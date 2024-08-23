https://ukraina.ru/20240823/1057004365.html

Сергей Сазонов: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и Смоленском

Сергей Сазонов: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и Смоленском - 23.08.2024 Украина.ру

Сергей Сазонов: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и Смоленском

Все происходящие события настораживают. Проявляя сдержанность, мы провоцируем противника. До сих пор чувствуется какая-то половинчатость в наших действиях. Удары надо наносить не по правительственным зданиям Киева, а по погранпереходам на Западной Украине, по тоннелям, железным дорогам и станциям, разрушать мосты через Днепр.

2024-08-23T05:32

2024-08-23T05:32

2024-08-23T05:32

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россия

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украина

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, сейчас многие задаются вопросом, правильно ли была организована оборона границы Курской области, если через нее удалось прорваться ударным отрядам ВСУ. Как бы вы ответили на него?- Давайте перейдем от общего к частному. Это классическая сетецентрическая атака, при которой согласованное движение войск противника происходит не фронтально, а по векторам, направленным в наш тыл. Одна из первых таких операций была проведена ханом Батыем при вторжении на Русь, когда три крупных соединения шли параллельно, высылая вперед отряды и парализуя коммуникации вокруг городов, сея панику.Такая же операция на современном уровне в небольшом масштабе и была проведена. Проведена силами "кавалерии". Под кавалерией мы понимаем подвижные бронечасти, то есть операция была спланирована по американскому образцу. В армиях США и Великобритании до сих пор существует бронекавалерийские части, у которых тактика осталась от кавалерии. Это подвижные соединения на бронированной технике, задачи которых максимально двигаться вперед, следуя заветам первой шашки Российской империи графа Келлера: неся огромные потери, достигать огромных результатов.Говорить о системе пограничной охраны сейчас не приходится, потому что у нас вместо пограничных войск существует только лишь погранслужба ФСБ России. При существовании пограничных войск охрана границы строилась по системе застава-комендатура-отряд. То есть застава это порядка 50 хорошо подготовленных бойцов. В случае угрозы ей придавались армейские части, а при Андропове уже появились и пограничные авиачасти. За все время Афганской компании мотоманевренные группы пограничных войск потеряли всего 4 человека. Понятен уровень подготовки.Противостоять такой "кавалерии" противника могут вот такие мотоманевренные группы, которые прикрыты с воздуха. В статике противостоять таким операциям невозможно. Удивительно, что за передовыми отрядами ВСУ не пошли основные силы.- А почему этого не произошло? Командование ВСУ убедилось в бесперспективности этого направления?- Думаю, это непрофессионализм, потому что успех надо развивать. То, чем занимается противник, это последовательный ввод в бой частей и подразделений. Это примерно то же самое, как, например, если кто-то обороняет подъезд в доме, там сидит пулеметчик и его второй номер, а его штурмуют два взвода и выбегают туда по одному или по двое. Обороняющиеся так и батальон могут перестрелять. Есть вероятность, что ВСУ не смогли ввести основные силы, потому что их накрыла наша авиация. Но в любом случае такие операции делаются двумя-тремя волнами. Если бы ударный кулак пошел со стороны Рыльска, наверно, у них получилось бы что-то другое.Глубина прорыва небольшая, 30-50 километров с точки зрения оперативного искусства это допустимое пределы допуска противника на свою территорию. Отразить удар, чтобы вообще никто не прорвался, особенно если противник атакует превосходящими силами, невозможно. Прорыв будет всегда.- В 1919 году состоялся рейд белого генерала Мамантова по тылам красных в период наступления Вооруженных сил юга России на Москву. Тогда для борьбы с Мамантовым красное командование создало Внутренний фронт в составе 23 тысяч человек. Сейчас министр обороны Белоусов объявил о создании группировки "Белгород", "Курск", "Брянск". Видите ли вы здесь исторические аналогии?- Аналогии есть. Это на самом деле опора на старую российскую военную школу. Мамантову этот Внутренний фронт не помешал, он прошел как нож сквозь масло и вышел на свою территорию с награбленным. Но тогда были другие условия, население приветствовало казаков. Гарнизон Елецка вышел к ним с музыкой и перешел на их сторону. Для того, чтобы купировать такие вещи, нужны свои кавалерийские дивизии.