https://ukraina.ru/20240213/1053269541.html
Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько - 13.02.2024 Украина.ру
Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому в сентябре аплодировал канадский парламент, сообщили 13 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ
2024-02-13T15:18
2024-02-13T15:18
2024-02-13T15:18
новости
канада
россия
дивизия сс "галичина"
сс
владимир зеленский
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_137:0:1351:683_1920x0_80_0_0_c108df01a3515e0b5f69bb8228ed6842.png.webp
Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Также нациста объявили в розыск.В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Спустя несколько дней после инцидента, Рота сообщил, что ошибся, принес извинения за произошедшее и подал в отставку.Совсем недавно выяснилось, что Гунько посетил канадский парламент по личному приглашению Трюдо.В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлись документы, свидетельствующие о том, что бывший эсэсовец, уроженец села Умань Гунько вместе со своими сослуживцами с 23 по 28 февраля 1944 года убил не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая Львовской области УССР. Среди погибших были евреи и поляки.*Признан в РФ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20231026/1050511313.html
канада
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_289:0:1200:683_1920x0_80_0_0_c29e5de5c7513d83c9e8f571621de475.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, канада, россия, дивизия сс "галичина", сс, владимир зеленский, мид рф
Новости, Канада, Россия, Дивизия СС "Галичина", СС, Владимир Зеленский, МИД РФ
Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому в сентябре аплодировал канадский парламент, сообщили 13 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ
"Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами", — заявил источник.
Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Также нациста объявили в розыск.
В сентябре на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского
пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Спустя несколько дней после инцидента, Рота сообщил, что ошибся, принес извинения за произошедшее и подал в отставку.
Совсем недавно выяснилось, что Гунько посетил канадский парламент по личному приглашению Трюдо.
В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлись документы, свидетельствующие о том, что бывший эсэсовец, уроженец села Умань Гунько вместе со своими сослуживцами с 23 по 28 февраля 1944 года убил не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая Львовской области УССР. Среди погибших были евреи и поляки.
*Признан в РФ террористической организацией.