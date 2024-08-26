https://ukraina.ru/20240826/1057049389.html

Минск ответил на хамство Киева, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 августа

Минск ответил на хамство Киева, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 августа - 26.08.2024 Украина.ру

Минск ответил на хамство Киева, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 августа

В Белоруссии ответили на заявления Украины по поводу границы. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-26T13:00

2024-08-26T13:00

2024-08-26T13:19

хроники

эксклюзив

украина

белоруссия

россия

александр лукашенко

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мид

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1a/1057049190_0:458:854:938_1920x0_80_0_0_7b4acd5af37b7a0935e349a3ac1f77ba.jpg.webp

В комментарии изданию "Абзац" зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич ответил на украинские заявления по поводу стягивания белорусских войск к границе."Сосредоточение войск — это ложь, потому что они там были всегда для безопасности Белоруссии. Причина — ещё с 2014 года неоднократное нарушение воздушного пространства со стороны Украины, провокации пограничников, попытки осуществления терактов и диверсий на территории республики. Есть два варианта, почему это заявление прозвучало сегодня. Либо Киев сам готовит провокацию, либо хочет ввести в заблуждение мировую общественность, чтобы ещё больше взвинтить ситуацию и втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Минск делает всё для безопасности Союзного государства и не будет обращать внимания на хамские заявления Киева", — подчеркнул Гайдукевич.Днём ранее МИД Украины потребовал от Белоруссии отвести войска от границы. Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что Белоруссия под видом учений якобы сосредотачивает военных, оружие и технику. При этом МИД ссылался на данные украинской разведки.По информации министерства, в Гомельской области Белоруссии якобы скапливается личный состав, в том числе бойцы Сил специальных операций и ЧВК "Вагнер", а также реактивные системы залпового огня, средства ПВО, инженерная техника. Учения в этой зоне украинцы расценили как угрозу."Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее Вооружённые силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня", — заявило министерство.Также в МИД отметили, что Украина якобы "не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа", но если произойдет нарушение границы, то она будет считать "скопления войск, военные объекты и пути снабжения" в Белоруссии "законной целью".При этом ранее в Белоруссии заявили, что Украина нарушила воздушное пространство республики своими дронами. Как заявлял 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, ПВО республики уничтожили 10 целей. При этом он подчёркивал — это происходит не впервые. Он приказал усилить группировку войск у границы с Украиной."Думаю, что ещё одна цель белорусских манёвров на границе в Гомельской области, это предостеречь возможный удар ВСУ на новом направлении - Брянском. Это даже более уязвимый участок границы, чем курский, на нем в огромном лесу ещё меньше ресурсов и украинцы (с западной разведкой) об этом знают. Но либо у них просто нет для этого сил, либо они ждут пока все резервы уйдут на Курск. И тут над участком нависает Батька, намекая, что Брянск это уже перебор", - прокомментировал приказ Лукашенко ориенталист Игорь Димитриев.В последние дни ряд источников сообщает о том, что Украина накапливает резервы в Брянской области.Удары и налётыУтром Минобороны России в своём телеграм-канале рассказало об отражённых украинских атаках за ночь."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать украинских БПЛА самолётного типа. Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БпЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей", - отмечалось в публикации.Позднее оборонное ведомство сообщило о новой атаке на регионы России."С 06:00 до 06:30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Ярославской областей", - указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 13 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 5 обстрелов, на горловском направлении — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 39 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Калининскому районам Горловки — 9 снарядов калибром 155 мм и один сброс ВОП с БПЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 26 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Калининский район) - по ул. Янко пострадала женщина 1954 г.р.", - указывалось в сообщении Представительства ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Малая Лепетиха — 3; Днепряны — 5; Таврийск — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Каховка и Корсунка.Также в экстренных службах региона сообщили о том, что в Каховке и Алёшках в результате обстрелов со стороны ВСУ три мирных жителя получили ранения.Кроме того, как сообщили в администрации Горностаевского округа, за прошедшие сутки ВСУ нанесли 6 ударов по территории этого округа."Обстрелам подверглись населённые пункты Каиры и Горностаевка. Зафиксировано 10 сбросов боеприпасов на территории Горностаевки", — сообщили в администрации округа.Кроме того, в администрации подчеркнули, что не снижается активность работы вражеских дронов на территории Каир, Заводовки и Горностаевки.Утром 26 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий. В Белгородском районе посёлки Октябрьский и Разумное, а также сёла Журавлёвка, Петровка, Устинка и Щетиновка подверглись атакам с помощью 5 беспилотников и 9 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Повреждены 2 частных дома и 2 надворные постройки. В результате атаки беспилотника в селе Соловьёвка погиб один мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сообщил губернатор.В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор выпущено 4 беспилотника. Повреждены 6 домовладений, социальный объект, линия электропередачи и инфраструктурный объект связи.В Волоконовском районе по посёлку Пятницкое, сёлам Новое и Тишанка, а также хутору Старый выпущено 26 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 2 БПЛА. Повреждён газопровод.В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Смородино и Пороз выпущено 44 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и 8 беспилотников. За день полностью сгорели 4 частных дома, повреждены 6 домов и одна надворная постройка."В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Колотиловка и Репяховка выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и 10 беспилотников. Повреждены 5 частных домов, 9 автомобилей, линии газо- и электроснабжения. На участке автодороги Красная Яруга — Вязовое в результате атак двух FPV-дронов ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ. Девушка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу, мужчина отпущен на амбулаторное лечение", - отмечалось в сводке.В Ракитянском районе за медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал в посёлке Ракитное в результате обстрела ночью 25 августа. Медики городской больницы №2 г. Белгорода оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, Терезовка и хутору Мухин выпущено 40 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и 5 БПЛА, один из которых сбит. Повреждены 16 частных домов, 8 автомобилей, один социальный объект, складское помещение на территории сельхозпредприятия, линии электропередачи и газоснабжения", - указывалось в сводке.В 11:06 Гладков сообщил об обстреле Шебекино."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. В Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью обратились двое: у женщины осколочные ранения ног и поясницы, у мужчины — минно-взрывная травма и ранение поясничной области. Медиками проводятся обследования и оказывается вся необходимая помощь", - отметил он.Также губернатор рассказал о повреждении 5 жилых домов, а также социального и коммерческого объектов и автомобилей.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи дважды предупреждал о ракетных атаках. Кроме того, как сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства, российские пехотинцы уничтожили у села Нижняя Паровая в Курской области украинскую разведгруппу из трёх человек. В самом регионе идут бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева ""Это убьёт нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войны".

https://ukraina.ru/20240826/1057045491.html

https://ukraina.ru/20240825/1057039951.html

https://ukraina.ru/20240825/1057034102.html

https://ukraina.ru/20240825/1057029914.html

украина

белоруссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мид, нато