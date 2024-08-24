Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя - 24.08.2024 Украина.ру
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Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя
Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя - 24.08.2024 Украина.ру
Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя
Украинский БПЛА обнаружен у пирса севастопольского яхт-клуба. Об этом 24 августа сообщил
2024-08-24T12:53
2024-08-24T12:53
новости
севастополь
россия
михаил развожаев
всу
пво
рэб
происшествия
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"К пирсу яхт-клуба "Юг" на Лётчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - сказано в публикации.Развожаев сообщил, что сейчас территория клуба оцеплена, а люди эвакуированы. Специалисты решают – взорвать БПЛА на месте либо увезти для уничтожения.Губернатор опубликовал фотографии украинского беспилотника для того, чтобы родители показали своим детям и объяснили, что к подобным предметам нельзя приближаться. Развожаев также напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.Тем временем ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, севастополь, россия, михаил развожаев, всу, пво, рэб, происшествия, сво
Новости, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, ВСУ, ПВО, РЭБ, происшествия, СВО

Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя

12:53 24.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинский БПЛА обнаружен у пирса севастопольского яхт-клуба. Об этом 24 августа сообщил
"К пирсу яхт-клуба "Юг" на Лётчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - сказано в публикации.
Развожаев сообщил, что сейчас территория клуба оцеплена, а люди эвакуированы. Специалисты решают – взорвать БПЛА на месте либо увезти для уничтожения.
Губернатор опубликовал фотографии украинского беспилотника для того, чтобы родители показали своим детям и объяснили, что к подобным предметам нельзя приближаться. Развожаев также напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.
Тем временем ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников
 
НовостиСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВСУПВОРЭБпроисшествияСВО
 
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