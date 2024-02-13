https://ukraina.ru/20240213/1053269541.html

Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько

Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько - 13.02.2024 Украина.ру

Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько

Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому в сентябре аплодировал канадский парламент, сообщили 13 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ

2024-02-13T15:18

2024-02-13T15:18

2024-02-13T15:18

новости

канада

россия

дивизия сс "галичина"

сс

владимир зеленский

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_137:0:1351:683_1920x0_80_0_0_c108df01a3515e0b5f69bb8228ed6842.png.webp

Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Также нациста объявили в розыск.В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Спустя несколько дней после инцидента, Рота сообщил, что ошибся, принес извинения за произошедшее и подал в отставку.Совсем недавно выяснилось, что Гунько посетил канадский парламент по личному приглашению Трюдо.В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлись документы, свидетельствующие о том, что бывший эсэсовец, уроженец села Умань Гунько вместе со своими сослуживцами с 23 по 28 февраля 1944 года убил не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая Львовской области УССР. Среди погибших были евреи и поляки.*Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20231026/1050511313.html

канада

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, канада, россия, дивизия сс "галичина", сс, владимир зеленский, мид рф