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"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области

"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области - 27.08.2024 Украина.ру

"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области

Военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя неподобающим образом и занимались мародёрством. Об этом в опубликованных Минобороны РФ материалах заявил украинский военнопленный Николай Тяжкороб

2024-08-27T10:25

2024-08-27T10:25

2024-08-27T10:25

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Военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя неподобающим образом и занимались мародёрством. Об этом в опубликованных Минобороны РФ материалах заявил украинский военнопленный Николай Тяжкороб"Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине - рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари", - сообщил Тяжкороб.По его словам, известны случаи мародёрства со стороны украинских военнослужащих. Военнопленный рассказал, как разграблению подвергались дома гражданских лиц."Да, мародерили. Они как заходили, не успевали раздеваться - уже там начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное" – рассказал Тяжкороб.Ранее украинские военнослужащие опубликовали множество видеоматериалов, иллюстрирующих их поведение на оккупированных ими территориях Калужской области. Такие публикации вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе.Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ВСУ в Калужской области занимались гуманитарной помощью населению, а российские солдаты якобы грабили "свои магазины". Подробнее об этом в публикации Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской областиУкраинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Подробнее о событиях на начало дня в обзоре Диктатура Зеленского, обеспокоенность агрессией в отношении РФ. Главное на Украине на утро 27 августа

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новости, калужская область, курская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мародерство, военнопленные