Садулаев назвал настоящие цели операции ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях - 25.08.2024 Украина.ру
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Садулаев назвал настоящие цели операции ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях
Садулаев назвал настоящие цели операции ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях - 25.08.2024 Украина.ру
Садулаев назвал настоящие цели операции ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях
Вооруженным силам Украины удары по Белгородской, Курской и Брянской областей нужны для отвлечения внимания и для того, чтобы нанести репутационный ущерб российской армии. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-08-25T10:05
2024-08-25T10:05
новости
брянская область
белгородская область
крым
вооруженные силы украины
курская область
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По его словам, ВСУ важно показать, что они все еще могут наступать, но военного смысла в этих ударах нет.Однако главный куш, которого добиваются украинские войска — это захват территории Херсонской и Запорожской областей, что перережет России сухопутный коридор в Крым или хотя бы поставит его под огневой контроль, считает Садулаев."В прошлом году им это не удалось, но эта задача не ушла с их повестки дня […] Повторюсь, главная задача врага – Крым. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где у нас меньше всего войск", - подчеркнул Герман Садулаев.Полный текст интервью Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащитО развитии ситуации на фронтах ДНР в материале Александра Чаленко После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы
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новости, брянская область, белгородская область, крым, вооруженные силы украины, курская область
Новости, Брянская область, Белгородская область, Крым, Вооруженные силы Украины, Курская область

Садулаев назвал настоящие цели операции ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях

10:05 25.08.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
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Вооруженным силам Украины удары по Белгородской, Курской и Брянской областей нужны для отвлечения внимания и для того, чтобы нанести репутационный ущерб российской армии. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По его словам, ВСУ важно показать, что они все еще могут наступать, но военного смысла в этих ударах нет.
Однако главный куш, которого добиваются украинские войска — это захват территории Херсонской и Запорожской областей, что перережет России сухопутный коридор в Крым или хотя бы поставит его под огневой контроль, считает Садулаев.
"В прошлом году им это не удалось, но эта задача не ушла с их повестки дня […] Повторюсь, главная задача врага – Крым. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где у нас меньше всего войск", - подчеркнул Герман Садулаев.
Полный текст интервью Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит
О развитии ситуации на фронтах ДНР в материале Александра Чаленко После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы
 
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