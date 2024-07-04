Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico - 04.07.2024 Украина.ру
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Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico
Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico - 04.07.2024 Украина.ру
Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico
Свыше 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе. Об этом сообщает газета Politico.
2024-07-04T10:33
2024-07-04T10:33
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"Чем ближе НАТО подходит к обещанию того, что Украина присоединится к альянсу, как только закончится война, тем сильнее стимул для России продолжать войну... С вызовами, которые ставит Россия, можно справиться, не вовлекая Украину в НАТО. Продвижение Украины к членству в альянсе может усугубить проблему, превратив Украину в арену длительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира", - заявили эксперты в письме.Письмо было подготовлено президентом Американского института экономических исследований Уильямом Ругером и старшим научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир* Стивеном Вертхаймом.Среди подписантов письма также фигурируют такие исследователи, как Джон Миршаймер из университета Чикаго, Стивен Уолт из школы управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете и Чарльз Купчан из Джорджтаунского университета.Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала спецоперации.Подробнее о грядущем саммите НАТО - в материале Шаг назад по Украине и особая роль Путина: чего ждать от юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне на сайте Украина.ру.* Внесен в список иноагентов в РФ.
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новости, украина, россия, вашингтон, нато, эксперты
Новости, Украина, Россия, Вашингтон, НАТО, эксперты

Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico

10:33 04.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Свыше 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе. Об этом сообщает газета Politico.
"Чем ближе НАТО подходит к обещанию того, что Украина присоединится к альянсу, как только закончится война, тем сильнее стимул для России продолжать войну... С вызовами, которые ставит Россия, можно справиться, не вовлекая Украину в НАТО. Продвижение Украины к членству в альянсе может усугубить проблему, превратив Украину в арену длительного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира", - заявили эксперты в письме.
Письмо было подготовлено президентом Американского института экономических исследований Уильямом Ругером и старшим научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир* Стивеном Вертхаймом.
Среди подписантов письма также фигурируют такие исследователи, как Джон Миршаймер из университета Чикаго, Стивен Уолт из школы управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете и Чарльз Купчан из Джорджтаунского университета.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявлял, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала спецоперации.
Подробнее о грядущем саммите НАТО - в материале Шаг назад по Украине и особая роль Путина: чего ждать от юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне на сайте Украина.ру.
* Внесен в список иноагентов в РФ.
 
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