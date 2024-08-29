Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область - 29.08.2024 Украина.ру
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Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область
Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область - 29.08.2024 Украина.ру
Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область
Налет противника проходит в "казачьем грабительском формате", они грабят магазины, обстреливают дома. Если не будет возможности пойти на Запад, необходимо ограничить возможности этого бандитского гнезда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-08-29T04:00
2024-08-29T04:00
новости
россия
украина
курская область
андрей суздальцев
граница
всу
вторжение
казаки
бандиты
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В идеале России надо контролировать всю территорию Украину. Но если не получится все держать под контролем, надо устранить ее стремление "пограбить", отметил эксперт.Налет противника на Курскую область проходит в "казачьем грабительском формате", они грабят магазины, обстреливают дома. То есть если у России не будет возможности пойти дальше на Запад, необходимо ограничить возможности этого бандитского гнезда, отметил Суздальцев.Поэтому реальные границы должны определяться естественными рубежами и железными дорогами. Это накладывается на территории, где проживает русскоязычное население. Там и должны проходить границы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, курская область, андрей суздальцев, граница, всу, вторжение, казаки, бандиты, грабеж
Новости, Россия, Украина, Курская область, Андрей Суздальцев, граница, ВСУ, вторжение, казаки, бандиты, грабеж

Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область

04:00 29.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Налет противника проходит в "казачьем грабительском формате", они грабят магазины, обстреливают дома. Если не будет возможности пойти на Запад, необходимо ограничить возможности этого бандитского гнезда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
В идеале России надо контролировать всю территорию Украину. Но если не получится все держать под контролем, надо устранить ее стремление "пограбить", отметил эксперт.
"Меня спрашивали, с чем можно сравнить нашествие на Курск? Это казачьи дела. В советское время украинских казаков героизировали. А это были бандиты, которым было безразлично, что грабить. Они могли захватить украинское село и продать всех женщин в рабство", - подчеркнул политолог.
Налет противника на Курскую область проходит в "казачьем грабительском формате", они грабят магазины, обстреливают дома. То есть если у России не будет возможности пойти дальше на Запад, необходимо ограничить возможности этого бандитского гнезда, отметил Суздальцев.
Поэтому реальные границы должны определяться естественными рубежами и железными дорогами. Это накладывается на территории, где проживает русскоязычное население. Там и должны проходить границы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру
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НовостиРоссияУкраинаКурская областьАндрей СуздальцевграницаВСУвторжениеказакибандитыграбеж
 
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Заголовок открываемого материала
04:15Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО
04:00Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область
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