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"Ахмат" бы эти дыры не закрыл: полковник запаса о том, почему украинская "нечисть" хлынула через "Суджу"

"Ахмат" бы эти дыры не закрыл: полковник запаса о том, почему украинская "нечисть" хлынула через "Суджу" - 28.08.2024 Украина.ру

"Ахмат" бы эти дыры не закрыл: полковник запаса о том, почему украинская "нечисть" хлынула через "Суджу"

ВСУ блокировали пункт пропуска "Суджа", принудив оборонявших его пограничников сдаться в плен с помощью дронов. А через этот пункт пропуска как через портал в фантастических фильмах "хлынула вся эта нечисть". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T06:15

2024-08-28T06:15

2024-08-28T06:15

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По словам эксперта, ВСУ знали, что линия обороны в приграничье Курской области построена в одну линию редких опорников. Там стояло два полка срочников, а в тылу у них стоял полк чеченцев из "Ахмата", который должен был закрыть эту брешь, сообщил полковник запаса.Но поскольку противник бросил в бой сразу четыре бригады, закрывать брешь оказалось нечем. Авиации для их уничтожения тоже не хватило, уточнил Мощанский.По его словам, никакой второй линии обороны там не было и "все заросло с прошлого года". Техника была брошена в Харьковскую область для пополнения группировки "Север". Даже если бы там был весь "Ахмат", он бы эти дыры не закрыл, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руПодробнее, от чего сейчас будет зависеть судьба СВО и почему нужно усилить группировку "Север" - в интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр на сайте Украина.ру

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новости, россия, курская область, харьковская область, илья мощанский, вооруженные силы украины, "ахмат", север, пункты пропуска, сво, граница