МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса" - 24.08.2024 Украина.ру
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МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса"
МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса" - 24.08.2024 Украина.ру
МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса"
Евросоюз не первый год ведет против России гибридную войну и переписывает историю. Об этом сказано в опубликованном 23 августа комментарии постпредства России при ЕС в связи с отмечаемым в союзе т.н. Европейским днём памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов
2024-08-24T10:00
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"Евросоюз прочно встал на путь исторического ревизионизма", - констатировали российские дипломаты.По их мнению, ревизионизм в Евросоюзе во многом объясняется превращением ЕС в идеологизированный блок государств, его стремлением обособиться от внешнего мира, усиливающимся самоощущением превосходства."Гибридная война, которую Брюссель не первый год ведет против России, открыла "второе дыхание" у европейских реваншистов, которые "живут и дышат" сведением счетов с нашей страной. Поразительно, насколько цинично и лживо выглядят усилия есовской бюрократии по искажению исторических событий и формированию "параллельной реальности", - сказано в публикации, размещённой на сайте МИД РФ.Там также выражено отсутствие сомнений в том, что переписывание истории в угоду политической конъюнктуре очень скоро будет иметь для самого Евросоюза самые негативные последствия. Попытки "подчистить" собственную историю закладывают основу для появления разделительных линий внутри ЕС — как между его странами-членами, так и между поколениями европейцев, уверены российские дипломаты. "Мы видим, что Евросоюзу свойственно фальсифицировать историю не только Второй мировой войны. Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса. В обоих случаях имеет место потребность снять с себя ответственность за спровоцированные европейцами военные конфликты и оправдать героизацию нацизма", - констатировали в постпредстве России при ЕС.Представители официальной Москвы заверили, что "любому проявлению исторического ревизионизма наша страна будет жестко противодействовать".Накануне автор издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел актуальную проблему денацификации в публикации …Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0
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новости, россия, брюссель, москва, ес, бывший ссср, украина, украина-ес, мид рф, дипломатия, ревизионизм, денацификация
Новости, Россия, Брюссель, Москва, ЕС, бывший СССР, Украина, Украина-ЕС, МИД РФ, дипломатия, Ревизионизм, денацификация

МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса"

10:00 24.08.2024
 
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Евросоюз не первый год ведет против России гибридную войну и переписывает историю. Об этом сказано в опубликованном 23 августа комментарии постпредства России при ЕС в связи с отмечаемым в союзе т.н. Европейским днём памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов
"Евросоюз прочно встал на путь исторического ревизионизма", - констатировали российские дипломаты.
По их мнению, ревизионизм в Евросоюзе во многом объясняется превращением ЕС в идеологизированный блок государств, его стремлением обособиться от внешнего мира, усиливающимся самоощущением превосходства.
"Гибридная война, которую Брюссель не первый год ведет против России, открыла "второе дыхание" у европейских реваншистов, которые "живут и дышат" сведением счетов с нашей страной. Поразительно, насколько цинично и лживо выглядят усилия есовской бюрократии по искажению исторических событий и формированию "параллельной реальности", - сказано в публикации, размещённой на сайте МИД РФ.
Там также выражено отсутствие сомнений в том, что переписывание истории в угоду политической конъюнктуре очень скоро будет иметь для самого Евросоюза самые негативные последствия. Попытки "подчистить" собственную историю закладывают основу для появления разделительных линий внутри ЕС — как между его странами-членами, так и между поколениями европейцев, уверены российские дипломаты.
"Мы видим, что Евросоюзу свойственно фальсифицировать историю не только Второй мировой войны. Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса. В обоих случаях имеет место потребность снять с себя ответственность за спровоцированные европейцами военные конфликты и оправдать героизацию нацизма", - констатировали в постпредстве России при ЕС.
Представители официальной Москвы заверили, что "любому проявлению исторического ревизионизма наша страна будет жестко противодействовать".
Накануне автор издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел актуальную проблему денацификации в публикации …Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0
 
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