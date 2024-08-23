https://ukraina.ru/20240823/1057017925.html

…Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0

…Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0 - 23.08.2024 Украина.ру

…Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0

Ровно 60 лет назад, в 1964 году человек по имени Василий Кук закончил историко-философский факультет Киевского госуниверситета (КГУ) имени Тараса Шевченко и продолжил успешно работать в Центральном государственном историческом архиве.

2024-08-23T15:27

2024-08-23T15:27

2024-08-23T15:27

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Вся его история – это зеркало, которое показывает, что бывает со страной, в которой после Второй мировой войны не была до конца проведена денацификация. И страна эта – СССР, частью которого была Советская Украина. Следовательно, денацификацию, которая остается одной из задач нынешней спецвоенной операции (СВО) России в Украине нужно проводить самым серьезным образом. Иначе все подвиги и усилия СВО могут оказаться напрасными. Для всех.Итак, старшим научным сотрудником Кук и до КГУ работал с 1961 года, собирая и анализируя (верифицируя) документы по истории государственности и культуры Гетманщины – первоначальной формы казацкого автономного протогосударства. Оно возникло на территории современных Украины и России после победы украинцев под началом Богдана Хмельницкого в освободительной войне 1648-1654 годов и Переяславской рады, которая постановила – Украине перейти под скипетр московских царей из дома Романовых (1654).Уже с 1969 года он трудился в должности и.о. старшего научного сотрудника Института истории Академии наук УССР. И даже написал кандидатскую по теме "Роль крестьянского пореформенного банка в проведении аграрной столыпинской реформы на Украине". Другие специалисты считали диссертацию достойной докторской степени. Однако по указанию ЦК КПУ ему не дали никакой научной степени. Несмотря даже на то, что он своевременно и в духе того времени накропал и научную работу "Марксизм-ленинизм об украинском национальном вопросе".Ничего не помогло и не изменило отношение властей к нему. Потому что еще в 1957 году Куку предложили написать разоблачающую украинский национализм книгу. Но он отказался, аргументируя отказ тем, что как только поставит в ней последнюю точку, его за ненадобностью ликвидируют.И Кук был недалек от истины — тогдашний первый секретарь ЦК КПУ Алексей Кириченко требовал его расстрелять и громко объявить об этом на весь мир. Чтобы все, кому это нужно, знали и прекратили "зазихаты" (по-русски посягать) на Советскую Украину.Однако тогда же Кук просил улучшить условия быта. И хотя книгу с разоблачением нациков он так и не написал, ему провели в тюремную камеру радиоточку и выписали более десятка газет и журналов. Советских, разумеется.И такое научное занятие, и такое отношение к сделанному им и к нему самому для Василия было естественным и органичным. По многим параметрам. Он хорошо знал и владел не только русским и украинским, но и польским, английским, немецким, греческим, старославянским языками и латынью. Что неудивительно: ему которому к моменту получения диплома стукнул уже 51 год (он -- 1913 года рождения) и начинал он высшее юридическое образование, которое всегда мечтал закончить, в Люблинском католическом университете. В, как тогда принято было говорить, панской Польше. Там же он познакомился с будущим главой Организации украинских националистов (ОУН)* Степаном Бандерой. И стал его верным соратником. Причем, как показало время, навсегда.Однако за 10 лет до окончания КГУ, весной 1954 года, Василия Кука в результате тщательно спланированной и подготовленной чекистами операции арестовали в одном из специально подготовленных схронов (тайных укрытий). В результате предательства соратников, которые устали от бесперспективности подпольной борьбы и кровавого террора. И его головой хотели получить себе прощение.