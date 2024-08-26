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Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола

Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола - 26.08.2024 Украина.ру

Нациста Хунка-Гунько разыскивают 15 стран - членов Интерпола

К розыску украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) уже подключились 15 стран – членов Интерпола. Об этом 26 августа проинформировало МВД России

2024-08-26T17:14

2024-08-26T17:14

2024-08-26T17:14

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"В сентябре 2023 года в Палате общин Канады зал стоя аплодировал 98-летнему Ярославу Гуньке – участнику 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина". По имеющимся данным, Ярослав Гунька принимал участие в убийстве не менее 500 мирных граждан СССР – жителей населенного пункта Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР)", - напомнили в МВД РФ.Там также отметили, что ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2023 года по поручению российской Генпрокуратуры сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России был организован международный розыск обвиняемого в геноциде.МВД России обратило внимание на позитивное влияние принципа нейтральности в уставных документах Интерпола Благодаря этому организация остаётся самым эффективным механизмом по борьбе с преступностью и обеспечивает международную безопасность."Хочется верить, что все военные преступники, совершившие кровавые злодеяния против мирных граждан, понесут заслуженное наказание. Ведь сроков давности по таким преступлениям не существует", - подчеркнули в МВД РФ.Международную известность проживающему в Канаде бывшему ССовцу Ярославу Гунько (Хунку) принесла церемония оваций в канадском парламенте. Она состоялась в сентябре 2023 года с участием канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским. При чествовании Гунько спикер канадской палаты общин Энтони Рота произнёс речь, назвав ССовца боевым товарищем канадцев во время Второй мировой войны.Канадским властям не удалось замять скандал, и Рота вынужден был подать в отставку, а Трюдо – извиниться перед евреями. Извинений России и русским никто из участников скандального чествования ССовца в канадском парламенте до сих пор не принёс.Правоохранители России с коллегами из других стран занялись "кейсом Гунько". Он был объявлен в розыск, однако Канада отказала России в выдаче эсэсовца ГунькоПосле этого Совбез РФ назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядовНесмотря на скандал, на Украине Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"

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новости, россия, канада, ссср, джастин трюдо, владимир зеленский, мвд, сс, ск рф, международные отношения, международное право, украинский неонацизм, нацизм, скандал, криминал, дивизия сс "галичина", великая отечественная война, вторая мировая война