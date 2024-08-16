Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области
16:00 16.08.2024 (обновлено: 16:07 16.08.2024)
Донецкие волонтёры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области
Двое волонтёров из Донецкой Народной Республики погибли во время эвакуации мирных граждан через реку Сейм в Курской области. Трагедия произошла в результате прямого попадания украинского снаряда в их автомобиль, сообщили в пятницу в "Народном фронте" (НФ)
"Погиб медик гуманитарной миссии Молодежного крыла "Народного фронта" в ДНР Ковалёв Николай и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Соколов Давид", - сказано в опубликованном сообщении в телеграм-канале.
По данным Mash, в ГАЗель волонтеров попала украинская ракета "Точка-У". Гуманитарщики из молодёжного крыла "Народного фронта" работали в Курской области с 9 августа.
"У нас сегодня большое горе. Двое донецких пацанов, кто работал в Глушковском районе с первого дня эвакуации погибли. Третий Федя Архангел выжил. Сейчас курские медики ему оказывают первую помощь. Парни навсегда войдут в историю страны Героями, а этих…, которые это сделали, мы найдём и обязательно уничтожим. Эта работа уже пошла", - заявил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
Соболезнования в связи с трагедией выразил временно исполняющий обязанности главы губернатора Курской области Алексей Смирнов, а также глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что "Народный фронт" оказывает помощь и поддержку населению прифронтовых и фронтовых районов всей страны.
"Произошло непоправимое: враг нанес удар по эвакуационной группе, состоящей из трех добровольцев, двое из них – парни из Донецкой Народной Республики – героически погибли во время оказания гуманитарной помощи в Курской области. Николай Ковалев и Давид Соколов. Они навсегда останутся для нас Героями и примером отваги, бесстрашия и искренней любви к Родине. Глубокие соболезнования их близким и всей команде Народного фронта", - добавил Пушилин.
В связи с высоким риском, власти региона временно приостановили вывоз мирного населения в безопасное место.
Помимо трагедии на Курщине, сегодня ВСУ атаковали большой торговый центр в Петровском районе Донецка. Предварительно, ранены 11 человек, один мирный житель погиб.
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