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Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области

Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области - 16.08.2024 Украина.ру

Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области

Двое волонтёров из Донецкой Народной Республики погибли во время эвакуации мирных граждан через реку Сейм в Курской области. Трагедия произошла в результате прямого попадания украинского снаряда в их автомобиль, сообщили в пятницу в "Народном фронте" (НФ)

2024-08-16T16:00

2024-08-16T16:00

2024-08-16T16:07

новости

курская область

донецкая народная республика

денис пушилин

алексей смирнов (губернатор)

народный фронт

волонтеры

сво

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По данным Mash, в ГАЗель волонтеров попала украинская ракета "Точка-У". Гуманитарщики из молодёжного крыла "Народного фронта" работали в Курской области с 9 августа.Соболезнования в связи с трагедией выразил временно исполняющий обязанности главы губернатора Курской области Алексей Смирнов, а также глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что "Народный фронт" оказывает помощь и поддержку населению прифронтовых и фронтовых районов всей страны.В связи с высоким риском, власти региона временно приостановили вывоз мирного населения в безопасное место.Помимо трагедии на Курщине, сегодня ВСУ атаковали большой торговый центр в Петровском районе Донецка. Предварительно, ранены 11 человек, один мирный житель погиб. Читайте также сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске в интервью военного корреспондента, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240815/1056870870.html

курская область

донецкая народная республика

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новости, курская область, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей смирнов (губернатор), народный фронт, волонтеры, сво