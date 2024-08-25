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Садулаев назвал настоящие цели операции ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях

Садулаев назвал настоящие цели операции ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях - 25.08.2024 Украина.ру

Садулаев назвал настоящие цели операции ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях

Вооруженным силам Украины удары по Белгородской, Курской и Брянской областей нужны для отвлечения внимания и для того, чтобы нанести репутационный ущерб российской армии. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-08-25T10:05

2024-08-25T10:05

2024-08-25T10:05

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По его словам, ВСУ важно показать, что они все еще могут наступать, но военного смысла в этих ударах нет.Однако главный куш, которого добиваются украинские войска — это захват территории Херсонской и Запорожской областей, что перережет России сухопутный коридор в Крым или хотя бы поставит его под огневой контроль, считает Садулаев."В прошлом году им это не удалось, но эта задача не ушла с их повестки дня […] Повторюсь, главная задача врага – Крым. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где у нас меньше всего войск", - подчеркнул Герман Садулаев.Полный текст интервью Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащитО развитии ситуации на фронтах ДНР в материале Александра Чаленко После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы

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новости, брянская область, белгородская область, крым, вооруженные силы украины, курская область