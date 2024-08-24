Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя
Украинский БПЛА обнаружен у пирса севастопольского яхт-клуба. Об этом 24 августа сообщил
"К пирсу яхт-клуба "Юг" на Лётчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - сказано в публикации.
Развожаев сообщил, что сейчас территория клуба оцеплена, а люди эвакуированы. Специалисты решают – взорвать БПЛА на месте либо увезти для уничтожения.
Губернатор опубликовал фотографии украинского беспилотника для того, чтобы родители показали своим детям и объяснили, что к подобным предметам нельзя приближаться. Развожаев также напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.