Был тогда Кук последним командующим Украинской повстанческой армии (УПА)*, боевого подразделения ОУН*, которое еще несколько лет после этого все равно терроризировало население западной Украины. А также руководителем ОУН(б -- бандеровской) на украинских землях и главой Генерального секретариата Украинской главной освободительной рады (УГВР) – идеологических вдохновителей-организаторов украинских нациков. На этом посту именно Кук сменил убитого в 1950 году более известного и у нациков знаменитого Романа Шухевича.Но когда в 1959 году Бандеру убили, Кук в следующем году номинально своего фюрера-провидныка (предводителя по-ихнему) Бандеру предал -- написал "Открытое письмо к Ярославу Стецько, Миколе Лебедю, Степану Ленкавскому, Дарье Ребет, Ивану Гриньоху и всем украинцам, которые живут за границей", в котором признал советскую власть законной на Украине и отрекся от ОУН-УПА. Более того -- призвал украинское правительство в изгнании признать СССР как законное государство и вернуться в Украину, чтобы, значит, ее "розбудовывать" (строить) на месте.В этом письме были такие слова: "Антисоветская деятельность украинских националистов за границей обречена на провал, ибо нет сегодня таких сил за границей, а тем более и внутри Советского Союза, что могли бы в какой-нибудь мере насильственно сменить существующий общественно-политический строй в СССР или только в одной из советских республик. …Попытки активизировать подрывную деятельность внутри СССР при помощи засланных для этой цели людей заканчиваются и в дальнейшем будут заканчиваться только провалом. …Неосознание этих фактов ведет эмиграцию к трагическим ошибкам, которые, в свою очередь, приводят к еще более трагическим последствиям. Товарищи! Не связывайтесь ни с какой деятельностью против нашего народа, не позволяйте себя дальше обманывать и использовать в чужих для вас самих и вашего народа интересах. Всю свою деятельность в эмиграции направляйте на то, чтобы не закрывать себе путь на родину".После этого Кука не то что не расстреляли, а амнистировали. Вместе с женой Ульяной Крюченко, которая была националисткой, даже более упоротой, чем муж (она дольше, чем он, отказывалась идти на контакты со спецслужбами). И вместе с другими высокопоставленными командирами УПА*. Их помиловали по ходатайству КГБ УССР, который, согласовав в позиции с Москвой, посчитал, что такой милосердный шаг сокрушительно ударит по националистическому зарубежью и их кураторам из тамошних спецслужб.Так, собственно, и получилось. Когда КГБ от имени захваченных им эмиссаров ОУН* публично и на весь мир заявил, что прекращает все радиоигры с зарубежными центрами националистов и их кураторами из разведок стран НАТО, то на Западе, по общему мнению, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. В 1960 году, говорят разведданные, "полетели" со своих постов многие офицеры иностранных разведок, в том числе и начальник "русского" отдела британской Интеллидженс сервис.А чету Куков выпустили на свободу, даже вернув отобранные при задержании вещи и деньги. Кроме того, им выделили квартиру по улице Речицкой, 2, в Киеве, дали 1000 рублей подъемных и обеспечили охрану. Ведь им вполне могли отомстить бывшие "побратимы".Василий Кук: две ипостасиМногие националисты до сих пор считают Василия Кука предателем. Однако он в одном из последних интервью уже в независимой Украине на вопрос о предательстве ответил просто: "А разве вы не знаете, как тогда подписывались подобные документы?"Он не просто намекал на принуждение и выбитую подпись. Он фактически признавал, что с ним все время велась игра, в которой он, уступая силе КГБ, проигрывал. Но, как сейчас представляется, лишь тактически.Кук (в оперативной разработке КГБ агентурный псевдоним "Барсук" и позывной "Лемиш" в националистической среде) был опытным и матерым националистическим боевиком-террористом, отлично знавшим свое дело. Его невольные "биографы" из КГБ утверждали: именно Кук в ОУН* создал нелегальную и отлаженную для работы типографию, написал популярную брошюру о правилах конспирации, размноженную потом в этой типографии, создал мастерскую по изготовлению ручных гранат и взрывных устройств с часовым механизмом. Кроме того, в подполье Василия считали большим специалистом по организации и проведению взрывов и применению ручных гранат. Он был автором брошюры-пособия "Обучение гранатному бою", широко использовавшейся бойцами УПА* для террора против Красной армии, спецслужб и мирного населения.