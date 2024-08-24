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ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников

ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников - 24.08.2024 Украина.ру

ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников

Утром 24 августа "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает Минобороны России

2024-08-24T10:48

2024-08-24T10:48

2024-08-24T10:48

новости

курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

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беспилотники

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"Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области",- сказано в официальном сообщении.Тем временем ТГ-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова сообщил, что с начала суток в области дважды объявлялся сигнал ракетной опасности. Он также проинформировал, что 23 августа поздним вечером три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области.Подробнее о событиях на начало дня – в обзоре Атака на Воронеж, Сальдо предупредил о вторжении ВСУ. Главное на Украине на утро 24 августа

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), кто, сво, терроризм, бпла, беспилотники