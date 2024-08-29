https://ukraina.ru/20240829/1057104956.html

Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область

Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область - 29.08.2024 Украина.ру

Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область

Налет противника проходит в "казачьем грабительском формате", они грабят магазины, обстреливают дома. Если не будет возможности пойти на Запад, необходимо ограничить возможности этого бандитского гнезда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-08-29T04:00

2024-08-29T04:00

2024-08-29T04:00

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курская область

андрей суздальцев

граница

всу

вторжение

казаки

бандиты

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В идеале России надо контролировать всю территорию Украину. Но если не получится все держать под контролем, надо устранить ее стремление "пограбить", отметил эксперт.Налет противника на Курскую область проходит в "казачьем грабительском формате", они грабят магазины, обстреливают дома. То есть если у России не будет возможности пойти дальше на Запад, необходимо ограничить возможности этого бандитского гнезда, отметил Суздальцев.Поэтому реальные границы должны определяться естественными рубежами и железными дорогами. Это накладывается на территории, где проживает русскоязычное население. Там и должны проходить границы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина лишь внешне напоминает государство, являясь по сути обычной бандой - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украинская банда и курские убийства на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057094674.html

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украина

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новости, россия, украина, курская область, андрей суздальцев, граница, всу, вторжение, казаки, бандиты, грабеж