Реальным противодействием тогда было не создание фронта, а реализация лозунга "Пролетарий на коня", когда красное командование создало Первую и Вторую конные армии, подвижные кавалерийские части. Бороться в статике с такими проявлениями нельзя. Без подвижности вы останетесь без связи изолированными в опорном пункте, и расстреляете боекомплект в 1500 патронов за световой день. Еще и ствол автомата из строя выйдет. Если вы опираетесь на какие-то пункты обороны, у вас тогда должен быть план их деблокады. Должны быть мобильные группы, которые деблокируют эти опорные пункты.Планы прикрытия госграницы должны существовать всегда даже на спокойных участках. К примеру, сейчас Белоруссия дружественное государство, а завтра там сменится власть и туда войдут войска НАТО. Что вы будете делать? Советская система обороны и прикрытия государственной границы была написана кровью еще со времен Великой Отечественной войны, когда пограничные войска свою задачу выполнили на 200%, связав боями немецкие части. При ином раскладе немцы могли бы быть через две недели возле Москвы.- Как ВСУ будут использовать плацдарм, который захватили в Курской области? Будут ли пытаться развивать наступление в сторону Льгова, Рыльска?- Чтобы развивать наступление на Курск, Курчатов им нужна группировка в 50-60 тысяч человек, которые будут наступать по ровному полю, под огнем артиллерии, авиации, под ФАБами и так далее. Этот план может получиться только в случае явной измены с нашей стороны.С точки зрения нормальной военной логики, а мы не находимся сейчас в состоянии нормальной военной логики, при наличии достаточно сил и средств особых проблем с освобождением занятых ВСУ районов не будет. Если бы на нашем месте были американцы, они бы уничтожили бы Сумы вместе с населением, дезорганизовав тылы группировки ВСУ. Если не будет Сум как базы для коммуникаций, судьба этого плацдарма и тех, кто на нем находится, будет очень плачевной. Можно было бы отрезать их от Украины и там уничтожить. Американцы в Ираке воевали именно так. Они подходили к городам и превращали их в пыль, а потом начинали штурмовые действия.- Накануне ВСУ провели попытку прорыва в Брянскую область. Это был отвлекающий маневр или часть единого плана наступления?- В рамках единого плана они щупают наши границы. Но в Брянской области не очень удобно вести массированные наступательные действия, там болотисто-лесистая местность. Это минус бронекавалерийских частей, они движутся только по дорогам. Для бронетехники смерть оказаться зажатой в лесах и болотах. А Курская область с лесостепной зоной похожа на Украину.- Одна из последних новостей: посольство США предупредило своих киевских вассалов, что Россия готовит удары по правительственным объектам Украины. Насколько действенной была бы такая мера?- Все происходящие события настораживают. Выступление Алаутдинова о том, что либо к зиме мы заканчиваем СВО, либо начнется третья мировая, говорит о том, что проявляя сдержанность, мы провоцируем противника. До сих пор чувствуется какая-то половинчатость в наших действиях. Удары надо наносить не по правительственным зданиям Киева, а по погранпереходам на Западной Украине, по тоннелям, железным дорогам и станциям, разрушать мосты через Днепр.Есть вещи, которые в военную логику не укладываются, это политика. То есть исходя из военной логики при фактическом вторжении НАТО уже давно было бы пора применять тактическое ядерное оружие. Либо переходить к полномасштабным боевым действиями, либо заканчивать.Такую же сетецентрическую операцию можно провести на любом направлении. Можно ударить через Белоруссию и зайти на территорию Смоленской области. Сейчас идут пробные удары, как полет беспилотника над Мурманском. Все это проба сил. Поляков могут переодеть в украинскую форму, и они на этих броневиках ринутся на Смоленск не как войска НАТО, а как какая-нибудь ЧВК. Раньше в качестве сил оперативного реагирования были воздушно-десантные дивизии, сейчас они на фронте.То, что противник провел в Курской области, очень жесткий урок для нас. Такая же операция может быть проведена в Калининградской области. Она небольшая, ее можно захватить за пару дней. Я бы на месте высокого начальства задумался бы, как этому противостоять. Не имея своих собственных бронекавалерийских частей это невозможно.О том, когда Россия одержит победу в СВО Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит

https://ukraina.ru/20240822/1056987335.html

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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