для НАТО и США эскалация СВО - и хочется, и колется, ибо страшно

https://ukraina.ru/20240828/1057094674.html

https://ukraina.ru/20240827/1057077183.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, василий малюк, михаил павлив, вооруженные силы украины, мвд, сша, киев, нато, сбу