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Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя

Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя - 24.08.2024 Украина.ру

Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя

Украинский БПЛА обнаружен у пирса севастопольского яхт-клуба. Об этом 24 августа сообщил

2024-08-24T12:53

2024-08-24T12:53

2024-08-24T12:53

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"К пирсу яхт-клуба "Юг" на Лётчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - сказано в публикации.Развожаев сообщил, что сейчас территория клуба оцеплена, а люди эвакуированы. Специалисты решают – взорвать БПЛА на месте либо увезти для уничтожения.Губернатор опубликовал фотографии украинского беспилотника для того, чтобы родители показали своим детям и объяснили, что к подобным предметам нельзя приближаться. Развожаев также напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.Тем временем ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников

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новости, севастополь, россия, михаил развожаев, всу, пво, рэб, происшествия, сво