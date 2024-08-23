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ВС РФ сбили дроны над Белгородской и Курской областями - Минобороны

ВС РФ сбили дроны над Белгородской и Курской областями - Минобороны - 23.08.2024 Украина.ру

ВС РФ сбили дроны над Белгородской и Курской областями - Минобороны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями. Об этом 23 августа сообщили в Минобороны России

2024-08-23T07:56

2024-08-23T07:56

2024-08-23T07:56

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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале ведомства.Четыре украинских беспилотника было уничтожено над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области, уточнили в министерстве.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, беспилотники, пво