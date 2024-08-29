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Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник

Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник - 29.08.2024 Украина.ру

Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник

Украинский режим готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости

2024-08-29T08:33

2024-08-29T08:33

2024-08-29T08:33

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вооруженные силы украины

мирные жители

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Он рассказал, что Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные.По его мнению, целью похищений может быть "пополнение обменного фонда", о котором говорил Владимир Зеленский."Зеленский делал заявление о том, что поставил задачу перед своими боевиками о пополнении обменного фонда. Поэтому у нас нет оснований говорить, что так называемый обменный фонд пополняется за счет комбатантов, людей воюющих. У нас есть понимание, что Украина готова пополнять обменный фонд за счет кого угодно", - добавил посол.Подробнее о тяготах мирных жителей - в материале Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, украина, родион мирошник, курская область, россия, вооруженные силы украины, мирные жители