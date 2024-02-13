Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько - 13.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240213/1053269541.html
Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько - 13.02.2024 Украина.ру
Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому в сентябре аплодировал канадский парламент, сообщили 13 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ
2024-02-13T15:18
2024-02-13T15:18
новости
канада
россия
дивизия сс "галичина"
сс
владимир зеленский
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_137:0:1351:683_1920x0_80_0_0_c108df01a3515e0b5f69bb8228ed6842.png.webp
Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Также нациста объявили в розыск.В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Спустя несколько дней после инцидента, Рота сообщил, что ошибся, принес извинения за произошедшее и подал в отставку.Совсем недавно выяснилось, что Гунько посетил канадский парламент по личному приглашению Трюдо.В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлись документы, свидетельствующие о том, что бывший эсэсовец, уроженец села Умань Гунько вместе со своими сослуживцами с 23 по 28 февраля 1944 года убил не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая Львовской области УССР. Среди погибших были евреи и поляки.*Признан в РФ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20231026/1050511313.html
канада
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_289:0:1200:683_1920x0_80_0_0_c29e5de5c7513d83c9e8f571621de475.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, канада, россия, дивизия сс "галичина", сс, владимир зеленский, мид рф
Новости, Канада, Россия, Дивизия СС "Галичина", СС, Владимир Зеленский, МИД РФ

Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько

15:18 13.02.2024
 
© Кадр трансляции телеканала CTV News
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Читать в
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому в сентябре аплодировал канадский парламент, сообщили 13 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ
"Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами", — заявил источник.
Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Также нациста объявили в розыск.
В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Спустя несколько дней после инцидента, Рота сообщил, что ошибся, принес извинения за произошедшее и подал в отставку.
Совсем недавно выяснилось, что Гунько посетил канадский парламент по личному приглашению Трюдо.
В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлись документы, свидетельствующие о том, что бывший эсэсовец, уроженец села Умань Гунько вместе со своими сослуживцами с 23 по 28 февраля 1944 года убил не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая Львовской области УССР. Среди погибших были евреи и поляки.
*Признан в РФ террористической организацией.
26 октября 2023, 15:20
МВД России объявило в розыск эсэсовца Гунько, которому рукоплескал парламент КанадыБывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которого чествовали в парламенте Канады, в России объявили в розыск. Об этом стало известно 26 октября из соответствующей записи в базе розыска МВД РФ
 
НовостиКанадаРоссияДивизия СС "Галичина"ССВладимир ЗеленскийМИД РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
15:16Прекратить политический мазохизм. Толстой заявил о приостановке российского участия в ПА ОБСЕ
15:13"Пойду в колготках на передовую": Киркоров в Горловке спел хит украинской певицы про февраль
14:17Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом
14:16"Мясу даже позывные не присваивают". За что выпил 12 бутылок супердорого вина президент Зеленский
14:02Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов"
13:30Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись
12:58Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса в России объявили в розыск
12:58В Днепропетровске остановили ТЭЦ, власти заявили об ударе БПЛА
12:57Мобилизуют специалистов. Мэр Днепропетровска пожаловался, что аварии устранять уже некому
12:49Деиндустриализация Германии и украинский кризис
12:46"Мой дедушка и нацисты". Семейные секреты Анналены Бербок
12:32Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России
12:00Жесткий ответ на воровство активов, атаки, новый замглавкома ВСУ. Главное на Украине на 12:00 13 февраля
11:49Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск
11:48"Дед Дементий вспомнил Чингачгука" - Медведев о том, как на Западе впервые отыскали Украину на карте
11:44Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине
11:42"Точное попадание лекарства в цель": Медведев объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина
11:20Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка
10:52Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg
Лента новостейМолния