https://ukraina.ru/20240827/1057060920.html

Диктатура Зеленского, обеспокоенность агрессией в отношении РФ. Главное на Украине на утро 27 августа

Диктатура Зеленского, обеспокоенность агрессией в отношении РФ. Главное на Украине на утро 27 августа - 27.08.2024 Украина.ру

Диктатура Зеленского, обеспокоенность агрессией в отношении РФ. Главное на Украине на утро 27 августа

Украина.ру, 27.08.2024

2024-08-27T09:00

2024-08-27T09:00

2024-08-27T09:00

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Депутат объяснил, как Зеленский запугивает выступающих против его диктатуры. На территории Украины с утра звучит воздушная тревога, гремят взрывы, при этом ВСУ не оставляют попыток атаковать. Бразилия, Индонезия, ЮАР обеспокоены применением западного оружия против РФДепутат украинского парламента Александр Дубинский считает, что за кампанией против защищающего интересы канонической Украинской православной церкви депутата рады Артема Дмитрука стоит Владимир Зеленский, который таким образом хочет запугать выступающих против его "диктатуры".По его словам, вся "вина" Дмитрука в том, что он защищает конституционное право граждан Украины на свободу вероисповедания.Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.Несмотря на это Верховная Рада Украины недавно приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.В минувшие выходные Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже Госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы.Украинские СМИ утверждают, что Дмитрук мог улететь в Лондон или Стамбул."Нардеп Дмитрук нелегально перешел через границу с Молдовой, откуда затем вылетел в Рим, а оттуда либо в Лондон, либо в Стамбул", - пишет "Страна.ua".Издание указывает, что, по данным базы украинских пограничников, депутат Украину не покидал, но, по данным источников, он якобы нелегально пересек границу с Молдавией пешком в пункте пропуска "Паланка" 24 августа.СМИ утверждают, что после этого Дмитрук попросил защиты, и ему предоставили временное убежище на период рассмотрения его дела, однако депутат из полицейского участка якобы сразу же направился в Кишинев. В это время, пишут СМИ, молдавские правоохранители уже получили запрос от Украины на задержание Дмитрука, но, поскольку у запроса не было правовых оснований, депутат смог сесть на самолет и покинуть Молдову, улетев в Рим. По данным одних источников СМИ, Дмитрук из Рима якобы сразу же направился в Лондон, другие же говорят, что в Стамбул.Провалы ВСУВ ночь на вторник на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, в Хмельницкой области, Кривом Роге, Харькове и Херсоне.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, заверил, что в Кривом Роге было поражено место размещения иностранных инструкторов ВСУ.Сразу после "прилета" квартал был оцеплен СБУ, к месту долго не допускали гражданские "скорые". Жители также заявили подпольщикам о необычной реакции официальных лиц: удар не освещался прессой и сухо комментировался властями.Также Лебедев рассказал о взрыве в Николаевской области."Николаев, прилет в области. Судя по тому, где было слышно, прилетело в направлении (населенных пунктов - ред.) Снигиревка, Баштанка, Березнеговатое, ну, может, Новый Буг", - перечислил подпольщик.Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское - ред.) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск."Главком (ВСУ Александр Сырский - ред.) докладывал о ситуации на фронте… О покровском (Красноармейском - ред.) направлении – наиболее сложное, больше всего российских штурмов, также Времовское направление, также Торецкое, Кураховское", - сказал Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.Ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.При этом украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, ночью они пытались совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Однако, российские системы ПВО уничтожили три дрона над территорией Белгородской области и два над территорией Курской.Чуть позже системы противовоздушной обороны РФ уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Семь обстрелов - на Донецком направлении. Восемнадцать обстрелов - на Горловском направлении. Всего выпущено 83 единицы различных боеприпасов", - перечислили в представительстве.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.Обеспокоенность агрессией в отношении РФБразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены тем, что страны Запада непрерывно ослабляют условия применения Украиной западных вооружений для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй."Все стороны обеспокоены тем, что Запад непрерывно смягчает условия для нанесения ударов по территории России поставленными вооружениями", - заявил Ли Хуэй на пресс-конференции, посвященной итогам четвертого раунда "челночной дипломатии" спецпредставителя по украинскому кризису.Ли Хуэй отметил, что "недавняя обстановка на театре военных действий подтвердила эти опасения". Дипломат добавил, что все стороны также обеспокоены риском эскалации и разрастания конфликта.Они считают, что затягивание украинского конфликта вызвано не только действиями России и Украины, но за этим также стоят "определенные военно-промышленные комплексы".Пекин призывает еще больше стран создавать условия для начала переговоров между Россией и Украиной.Он отметил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в деле восстановления мира и вместе со все большим количеством миролюбивых стран искать пути политического урегулирования кризиса.С 28 июля по 7 августа Ли Хуэй посетил Бразилию, Южную Африку и Индонезию, где провел переговоры с официальными лицами по вопросу урегулирования украинского кризиса.

https://ukraina.ru/20240826/1057049389.html

https://ukraina.ru/20240826/1057045491.html

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