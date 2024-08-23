ВС РФ сбили дроны над Белгородской и Курской областями - Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями. Об этом 23 августа сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале ведомства.
Четыре украинских беспилотника было уничтожено над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области, уточнили в министерстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.