Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Налет противника проходит в "казачьем грабительском формате", они грабят магазины, обстреливают дома. Если не будет возможности пойти на Запад, необходимо ограничить возможности этого бандитского гнезда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
В идеале России надо контролировать всю территорию Украину. Но если не получится все держать под контролем, надо устранить ее стремление "пограбить", отметил эксперт.
"Меня спрашивали, с чем можно сравнить нашествие на Курск? Это казачьи дела. В советское время украинских казаков героизировали. А это были бандиты, которым было безразлично, что грабить. Они могли захватить украинское село и продать всех женщин в рабство", - подчеркнул политолог.
Налет противника на Курскую область проходит в "казачьем грабительском формате", они грабят магазины, обстреливают дома. То есть если у России не будет возможности пойти дальше на Запад, необходимо ограничить возможности этого бандитского гнезда, отметил Суздальцев.
Поэтому реальные границы должны определяться естественными рубежами и железными дорогами. Это накладывается на территории, где проживает русскоязычное население. Там и должны проходить границы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру