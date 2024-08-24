https://ukraina.ru/20240824/1057024737.html

МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса"

МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса" - 24.08.2024 Украина.ру

МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса"

Евросоюз не первый год ведет против России гибридную войну и переписывает историю. Об этом сказано в опубликованном 23 августа комментарии постпредства России при ЕС в связи с отмечаемым в союзе т.н. Европейским днём памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов

2024-08-24T10:00

2024-08-24T10:00

2024-08-24T10:00

новости

россия

брюссель

москва

ес

бывший ссср

украина

украина-ес

мид рф

дипломатия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/00/1033810095_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_56ec8d8464dc0453f61306c22af2054d.jpg

"Евросоюз прочно встал на путь исторического ревизионизма", - констатировали российские дипломаты.По их мнению, ревизионизм в Евросоюзе во многом объясняется превращением ЕС в идеологизированный блок государств, его стремлением обособиться от внешнего мира, усиливающимся самоощущением превосходства."Гибридная война, которую Брюссель не первый год ведет против России, открыла "второе дыхание" у европейских реваншистов, которые "живут и дышат" сведением счетов с нашей страной. Поразительно, насколько цинично и лживо выглядят усилия есовской бюрократии по искажению исторических событий и формированию "параллельной реальности", - сказано в публикации, размещённой на сайте МИД РФ.Там также выражено отсутствие сомнений в том, что переписывание истории в угоду политической конъюнктуре очень скоро будет иметь для самого Евросоюза самые негативные последствия. Попытки "подчистить" собственную историю закладывают основу для появления разделительных линий внутри ЕС — как между его странами-членами, так и между поколениями европейцев, уверены российские дипломаты. "Мы видим, что Евросоюзу свойственно фальсифицировать историю не только Второй мировой войны. Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса. В обоих случаях имеет место потребность снять с себя ответственность за спровоцированные европейцами военные конфликты и оправдать героизацию нацизма", - констатировали в постпредстве России при ЕС.Представители официальной Москвы заверили, что "любому проявлению исторического ревизионизма наша страна будет жестко противодействовать".Накануне автор издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел актуальную проблему денацификации в публикации …Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0

россия

брюссель

москва

бывший ссср

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брюссель, москва, ес, бывший ссср, украина, украина-ес, мид рф, дипломатия, ревизионизм, денацификация