Пойдя на сотрудничество, Кук даже написал "соображения" о нейтрализации остатков подполья и националистического движения, вызывался раскрыть перед прессой подробности сотрудничества "бандеровцев" с разведками США и Англии, обещал помочь внедрить в зарубежные националистические центры своих информаторов.Он после ареста даже указал на Ивано-Франковщине место, где были закопаны семь бидонов с документами: адреса, шифры, коды переписки с зарубежными центрами в США, Канаде, Италии, Аргентине, ФРГ, собственные записи, содержание которых он долго не раскрывал, но, в конце концов, раскрыл. Также он какое-то время отказывался раскрыть схроны остальных пока еще остающихся на свободе подпольщиков, но все-таки указал.Кук даже предлагал чекистам создать некую объединенную организацию националистов за рубежом, чтобы, якобы дискредитировать их, выявить всех потом взять всех скопом. На самом деле Кук хотел на деньги СССР сплотить его врагов. И, слава Богу, что КГБ же хотел как раз обратного – разъединить и уничтожить по частям.Однако, как уже было сказано выше, книгу против нациков писать отказался. И радиоигру от его имени чекистам организовать не удалось. За подписью Кука КГБ отправил письма деятелям националистов в Канаду. И они их получили, что стало известно из секретных знаков в передаче "Голоса Америки" по случаю 85-й годовщины Леси Украинки. Однако потом из-за "бугра" стали поступать ответные послания с неизвестными условными знаками, и Кук отказался их пояснять.В результате радиоигра не состоялась. И окончательной веры Куку у КГБ не было – там умные люди, похоже, понимали, что свою стратегическую игру поверженный хитрый нацик выигрывает.Известно, что непосредственно допросы и вербовку Кука вел лейтенант Георгий Санников, выпускник Киевской спецшколы ВВС и юридического факультета КГУ, умный, образованный и талантливый чекист, получивший у "подопытной" четы кличку "Юрист". Двенадцать месяцев Санников пытался перетянуть Кука на советскую сторону: дискутировал с ним на политико-экономические темы, обсуждал работы Ленина и советскую прессу, даже водил в кино и на экскурсии, демонстрируя наглядные успехи социалистического строя в Украине и даже в Москве.Кук шел на контакт и ездил на экскурсии. Однако Санников так до конца и не поверил, что клиент "перековался". Наоборот – тот до конца своих дней и остался убежденным националистом.И позже Санников написал: "Кук так и не перешел на нашу сторону. Некоторые считают его агентом КГБ, а на самом деле не было этого. А с воззванием к своим подпольщикам он выступил, потому что понимал, нет смысла бороться дальше, нужно сохранять кадры для будущей Украины. Это был умный, матерый враг. Блестящий конспиратор, поэтому дольше всех главарей продержался".И сотрудничать с КГБ Кук и такие, как он, начали потому, что, похоже, изменили тактику борьбы. Под носом у КГБ и советских властей, которые этого и не заметили. И не важно, сами они это придумали, или это через своих эмиссаров им предложили западные спецслужбы, настроенные играть против СССР вдолгую.В СССР не захотели учитывать, что националисты поняли, что не могут победить на поле боя и с помощью подпольного террора, и потому отказались от вооруженной борьбы. И взяли курс на подрыв советского строя и государства иным путем -- внедряясь во все его структуры, приспосабливаясь к новым реалиям, перестраивая и изменяя эти реалии под себя и тем самым подрывая все основы изнутри.И таких "приспособленцев", которые возвращались домой после отсидки в лагерях, было много. Во-первых, это были люди, которые получили по 10 лет тюрьмы в 1944-1946 годах сразу после войны. Во-вторых, в средине 50-ых годов в процессе огульной борьбы с культом личности Сталина возвращались насильственные переселенцы и амнистированные зеки, которые не досидели свои "четвертаки" (25-летние сроки за коллаборационизм, сотрудничество с гитлеровцами и измену Родине).Историк Александр Васильев на сайте Украина.