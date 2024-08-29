Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник - 29.08.2024 Украина.ру
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Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник
Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник - 29.08.2024 Украина.ру
Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник
Украинский режим готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
2024-08-29T08:33
2024-08-29T08:33
новости
украина
родион мирошник
курская область
россия
вооруженные силы украины
мирные жители
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Он рассказал, что Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные.По его мнению, целью похищений может быть "пополнение обменного фонда", о котором говорил Владимир Зеленский."Зеленский делал заявление о том, что поставил задачу перед своими боевиками о пополнении обменного фонда. Поэтому у нас нет оснований говорить, что так называемый обменный фонд пополняется за счет комбатантов, людей воюющих. У нас есть понимание, что Украина готова пополнять обменный фонд за счет кого угодно", - добавил посол.Подробнее о тяготах мирных жителей - в материале Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, украина, родион мирошник, курская область, россия, вооруженные силы украины, мирные жители
Новости, Украина, Родион Мирошник, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, мирные жители

Террористический режим Украины готов на что угодно для достижения целей – Мирошник

08:33 29.08.2024
 
© из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник
© из личного архива
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Украинский режим готов использовать любые методы для достижения своих целей, в том числе похищение мирных граждан. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости
Он рассказал, что Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные.
"Как террористический режим, а Украина на сегодняшний день - это откровенно террористический режим, он готов использовать любые методы для того, чтобы достигать каких-то своих целей", - сказал Мирошник, отвечая на вопрос, зачем ВСУ похищать мирных граждан Курской области.
По его мнению, целью похищений может быть "пополнение обменного фонда", о котором говорил Владимир Зеленский.
"Зеленский делал заявление о том, что поставил задачу перед своими боевиками о пополнении обменного фонда. Поэтому у нас нет оснований говорить, что так называемый обменный фонд пополняется за счет комбатантов, людей воюющих. У нас есть понимание, что Украина готова пополнять обменный фонд за счет кого угодно", - добавил посол.
Подробнее о тяготах мирных жителей - в материале Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРодион МирошникКурская областьРоссияВооруженные силы Украинымирные жители
 
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