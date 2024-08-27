"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области - 27.08.2024 Украина.ру
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"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области
"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области - 27.08.2024 Украина.ру
"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области
Военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя неподобающим образом и занимались мародёрством. Об этом в опубликованных Минобороны РФ материалах заявил украинский военнопленный Николай Тяжкороб
2024-08-27T10:25
2024-08-27T10:25
новости
калужская область
курская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мародерство
военнопленные
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Военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя неподобающим образом и занимались мародёрством. Об этом в опубликованных Минобороны РФ материалах заявил украинский военнопленный Николай Тяжкороб"Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине - рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари", - сообщил Тяжкороб.По его словам, известны случаи мародёрства со стороны украинских военнослужащих. Военнопленный рассказал, как разграблению подвергались дома гражданских лиц."Да, мародерили. Они как заходили, не успевали раздеваться - уже там начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное" – рассказал Тяжкороб.Ранее украинские военнослужащие опубликовали множество видеоматериалов, иллюстрирующих их поведение на оккупированных ими территориях Калужской области. Такие публикации вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе.Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ВСУ в Калужской области занимались гуманитарной помощью населению, а российские солдаты якобы грабили "свои магазины". Подробнее об этом в публикации Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской областиУкраинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Подробнее о событиях на начало дня в обзоре Диктатура Зеленского, обеспокоенность агрессией в отношении РФ. Главное на Украине на утро 27 августа
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новости, калужская область, курская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мародерство, военнопленные
Новости, Калужская область, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мародерство, военнопленные

"Пропикайте мне это": украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в Калужский области

10:25 27.08.2024
 
© Forward Observations Groupнаемники Forward Observations Group
наемники Forward Observations Group
© Forward Observations Group
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Военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя неподобающим образом и занимались мародёрством. Об этом в опубликованных Минобороны РФ материалах заявил украинский военнопленный Николай Тяжкороб
Военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя неподобающим образом и занимались мародёрством. Об этом в опубликованных Минобороны РФ материалах заявил украинский военнопленный Николай Тяжкороб
"Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине - рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари", - сообщил Тяжкороб.
По его словам, известны случаи мародёрства со стороны украинских военнослужащих. Военнопленный рассказал, как разграблению подвергались дома гражданских лиц.
"Да, мародерили. Они как заходили, не успевали раздеваться - уже там начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное" – рассказал Тяжкороб.
Ранее украинские военнослужащие опубликовали множество видеоматериалов, иллюстрирующих их поведение на оккупированных ими территориях Калужской области. Такие публикации вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе.
Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ВСУ в Калужской области занимались гуманитарной помощью населению, а российские солдаты якобы грабили "свои магазины". Подробнее об этом в публикации Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.
Подробнее о событиях на начало дня в обзоре Диктатура Зеленского, обеспокоенность агрессией в отношении РФ. Главное на Украине на утро 27 августа
 
НовостиКалужская областьКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениямародерствовоеннопленные
 
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