ру на конкретных цифрах и с документами в руках как-то показался размах процесса. За период 1944-1945 годов в результате принятых мер по разгрому вооруженного подполья было убито свыше 150 тысяч бандитов, арестовано 103828 участников ОУН* и другого националистического элемента. Все они отправились на зону. Кроме того, в порядке ответных мер на бандитские проявления выселено на спецпоселение 65 тысяч семей (203662 человека) националистов и их пособников".В итоге, на 1 января 1954 года всего в СССР всех спецпереселенцев на учете состояло 2 720 072 человека, из них -- 173 714 "бандеровцев". В 1956 году спецуказом Верховного Совета СССР большинство этих людей освобождалось от наказания, и они могли возвращаться домой. И уже на 1 января 1957 года спецпоселенцев осталось 211 408 человек, из них связанных с западноукраинским подпольем — 90 653. Их численность и далее неуклонно продолжала снижаться.В 1956 году второй секретарь ЦК КПУ Николай Подгорный в докладной записке в адрес ЦК КПСС рассказал, что на Западную Украину из мест заключения и ссылки массово начали возвращаться "бывшие бандиты, участники ОУН и униатские священники". Таковых насчитали свыше 40 000, и среди них -- "ряд бывших главарей оуновского и церковно-сектантского подполья".Тогда же и некогда польско-еврейско-армянский Львов стал "украинским Пьемонтом" -- центром укронацизма и неоанцизма. В ЦК КПСС сообщали: во Львов "стремятся поселиться и уже поселилось на жительство свыше 2 тысяч украинских националистов (до ареста только 196 проживали там) и около 7 тысяч уголовных элементов".И самое интересное: если зеки-бандеровцы в лагерях вели себя в высшей степени агрессивно, отстаивая свои права, то переселенцы вели себя потише. Специалисты напоминают, что незамужние женщины по­скорее выходили замуж, меняли фамилию, чтобы никто уже не мог сказать, что пани такая-то была пособницей бандеровских банд. Все безропотно работали в советских колхозах, леспромхозах и артелях, их дети учились в советских школах и институтах. Многие не захотели возвращаться на Украину, когда им было это позволено. Ну а те, кто вернулся, продолжили вживаться.И вот вам результат: оуновцы и пособники нацистов всех мастей, те, кто убивал украинцев, поляков, евреев, коммунистов и всех прочих, действительно активно "перекрашивались" в коммунистов и комсомольцев. Они не раскаялись и не смирились – они приспособились, сменив биографии и фамилии. Историки утверждают, что в партийных, общественных и хозяйственных организациях УССР было не меньше трети амнистированных в ­1955–1959 годах националистов и членов их семей. С годами в обкоме КПСС и райкомах Львовской области доля некогда осужденных бандеровцев превышала 30%. А в Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях их было от 35 до 50%.Они и правили бал, исподволь готовя свой реванш. Денацификация №1 была провалена. Не вчистую, но в значительной мере, что и предопределило такую относительно легкую трансформацию Советской Украины, "республики-сестры", ставшей независимой, в сначала в "неРоссию", а потом и в агрессивную "антиРоссию".…В Украине в 70-ых годах с приходом к рулю первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого подпольный разгул национализма в том числе и коммунистов из перекрашенных бандеровцев несколько поприжали. Василия Кука попросили из Академии наук, и он работал агентом в "Укрбытрекламе" до выхода на пенсию в 1986 году.А через 5 лет пришла независимость, которую он всячески приветствовал. Но предательство ему, похоже, ни новые доморощенные, ни возвратившиеся из эмиграции нацики так и не простили. Он остался не у дел и умер 2007 году в 94 года. Похоронили его в родном галичанском селе с древним красивым, но символичным названием Красное, к коммунистам никакого отношения не имеющем. В 2010 году ему там установили памятник.Но если разбираться, то памятник чему? Своему сыну Юрию, который с подачи КГБ при советской власти получил модное и престижное университетское образование кибернетика и поступил в аспирантуру, Кук-старший говорил: "Тю-у, дурный, лучше б учил арифметику, чтоб деньги зарабатывать, а не тратил время на эти политинформации!"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, ссср, россия, андрей санников, тарас шевченко, богдан хмельницкий, кгб, оун, кпу, эксклюзив