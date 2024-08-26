Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола - 26.08.2024 Украина.ру
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Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола
Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола - 26.08.2024 Украина.ру
Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола
К розыску украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) уже подключились 15 стран – членов Интерпола. Об этом 26 августа проинформировало МВД России
2024-08-26T17:14
2024-08-26T17:14
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"В сентябре 2023 года в Палате общин Канады зал стоя аплодировал 98-летнему Ярославу Гуньке – участнику 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина". По имеющимся данным, Ярослав Гунька принимал участие в убийстве не менее 500 мирных граждан СССР – жителей населенного пункта Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР)", - напомнили в МВД РФ.Там также отметили, что ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2023 года по поручению российской Генпрокуратуры сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России был организован международный розыск обвиняемого в геноциде.МВД России обратило внимание на позитивное влияние принципа нейтральности в уставных документах Интерпола Благодаря этому организация остаётся самым эффективным механизмом по борьбе с преступностью и обеспечивает международную безопасность."Хочется верить, что все военные преступники, совершившие кровавые злодеяния против мирных граждан, понесут заслуженное наказание. Ведь сроков давности по таким преступлениям не существует", - подчеркнули в МВД РФ.Международную известность проживающему в Канаде бывшему ССовцу Ярославу Гунько (Хунку) принесла церемония оваций в канадском парламенте. Она состоялась в сентябре 2023 года с участием канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским. При чествовании Гунько спикер канадской палаты общин Энтони Рота произнёс речь, назвав ССовца боевым товарищем канадцев во время Второй мировой войны.Канадским властям не удалось замять скандал, и Рота вынужден был подать в отставку, а Трюдо – извиниться перед евреями. Извинений России и русским никто из участников скандального чествования ССовца в канадском парламенте до сих пор не принёс.Правоохранители России с коллегами из других стран занялись "кейсом Гунько". Он был объявлен в розыск, однако Канада отказала России в выдаче эсэсовца ГунькоПосле этого Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядовНесмотря на скандал, на Украине Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"
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новости, россия, канада, ссср, джастин трюдо, владимир зеленский, мвд, сс, ск рф, международные отношения, международное право, украинский неонацизм, нацизм, скандал, криминал, дивизия сс "галичина", великая отечественная война, вторая мировая война
Новости, Россия, Канада, СССР, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, МВД, СС, СК РФ, международные отношения, международное право, украинский неонацизм, нацизм, скандал, криминал, Дивизия СС "Галичина", Великая Отечественная война, Вторая мировая война

Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола

17:14 26.08.2024
 
© Кадр трансляции телеканала CTV News
© Кадр трансляции телеканала CTV News
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К розыску украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) уже подключились 15 стран – членов Интерпола. Об этом 26 августа проинформировало МВД России
"В сентябре 2023 года в Палате общин Канады зал стоя аплодировал 98-летнему Ярославу Гуньке – участнику 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина". По имеющимся данным, Ярослав Гунька принимал участие в убийстве не менее 500 мирных граждан СССР – жителей населенного пункта Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР)", - напомнили в МВД РФ.
Там также отметили, что ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2023 года по поручению российской Генпрокуратуры сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России был организован международный розыск обвиняемого в геноциде.
"Почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть все доводы российской стороны и принять положительное решение о внесении в розыскные учеты Организации участника указанного выше военного формирования нацистской Германии, преследовавшего цель массового убийства советских граждан из числа мирного населения. В августе этого года фигурант внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран – членов Организации уже подключились к его розыску", - сказано в официальном сообщении.
МВД России обратило внимание на позитивное влияние принципа нейтральности в уставных документах Интерпола Благодаря этому организация остаётся самым эффективным механизмом по борьбе с преступностью и обеспечивает международную безопасность.

"Хочется верить, что все военные преступники, совершившие кровавые злодеяния против мирных граждан, понесут заслуженное наказание. Ведь сроков давности по таким преступлениям не существует", - подчеркнули в МВД РФ.
Международную известность проживающему в Канаде бывшему ССовцу Ярославу Гунько (Хунку) принесла церемония оваций в канадском парламенте. Она состоялась в сентябре 2023 года с участием канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским. При чествовании Гунько спикер канадской палаты общин Энтони Рота произнёс речь, назвав ССовца боевым товарищем канадцев во время Второй мировой войны.
Канадским властям не удалось замять скандал, и Рота вынужден был подать в отставку, а Трюдо – извиниться перед евреями. Извинений России и русским никто из участников скандального чествования ССовца в канадском парламенте до сих пор не принёс.
Правоохранители России с коллегами из других стран занялись "кейсом Гунько". Он был объявлен в розыск, однако Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
После этого Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов
Несмотря на скандал, на Украине Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"
 
НовостиРоссияКанадаСССРДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийМВДСССК РФмеждународные отношениямеждународное правоукраинский неонацизмнацизмскандалкриминалДивизия СС "Галичина"Великая Отечественная войнаВторая мировая война
 
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