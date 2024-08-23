https://ukraina.ru/20240823/1057011953.html

Атака ради лайков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 августа

Атака ради лайков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 августа - 23.08.2024 Украина.ру

Атака ради лайков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 августа

Военнослужащий ВСУ назвал мотив для атаки на Курскую область. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-23T13:00

2024-08-23T13:00

2024-08-23T14:48

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Офицер Вооружённых сил Украины Дмитрий Глущенко рассказал, какой могла быть мотивация для вторжения в Курскую область."Я думаю, что это (решение об атаке на Курскую область. - Ред.) могло быть следующим образом. Сидят лица, принимающие решения, за столом. Ну и какая у нас сейчас ситуация? Смотрим, там на фронте вроде как жопа практически везде. Настроение, население, экономика - полная жопа. Самое страшное - это энергетика, та же жопа. С партнерами отношения тоже сейчас не очень как бы, там все валится. У всех там претензии, много коррупции у нас, не дают денег, там постоянно поджимают. И самая страшная проблема - лайки слабо ставят. То есть провал полный по лайкам. Что сделать? Надо что-то отчебучить. Там были какие-то страшные три варианта: улететь на Марс, может кинуть атомную бомбу и напасть на Курск. Как бы напасть на Курск самый вариант. Реально, вызвали и военных: "Что можете отчебучить? Надо отчебучить. Можете?" - "Можем отчебучить!" - отметил Глущенко.По его словам, вторжение удалось."Русские офигели, мы офигели, американцы офигели. Лайки пошли вперед. А дальше вот сейчас они сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая? То есть набрасывают варианты. Наверное, можно там поторговаться. Наверное, можно там пошантажировать. Но это мой взгляд, наверное, из области фантастики. Потому что чётко не проглядывается пока четких, понятных целей, стратегических, я имею в виду. Для чего это все затевалось", - заявил офицер ВСУ.При этом он назвал войну "бизнесом", указав, что "с позиции военных всё сделано на высшем уровне".Его слова вызвали обсуждение в украинском сегменте Telegram."Сегодня обсуждают видео офицера ВСУ Дмитрия Глущенко, который обрисовывает мотивацию Курской операции. Однако этот анализ не включает главного фактора, о котором мы писали: очередного срыва переговорного процесса. Именно этот срыв - главная цель Зеленского. Нанести контрудар, получить победу и поднять мораль населения можно было и под Покровском. Поэтому нет, цель была другая", - прокомментировал слова Глущенко популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".При этом западные указывают на большой расход военной технике украинскими военными в Курской области. Кроме того, на западным аналитикам непонятен смысл операции в этом регионе России. Также ряд источников сообщает о высоких потерях ВСУ в результате вторжения.Обстрелы и налётыУтром 23 августа Минобороны России сообщило о пресечённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области", - указывалось в сообщении.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 27 ударов по территории этого региона России.На Донецком направлении ВСУ совершили 7 обстрелов, на Горловском направлении — 20 обстрелов, выпустив в общей сложности 87 единиц различных боеприпасов.Ранения получили 10 гражданских лиц, в том числе четыре ребёнка 2008, 2010, 2013 и 2016 годов рождения. Пострадали 5 сотрудников МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 16 жилых домостроенией, 5 автомобилей и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Еленовке БПЛА-камикадзе, по Петровскому района Донецка — в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, по Александровке — 12 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 32 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 9; Князе-Григоровка — 1; Великая Лепетиха — 4; Каховка — 5; Козачьи Лагеря — 2; Днепряны — 3; Алёшки — 4; Новая Каховка — 4. В результате обстрела ВСУ три мирных жителя получили ранения в н. п. Алёшки и Козачьи Лагеря. В Каховке обстрел киевских боевиков повредил административное здание", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Старая Збурьевка, Голая Пристань и Великая Лепетиха.Утром 23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбиты несколько воздушных целей и два беспилотника самолётного типа. В результате падения обломков беспилотников повреждены 7 автомобилей, 1 частный дом и стена одного из предприятий. В Белгородском районе посёлки Октябрьский, Северный и Разумное, сёла Ближнее, Болдыревка, Драгунское, Красный Хутор, Петровка, Пушкарное, Салтыково, Устинка, Щетиновка и Ясные Зори подверглись атакам с помощью 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 13 БПЛА, из которых 8 были сбиты системой ПВО. Ранен один мирный житель. В посёлке Октябрьский местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Повреждены 4 частных дома, одна надворная постройка и 5 легковых автомобилей", - указывалось в публикации.В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Климовое выпущено 3 беспилотника. Два частных дома полностью сгорели. Повреждены один частный дом и 2 надворные постройки.Над Валуйским городским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий."В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 БПЛА. В селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с двух беспилотников повреждены два легковых автомобиля. Также повреждена линия электропередачи", - писал Гладков.В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 58 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и 8 беспилотников. Полностью сгорели 2 частных дома, 13 хозпостроек и 2 гаража. Есть обрывы на линии электропередачи. Также повреждены 3 частных дома и 2 надворные постройки.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое и Демидовка выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 беспилотника. Обошлось без повреждений."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Терезовка, хуторам Балки, Марьино и Мухину выпущено 4 БПЛА и 22 боеприпаса в ходе 6 обстрелов. Повреждены 13 частных домов, один инфраструктурный объект, один гараж, 3 легковых автомобиля и комбайн. Ранен один мирный житель. Мужчине с осколочным ранением ноги оказана амбулаторная помощь, госпитализация не потребовалась", - отмечалось в сводке.Врио губернатора Курской области Александр Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи дважды сообщал о ракетной опасности. В регионе идут бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "План Зеленского – Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе".

https://ukraina.ru/20240823/1057009585.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, мчс