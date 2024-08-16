Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области - 16.08.2024 Украина.ру
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Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области
Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области - 16.08.2024 Украина.ру
Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области
Двое волонтёров из Донецкой Народной Республики погибли во время эвакуации мирных граждан через реку Сейм в Курской области. Трагедия произошла в результате прямого попадания украинского снаряда в их автомобиль, сообщили в пятницу в "Народном фронте" (НФ)
2024-08-16T16:00
2024-08-16T16:07
новости
курская область
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей смирнов (губернатор)
народный фронт
волонтеры
сво
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По данным Mash, в ГАЗель волонтеров попала украинская ракета "Точка-У". Гуманитарщики из молодёжного крыла "Народного фронта" работали в Курской области с 9 августа.Соболезнования в связи с трагедией выразил временно исполняющий обязанности главы губернатора Курской области Алексей Смирнов, а также глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что "Народный фронт" оказывает помощь и поддержку населению прифронтовых и фронтовых районов всей страны.В связи с высоким риском, власти региона временно приостановили вывоз мирного населения в безопасное место.Помимо трагедии на Курщине, сегодня ВСУ атаковали большой торговый центр в Петровском районе Донецка. Предварительно, ранены 11 человек, один мирный житель погиб. Читайте также сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске в интервью военного корреспондента, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей смирнов (губернатор), народный фронт, волонтеры, сво
Новости, Курская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Смирнов (губернатор), Народный фронт, волонтеры, СВО

Донецкие волонтеры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области

16:00 16.08.2024 (обновлено: 16:07 16.08.2024)
 
Донецкие волонтёры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области
Донецкие волонтёры погибли при эвакуации мирных жителей Курской области
Читать в
Двое волонтёров из Донецкой Народной Республики погибли во время эвакуации мирных граждан через реку Сейм в Курской области. Трагедия произошла в результате прямого попадания украинского снаряда в их автомобиль, сообщили в пятницу в "Народном фронте" (НФ)

"Погиб медик гуманитарной миссии Молодежного крыла "Народного фронта" в ДНР Ковалёв Николай и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Соколов Давид", - сказано в опубликованном сообщении в телеграм-канале.

По данным Mash, в ГАЗель волонтеров попала украинская ракета "Точка-У". Гуманитарщики из молодёжного крыла "Народного фронта" работали в Курской области с 9 августа.

"У нас сегодня большое горе. Двое донецких пацанов, кто работал в Глушковском районе с первого дня эвакуации погибли. Третий Федя Архангел выжил. Сейчас курские медики ему оказывают первую помощь. Парни навсегда войдут в историю страны Героями, а этих…, которые это сделали, мы найдём и обязательно уничтожим. Эта работа уже пошла", - заявил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.

Соболезнования в связи с трагедией выразил временно исполняющий обязанности главы губернатора Курской области Алексей Смирнов, а также глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что "Народный фронт" оказывает помощь и поддержку населению прифронтовых и фронтовых районов всей страны.
"Произошло непоправимое: враг нанес удар по эвакуационной группе, состоящей из трех добровольцев, двое из них – парни из Донецкой Народной Республики – героически погибли во время оказания гуманитарной помощи в Курской области. Николай Ковалев и Давид Соколов. Они навсегда останутся для нас Героями и примером отваги, бесстрашия и искренней любви к Родине. Глубокие соболезнования их близким и всей команде Народного фронта", - добавил Пушилин.
В связи с высоким риском, власти региона временно приостановили вывоз мирного населения в безопасное место.
Помимо трагедии на Курщине, сегодня ВСУ атаковали большой торговый центр в Петровском районе Донецка. Предварительно, ранены 11 человек, один мирный житель погиб.
Читайте также сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске в интервью военного корреспондента, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова на сайте Украина.ру.
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НовостиКурская областьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлексей Смирнов (губернатор)Народный фронтволонтерыСВО
 
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