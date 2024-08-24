ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников - 24.08.2024 Украина.ру
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ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников
ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников - 24.08.2024 Украина.ру
ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников
Утром 24 августа "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает Минобороны России
2024-08-24T10:48
2024-08-24T10:48
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
кто
сво
терроризм
бпла
беспилотники
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"Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области",- сказано в официальном сообщении.Тем временем ТГ-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова сообщил, что с начала суток в области дважды объявлялся сигнал ракетной опасности. Он также проинформировал, что 23 августа поздним вечером три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области.Подробнее о событиях на начало дня – в обзоре Атака на Воронеж, Сальдо предупредил о вторжении ВСУ. Главное на Украине на утро 24 августа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), кто, сво, терроризм, бпла, беспилотники
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), КТО, СВО, терроризм, БПЛА, беспилотники

ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников

10:48 24.08.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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Утром 24 августа "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает Минобороны России
"Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области",- сказано в официальном сообщении.
Тем временем ТГ-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова сообщил, что с начала суток в области дважды объявлялся сигнал ракетной опасности. Он также проинформировал, что 23 августа поздним вечером три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области.
Подробнее о событиях на начало дня – в обзоре Атака на Воронеж, Сальдо предупредил о вторжении ВСУ. Главное на Украине на утро 24 августа
 
НовостиКурская областьРоссияАлексей Смирнов (губернатор)КТОСВОтерроризмБПЛАбеспилотники
 
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